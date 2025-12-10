Valner: Veidemann ei kasutanud võimalust keerulisest olukorrast välja tulla

Valner ütles, et tema seisukoht Veidemanni suhtes arenes välja aja jooksul.

"Tõepoolest, kuu aega tagasi ütlesin, et ainuüksi ühe vastuolulise või ebaõnnestunud sõnavõtu pärast ei pea tormama kohe nõukogu esimeest tagasi kutsuma. Aga eilsega sai see kuuajaline protsess läbi. Selle aja jooksul tekkis paljudes nõukogu liikmetes arusaam, et asi pole ainult selles, et ühe korra läks natuke halvasti," rääkis Valner.

Valner sõnas, et igaüks võib midagi valesti öelda, aga küsimus on alati, kas sellest osatakse välja tulla.

"Paljude nõukogu liikmete arvates ei kasutanud esimees selle aja jooksul seda võimalust. Teisest küljest ei pea asja vaatama hirmus dramaatiliselt. Veidemann oli päris kaua aega esimees ja sellises nõukogus võibki aeg-ajalt vangerdusi teha, seda enam, et Veidemann jääb nõukogu laua taha liikmena edasi. Selles mõttes tegime lihtsalt väikese vahetuse," rääkis Valner.

Valner lisas, et oli selge, et nõukogu esimees ei väljendanud seisukohta, mida paljud teised nõukogu liikmed oleks jaganud.

"See päädis sellega, et pidasime tuleviku huvides õigeks esimeest vahetada. Nõukogu peab tegema palju tööd," lausus Valner.

Kuigi palju kära on saanud Veidemanni tagasikutsumine, siis tegelikult võeti teisipäeval vastu ka ERR-i eelarve.

"Kõik keskenduvad esimehe küsimusele, aga samal koosolekul võeti vastu ka rahvusringhäälingu järgmise aasta eelarve – see nagu polekski väga oluline," rääkis Valner.

Valner nõustus, et Veidemanni mahahääletamisele on mõnes mõttes poliitilise võitluse maiku juurde tulnud. "Eks osade nõukogu liikmete kollektiivsel lahkumisel oli ka seda lõhna. Aga kui väidetakse, et nõukogu otsus oli hirmsasti poliitiline, siis julgen vastu vaielda, ehkki keeruline on tõestada, et sa ei ole kaamel," sõnas Valner.

"Julgen päris kindlasti öelda, kui vaatame koosseisu: nõukogus on 10 liiget, kuus riigikogu fraktsioonide esindajat ja neli eksperti. Kümnest liikmest on ainult kaks – Valdo Randpere ja Marek Reinaas – koalitsioonierakondade esindajad. Loominguliselt võib inimestele igasuguseid silte külge panna, aga see ei ole minu meelest tõepärane," rääkis Valner.

Valner märkis, et mitte keegi teda ei mõjutanud Veidemanni vastu hääletama.

"Olen üsna kindel, et ka teised eksperdid ei ole poliitiliselt seotud. Arvan sedasama ka Veidemanni kohta, mistõttu julgeks öelda, et nõukogu juhtimises väga midagi ei muutu," sõnas ta.

Valner avaldas lootust, et järgmised koosolekud nii dramaatiliseks ei kujune.

"Kindlasti tulebki kannatlikult tööd teha. Eks see on nüüd minu roll, mis ei ole tingimata unistuste roll, püüda kõigiga kannatlikult ja tasakaalukalt läbi rääkida. Loodan, et nõukogus taastub õhkkond, kus enamikku otsuseid ei tehta mitte häälteenamusega, vaid püütakse asjad läbi rääkida. Nii et isegi kui keegi jääb eriarvamusele, ei oleks see pooleks hääletamine. Mulle oleks väga meeldinud, kui ka eilne koosolek oleks läinud rahuliku aruteluna, aga olid väga jäigad positsioonid – ei sammugi tagasi, "kõik on õigesti" ja "mida te üldse tahate". Seetõttu oli keeruline kuhugi jõuda ja kokkuvõttes kujunes see natuke frustreerivaks," rääkis Valner.

Roose: kui valitsus hakkab ütlema, kes sobib, on see piinlik

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles kolmapäeval Raadio 2-s, et kui täitevvõim – valitsuse liikmed – hakkavad ütlema, kes peaks avalik-õiguslikku ringhäälingut juhtima, ükskõik mis tasandil, on see probleem.

"Ma ei tea, mis tunne oleks, kui peaminister ütleks, et [saatejuhid] Margus Kamlat ja Bert Järvet on ikka täitsa mõttetud mehed, neile leiab kindlasti teised asemele. Ma arvan, et me vaataksime suhteliselt viltuse näoga. Ühesõnaga, kõik nõukogu liikmed pandi sellega tegelikult väga halba olukorda – nii need, kes olid eile ühel pool, kui need, kes olid teisel pool," rääkis Roose.

"See, et nõukogu liikmed omavahel arutavad, kes võiks lauda juhtida, on jumala fine, täiesti legitiimne, peabki nii olema. Aga kui valitsus hakkab ütlema, et see sobib, see ei sobi – Roosel on nina viltu, aga Berdil on sirge –, siis see asi tegelikult ei sobi ja kui inimesed sellest aru ei saa, on see natukene piinlik. Instruktsiooni korras [sekkumine] ületab tegelikult hea maitse piiri ja ma väga loodan, et inimesed saavad sellest aru," rääkis Roose.