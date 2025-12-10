Saare ja Hiiu vallavanemad: piletihinnatõus vähendas lennureisijaid

Tallinn-Kuressaare lennukiga on tänavu sõitnud peaaegu viiendiku võrra vähem inimesi kui eelmise aasta 11 kuuga. Vähem reisijaid on ka Kärdla liinil. Saaremaa ja Hiiumaa vallavanemad peavad põhjuseks piletihinna tõusu.

2020. aasta lõpus sai öelda, et saarlased said riigilt kauaoodatud jõulukingi, kui Tallinn-Kuressaare-Tallinn liinile tuli lendama suurem, 42 kohaline lennuk. See andis liinile juurde stabiilsust, reisijatele turvalisust ja mugavust. Lennureisijate arv kasvas hüppeliselt. Lennupilet maksis siis 26 eurot.

Tänane seis on aga see, et pärast aasta alguses toimunud hinnatõusu maksab lennupilet nädala sees 36 eurot, nädalavahetusel ligi 40 eurot ja lennuk veab Tallinnast Saaremaale ja ka tagasi suures osas õhku, ehk täituvus on oluliselt langenud kalli piletihinna tõttu. Näiteks on tänavu 11 kuuga lennanud üle 6500 reisija vähem, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, ehk kokku 31 500 reisijat. Varasematel aastatel on reisijate arv olnud kasvutrendis.

Saaremaa vallavanema Rainer Antsaare (Isamaa) sõnul lähtub vald sellest, et lennuliiklus ei ole mugavusteenus. "See on ühistranspordi osa. Kõige suurem hirm on selle üle, et kui nüüd tehakse mingeid tulevikuplaane ja öeldakse, et täituvus on 50 kuni 60 protsenti ja siis seda suuremat lennukit ei ole vaja ja toome selle lennuki jälle väiksema peale," rääkis Antsaar.

Sama seis on ka Tallinn-Kärdla liinil, kus pärast piletihinna tõstmist on reisijate arv oluliselt langenud.

"Eelmise ministriga, ehk siis Piret Hartmaniga oli ka see jutt, et piletihinna muutmise järel me mõne kuu pärast vaatame olukorrale otsa ja analüüsime seda, et võib-olla on muudatus vaja siiski tagasi keerata. Sellele järgnes ministri vahetus. Uue ministriga me kohtusime maikuus. Ja Hiiumaal kohapeal mulle tundus, et minister sai sellest ka hästi aru, aga ilmselt ministeeriumis ta kuidagi n-ö tinistati ära," rääkis Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja (SDE).



Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) ütles, et olukord vajab analüüsimist.

"Kui ta on negatiivne mõju tõesti, et sellest ei võida ei Saaremaa elanikud, ega ka ministeeriumi nägemusel ei ole see mõistlik, siis muidugi vaatame selle ümber.

Mõttekohta on siin kindlasti," kommenteeris Terras.

Kui Kuressaare lennuk sõidab pooltühjana, on praeguste hindadega riigile laekuv piletitulu reisi kohta 756 eurot, kui täituvus oleks aga kasvõi 75 protsenti, oleks odavama, ehk 26 eurose piletiga piletitulu reisi kohta isegi paarkümmend eurot suurem. Ehk et riik ei kaotaks hinnalangetusest rahaliselt, aga saarlased-hiidlased oleksid õnnelikumad ja saaksid rohkem lennata.