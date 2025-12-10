Vene energiahiidude vastased sanktsioonid võivad muuta globaalset naftaturgu

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Venemaa naftafirma vastu ning uudisteagentuur Reuters toob välja, et sellised meetmed võivad kujundada ümber globaalset naftaturgu.

USA sanktsioonid tabasid nii Lukoili kui ka Rosnefti. Need energiafirmad moodustavad otseselt või kaudselt ligi kaks kolmandikku Venemaa naftaekspordist. Meetmed jõustusid ametlikult 21. novembril.

Reutersi andmetel langesid Venemaa nafta- ja gaasitulud novembris järsult, aastases võrdluses ligi kolmandiku võrra.

Nafta- ja gaasitulud on olnud aga Kremli jaoks kõige olulisem rahaallikas, moodustades veerandi föderaaleelarve kogutuludest. Moskva fossiilkütuste tulud on nüüd madalaimal tasemel pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Türgi, India ja Brasiilia on viimaste sanktsioonide tõttu juba vähendanud Venemaalt pärit toornafta ostmist. Suure tõenäosusega ostab osa neist kogustest Hiina, kuid Moskva peab nüüd oma naftat müüma veelgi suurema allahindlusega.

Lukoil ja Rosneft peavad nüüd veel oma välisvarad maha müüma ning selline sundmüük võib kujundada ümber globaalsed tarneahelad. Reuters toob seetõttu välja, et Vene firmade taandumisel võib olla pikaajaline mõju, mis muudab ka kaubandussuhteid.

Lukoili välisvarade hulka kuuluvad nafta- ja gaasimaardlad Iraagis, Kesk-Aasias ja Mehhikos. Lisaks on firmal maailmas ulatuslik tanklakettide võrgustik ning Bulgaarias ja Rumeenias asuvad selle rafineerimistehased.

Investorid tunnevad praegu kõige suuremat huvi Lukoili leiukohtade vastu. Soomes plaanib aga Lukoili tütarettevõte sulgeda üle 400 teenindusjaama. Kõige suuremad muutused toimuvad aga Balkanil, kus ettevõttel on mitu rafineerimistehast.

Lukoil käitab Bulgaaria suurimat naftarafineerimistehast Musta mere äärses Burgase linnas. Integreeritud rafineerimis- ja jaemüügikohalolek andis Moskvale piirkonnas suure ärilise mõjuvõimu. Lukoil peab müügiprotsessi lõpetama 29. aprilliks

Ka Rumeenia peab sanktsioonidest kinni, Moldova on aga varustuskindluse tagamiseks võtnud kontrolli alla Lukoili lennukikütuse taristu. Sanktsioonid võivad mõjutada ka Venemaa toornafta importi Ungarisse ja Slovakkiasse.

Uued sanktsioonid võivad ümber kujundada ka rafineeritud naftatoodete globaalset turgu, kus Lukoil ja Rosneft mängivad olulist rolli. Suuremad India ümberlaadimiskeskused, mis importisid suures koguses Vene toornaftat, peavad nüüd oma tegevust kokku tõmbama.