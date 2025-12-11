Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmises süüdi

Kohus mõistis kriminaalasjas süüdi ka Dmitri Rootsi ja Andrei Andronovi, kellele määras karistuseks vastavalt 11 ja 11,6 aastat vangistust.

Samuti tuleb süüdimõistetutel kanda menetluskulud, mis ulatuvad tuhandetesse eurodesse.

Otsus pole jõustunud ning süüdimõistetutel on õigus see vaidlustada.

Riigiprokurör taotles Aivo Petersoni süüdi mõistmist riigireetmises ja 17-aastast vangistust. Dmitri Rootsile nõudis prokurör 13 aastat vangistust riigireetmise eest ning Venemaa kodanikule Andrei Andronovile 11 aastat vangistust vägivallatute tegude eest, mis olid suunatud Eesti Vabariigi vastu.

Süüdistuse järgi abistasid Eesti kodanikud Aivo Peterson ja Dmitri Rootsi 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaalt saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Väidetavalt osalesid süüdistatavad teadlikus mõjutustegevuses, mille eesmärk oli luua Eestis Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika narratiive ja propagandasõnumeid toetav poliitiline ühendus. Selle ühenduse kaudu taheti süüdistuse järgi luua Venemaale võimalus ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sekkuda Eesti sisepoliitikasse ning mõjutada välispoliitikat.

Kõik süüdistatavad eitasid oma süüd.

Kohtuprotsess algas 2023. aasta novembris.

Uudis on täiendamisel!