Ministeerium kaalub pensionäride ja õpilaste tasuta sõidu kaotamist maakonnaliinidel

Peatselt valitsuskabinetti arutamisele jõudva ühistranspordireformi ühe osana on regionaal- ja põllumajandusministeerium ühe variandina kaalumas ettepanekut, et maakonnaliinidel saaks pensionärid ja õpilased sõita sooduspiletiga, mitte tasuta nagu praegu.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on edastanud pikalt kavandatud ühistranspordireformi materjalid valitsuskabinetile arutamiseks. Osana reformist arutatakse, kuidas panna piir ühistranspordisüsteemi ülalhoidmise kulude kasvule.

Nii vedajad kui ka maakonnaliinide toimimise eest vastutatavad ühstranspordikeskused on ühe lahendusena välja käinud, et võiks kaaluda sõitjate omaosaluse suurendamist, mis lahtiseletatult tähendab, et piletitulu peaks olema suurem ning näiteks tasuta sõidu õiguse asemel võiks kasutada sooduspileteid.

"See ei ole otsus ega valitud suund, vaid üks variant, mille mõju, vajadust ja sobivust soovime partnersuhetes põhjalikult arutada," ütles ERR-ile regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais.

Ühtegi otsust veel tehtud ei ole, lisas ta.

"Need arutelud algavad uue aasta alguses ning meie eesmärk on hinnata kõiki võimalikke alternatiive – nii kulude kokkuhoiu kohti, teenuse optimeerimist kui ka võimalikke muudatusi piletisüsteemis. Soovime teha seda läbipaistvalt ja koostöös kohalike omavalitsuste, ühistranspordikeskuste, vedajate ja teiste partneritega," lausus Soomlais.

Soomlaisi sõnul on selge, et praegune olukord, kus kulud aasta-aastalt kasvavad, ei saa jätkuda. "Ka kasutajad ootavad üha enam stabiilsemat teenust, paremaid ühendusi ja töökindlamaid liine. See tähendab, et peame ühiselt vaatama otsa nii tänastele kuludele kui ka sellele, kuidas teenus pikas plaanis jätkusuutlikuks muuta," ütles ta.

Tallinna ja Harjumaa ühine piletisüsteem hakkab juba tööle

Üks asjadest, mis on ühistranspordireformiga seotud, kuid mis viiakse juba järk-järgult ellu, on ühine piletisüsteem. Esimesena rakendub see Tallinnas ja Harjumaal ning seda juba järgmise aasta esimeses kvartalis.

"Ühtne piletisüsteem võimaldab liikuda ühe perioodipiletiga nii rongis, maakonnaliinibussis kui ka Tallinna linnatranspordi trammides ja bussides. Ühiskaart jääb kasutusele ka uues süsteemis, kuid tulevikus lisanduvad täiendavad digitaalsed võimalused – pangakaart ja dünaamiline QR-kood – Harjumaal ja Tallinnas," lausus Soomlais.

Millal süsteem mujale jõuab, pole praegu veel selge.

"Hetkel ei ole võimalik öelda, millal süsteem laieneb üle Eesti. See on küll osa ühistranspordi reformi sihtidest, ent liigume edasi etapikaupa ning alustame Harjumaalt," ütles Soomlais.