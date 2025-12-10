Neljapäeval on soe ja vihmane

Suure keerise idatiivas tekkis kolmapäeva õhtupoolikul Botnia lahe läänerannikul uus osatsüklon, mis suundub neljapäeva ööl üle Soome itta, selle lohk ühes vihmasajuga taandub öö hakul Peipsi taha ja pärast keskööd on vaid üksikuid vihmasabinaid. Edela- ja läänetuul on hommikuni tugev, siis tõmbub veidi tagasi. Päev tuleb madalrõhuvööndi lõunatiivas taas sagedaste vihmahoogudega. Edela- ja läänetuul on puhanguline eelkõige rannikul. Õhutemperatuur on nii ööl kui päeval suuremal osal maast 5-7 kraadi ümber.

Eeloleval ööl tekib pilves taevasse ka mõni selgem laik. Vähest vihma sajab kohati ja võib ka udu tekkida. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 12, puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur 4 kuni 8 kraadi.

Hommik on pilvine. Vihmahooge on Lääne-Eestis enam, ida pool vähem. Puhub edelatuul puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 8 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma. Tuul puhub edelast ja läänest, kiirust 4-10, saartel ja rannikul 12, puhanguid 15 m/s, õhtul tuul rahuneb. Õhutemperatuur on 5 kuni 8 kraadi.

Reedel saab ilm uue näo. Öö on veel vesine ja napis plussis, päeval langeb temperatuur alla 0, pudeneb mõni lumehelves ja teed muutuvad libedaks.

Nädalavahetus on karge ja miinuskraadides. Suuremat sadu ei tule, vaid ööl vastu pühapäeva poetab saartel ja Pärnumaal veidi lörtsi ja lund.

Uus nädal algab tiheda lume- ja lörtsisajuga, aga selle kannul liigub taas soojem õhumass ja vihm, mis lume päeva-kahega ära viib.