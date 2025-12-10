X!

Valner: Veidemann ei kasutanud võimalust keerulisest olukorrast välja tulla

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Teisipäevasel koosolekul kutsus ERR-i nõukogu Rein Veidemanni esimehe kohalt tagasi. Nõukogu uueks esimeheks valitud Sulev Valner hääletas samuti Veidemanni vastu, öeldes, et keerulises olukorras Veidemann ei osanud sellest välja tulla.

Valner ütles, et tema seisukoht Veidemanni suhtes arenes välja aja jooksul.

"Tõepoolest, kuu aega tagasi ütlesin, et ainuüksi ühe vastuolulise või ebaõnnestunud sõnavõtu pärast ei pea tormama kohe nõukogu esimeest tagasi kutsuma. Aga eilsega sai see kuuajaline protsess läbi. Selle aja jooksul tekkis paljudes nõukogu liikmetes arusaam, et asi pole ainult selles, et ühe korra läks natuke halvasti," rääkis Valner.

Valner sõnas, et igaüks võib midagi valesti öelda, aga küsimus on alati, kas sellest osatakse välja tulla.

"Paljude nõukogu liikmete arvates ei kasutanud esimees selle aja jooksul seda võimalust. Teisest küljest ei pea asja vaatama hirmus dramaatiliselt. Veidemann oli päris kaua aega esimees ja sellises nõukogus võibki aeg-ajalt vangerdusi teha, seda enam, et Veidemann jääb nõukogu laua taha liikmena edasi. Selles mõttes tegime lihtsalt väikese vahetuse," rääkis Valner.

Valner lisas, et oli selge, et nõukogu esimees ei väljendanud seisukohta, mida paljud teised nõukogu liikmed oleks jaganud.

"See päädis sellega, et pidasime tuleviku huvides õigeks esimeest vahetada. Nõukogu peab tegema palju tööd," lausus Valner.

Kuigi palju kära on saanud Veidemanni tagasikutsumine, siis tegelikult võeti teisipäeval vastu ka ERR-i eelarve.

"Kõik keskenduvad esimehe küsimusele, aga samal koosolekul võeti vastu ka rahvusringhäälingu järgmise aasta eelarve – see nagu polekski väga oluline," rääkis Valner.

Valner nõustus, et Veidemanni mahahääletamisele on mõnes mõttes poliitilise võitluse maiku juurde tulnud. "Eks osade nõukogu liikmete kollektiivsel lahkumisel oli ka seda lõhna. Aga kui väidetakse, et nõukogu otsus oli hirmsasti poliitiline, siis julgen vastu vaielda, ehkki keeruline on tõestada, et sa ei ole kaamel," sõnas Valner.

"Julgen päris kindlasti öelda, kui vaatame koosseisu: nõukogus on 10 liiget, kuus riigikogu fraktsioonide esindajat ja neli eksperti. Kümnest liikmest on ainult kaks – Valdo Randpere ja Marek Reinaas – koalitsioonierakondade esindajad. Loominguliselt võib inimestele igasuguseid silte külge panna, aga see ei ole minu meelest tõepärane," rääkis Valner.

Valner märkis, et mitte keegi teda ei mõjutanud Veidemanni vastu hääletama.

"Olen üsna kindel, et ka teised eksperdid ei ole poliitiliselt seotud. Arvan sedasama ka Veidemanni kohta, mistõttu julgeks öelda, et nõukogu juhtimises väga midagi ei muutu," sõnas ta.

Valner avaldas lootust, et järgmised koosolekud nii dramaatiliseks ei kujune.

"Kindlasti tulebki kannatlikult tööd teha. Eks see on nüüd minu roll, mis ei ole tingimata unistuste roll, püüda kõigiga kannatlikult ja tasakaalukalt läbi rääkida. Loodan, et nõukogus taastub õhkkond, kus enamikku otsuseid ei tehta mitte häälteenamusega, vaid püütakse asjad läbi rääkida. Nii et isegi kui keegi jääb eriarvamusele, ei oleks see pooleks hääletamine. Mulle oleks väga meeldinud, kui ka eilne koosolek oleks läinud rahuliku aruteluna, aga olid väga jäigad positsioonid – ei sammugi tagasi, "kõik on õigesti" ja "mida te üldse tahate". Seetõttu oli keeruline kuhugi jõuda ja kokkuvõttes kujunes see natuke frustreerivaks," rääkis Valner.

Roose: kui valitsus hakkab ütlema, kes sobib, on see piinlik

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles kolmapäeval Raadio 2-s, et kui täitevvõim – valitsuse liikmed – hakkavad ütlema, kes peaks avalik-õiguslikku ringhäälingut juhtima, ükskõik mis tasandil, on see probleem.

"Ma ei tea, mis tunne oleks, kui peaminister ütleks, et [saatejuhid] Margus Kamlat ja Bert Järvet on ikka täitsa mõttetud mehed, neile leiab kindlasti teised asemele. Ma arvan, et me vaataksime suhteliselt viltuse näoga. Ühesõnaga, kõik nõukogu liikmed pandi sellega tegelikult väga halba olukorda – nii need, kes olid eile ühel pool, kui need, kes olid teisel pool," rääkis Roose.

"See, et nõukogu liikmed omavahel arutavad, kes võiks lauda juhtida, on jumala fine, täiesti legitiimne, peabki nii olema. Aga kui valitsus hakkab ütlema, et see sobib, see ei sobi – Roosel on nina viltu, aga Berdil on sirge –, siis see asi tegelikult ei sobi ja kui inimesed sellest aru ei saa, on see natukene piinlik. Instruktsiooni korras [sekkumine] ületab tegelikult hea maitse piiri ja ma väga loodan, et inimesed saavad sellest aru," rääkis Roose.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueerisid Taavi Libe (Vikerraadio), Bert Järvet ja Margus Kamlat (Raadio 2)

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:22

ETV spordisaade, 10. detsember

22:01

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

21:48

Võrklaev: kui me tahame kindlustunnet, siis riigieelarve defitsiit on vajalik

21:33

RMK kutsub külastuskeskuste jõulutulesid nautima

21:29

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

21:24

Võrumaa kutsekool soovib hakata pakkuma drooniõpet

21:24

Viipekeelsed uudised

21:14

Neljapäeval on soe ja vihmane

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12:12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

15:49

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile Uuendatud

15:46

"Pealtnägija": tänavate kokkuostja viis oma ärimudeli uuele tasemele

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

20:54

FT andmeil tahab USA jõuludeks Ukraina rahuleppe valmis saada Uuendatud

12:22

Sakus juhtunud rongiõnnetuse tõttu peab Elron sõiduplaani muutma

09:18

ERR-i nõukogu kutsus Rein Veidemanni esimehe kohalt tagasi Uuendatud

14:18

Vene energiahiidude vastased sanktsioonid võivad muuta globaalset naftaturgu

09.12

Moskva lähistel kukkus alla Vene armee transpordilennuk

ilmateade

loe: sport

22:22

ETV spordisaade, 10. detsember

22:01

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

21:54

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

21:29

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

loe: kultuur

20:55

Mari Jürjens: kuigi tunnen vahel väikese Mari ebakindlust, on mu unistused täitunud

19:04

Märt Pius toob linnateatris lavale pastorit raputava usukriisi

18:44

Endlas esietenduv lavastus "Semud ja sellid" viib lapsed kootud tallu

18:33

Rahel Talts: juhtus nii, et see aasta tuli välja kaks plaati

loe: eeter

20:55

Mari Jürjens: kuigi tunnen vahel väikese Mari ebakindlust, on mu unistused täitunud

19:00

Ka Island boikotib Iisraeli tõttu Eurovisioonil osalemist

18:33

Rahel Talts: juhtus nii, et see aasta tuli välja kaks plaati

17:49

Otse kell 19: Henrik Kalmet loeb "Ringvaate" stuudios lähisuhtevägivalla lugusid

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (10.12.2025 18:00:00)

17:55

Kutsekool EWERS ja Kuperjanovi pataljon alustasid koostööd droonitehnika väljaõppes

16:50

USA kõrged tollimaksud Hiinale on toonud Viljandi küünlatootjale palju tellimusi

16:35

Riigi ebapiisava rahastuse tõttu võib 2027. aastal ülikooli ukse taha jääda ligi 1000 noort

15:25

Raadiouudised (10.12.2025 15:00:00)

13:20

Isamaa tellitud õigusanalüüsid näitavad, et erakonnale esitatud kahtlustus on alusetu

12:20

Raadiouudised (10.12.2025 12:00:00)

11:25

Põhjamaade liidrid peavad oluliseks suhtlemist nii USA kui Venemaaga

10:45

Uude majja kolinud Viljandi haigla otsib vanale hoonele uut omanikku

09:35

Õpetajate jaoks on plaanitavas karjäärimudelis veel palju segast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo