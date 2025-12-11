X!

Eesti telekomifirmad valmistuvad tuleval aastal hindu tõstma

Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti suurimad telekommunikatsiooniettevõtted valmistuvad järgmisel aastal teenuste hindu tõstma. Telia tõstab ühe telepaketi hinda enam kui 20 protsenti.

Telia teavitas oma kliente, et alates 1. märtsist tõuseb Telia TV Mini paketi kuutasu 8,13 eurolt 9,95 eurole – see tähendab 22-protsendilist hinnatõusu.

Uutele klientidele rakendub uus hind kohe.

"Muutus on tingitud telekanalite ja meelelahutuse sisseostuhindade ning muude sisendkulude kasvust viimastel aastatel," ütles Telia kommunikatsioonijuht Raigo Neudorf.

Ta lisas, et kõiki kliente, keda Telia teenustega seotud muudatused puudutavad (sh hinnamuudatused) teavitab ettevõte personaalselt alati vähemalt üks kuu enne muudatuste toimumist ette. 

Tele2 valmistub samuti hindade tõusuks

Tele2 erakliendi teenuste juht Kristel Lepik rääkis, et ettevõttel on kavas mitmed suured investeeringud ning neist tulenevalt on järgmisest aastast oodata mõningaid hinnamuudatusi.

"Selleks, et vastata klientide ootustele ja muutuvatele kasutamisharjumustele kiirelt arenevas telekommunikatsiooni valdkonnas ning samal ajal pakkuda klientidele kvaliteetset, turvalist ja mõistliku hinnaga internetti, peame tegema mitmeid investeeringuid, sealhulgas ka tehnilistesse arendustesse," ütles Lepik.

Ta märkis, et sel aastal sulges ettevõte oma 3G-võrgu ning on oluliselt panustanud 5G-võrgu arendusse ning on loonud koostöös USA investeerimisettevõttega Global Communications Infrastructure LLC mobiilimastiettevõte TowerCo, et investeerida senisest palju rohkem kogu Baltimaade võrgu parandamisse.

Investeeringud tähendavad ka kulude kasvu, mistõttu on 2026. aastal oodata mõningate Tele2 teenuste hindade muutust nii era- kui ka ärikliendile, lisas Lepik.

Ta rõhutas, et hinnatõus ei tule suur.

"Täpset hinnamuudatuse suurust on keeruline öelda, sest see sõltub teenusest ja paketist ega puuduta kõiki kliente. Muudatustega kaasnevad ka kaasaaegsemad paketid, mis tähendab näiteks mobiilipakettide puhul senisest suuremat internetimahtu," sõnas Lepik.

Elisa hinnatõuse ei välista

Elisa meelelahutusteenuste valdkonnajuht Kertu Popp rääkis, et ettevõte ei saa välistada hinnakirja muudatusi.

Ta selgitas, et sektori üheks suurimaks sisendkuluks on tööjõud.

"Eesti ühe suurima tööandjana peame arvestama, et töötajate ootused kõikides sektorites aga eriti meil, IKT-sektoris, kus palgaootused on keskmisest kõrgemad, on jätkuvalt seotud reaalpalga kasvuga," sõnas Popp.

Ta lisas, et meelelahutusvaldkonnas on eelnevast ning ka globaalsetest trendidest tulenevalt samuti tunda jätkuvat hinnatõusu – nii kvaliteetse sisu hankimisel kui ka kohapeal ise tootmisel.

"Seega ei saa ka meie välistada võimalikke teenuste hinnakirjade muudatusi, kuid milliseid teenuseid muudatused täpsemalt puudutavad, selgub järgmisel aastal. Kindlasti teavitame ka kliente personaalselt neid puudutavatest muudatustest aegsasti ette," ütles ta.

Toimetaja: Valner Väino

