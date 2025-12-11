X!

Kohus peatas Kikepera looduskaitsealal toimuvad soostamise tööd

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Kohalik ettevõtja andis kohtusse Pärnumaal Saarde vallas Kikepera looduskaitsealal toimuvad soostamistööd. Kohus andis esialgse õiguskaitse ja novembri lõpus alanud tööd neljapäeval peatati. Lisaks on Saarde vald saanud soostamistööde kohta seisukoha õiguskantslerilt, kelle hinnangul puudub praegu nii soostamise mõjusid tervikuna hindav dokument kui ka vastutaja, kui peaks tekkima kahju.

Novembri lõpus alustati Kikepera looduskaitsealal ligi 3100 hektaril soostamistöödega. Kuigi ka Saarde vald kaalus kohtusse minekut, pöördus kohtussse hoopis Saarde valla metsakinnistu omanik ja ettevõtja, sooviga keelata keskkonnaametil kõik tööd, mis on Kikeperas alustatud või kavandatud. Kohus andis esialgse õiguskaitse ning neljapäeval peatati tööd 30 päevaks.

"Selle kaebusega me tahame kaitsta metsasid nende eest, kes looduse kaitsmise sildi all metsasid uputada soovivad ehk hävitada. Ja esindame kaebajaid, kellel on kinnistu Kikepera kaitsealal, kelle ala jääb nende tööde alla osaliselt. Kuna see on seal alal, siis ka veerežiimi muutmine ilmselgelt nende kinnistu väärtust vähendab. Seal on väga palju rikkumisi, millest olulisemad on need, et meie kaebajate käest pole nõusolekut küsitud, teda ei ole teavitatud. Selle tegevusega muudetakse veerežiimi Pärnu linna suurusel alal. Seal ei ole hinnatud seda, milline on mõju näiteks väga olulistele kaitsealustele liikidele, nagu musträhn ja värbkakk," lausus kaebaja esindaja Allar Jõks.

"Meie keskkonnaametina kavatseme selle vaidlustada, sest me näeme, et need tööd on üsna põhjalikult planeeritud. Need tööd on tehtud parimate ekspertide, hüdrogeoloogide poolt, kõik mõjud on läbi kaalutud ja selle konkreetse kaebuse esitaja on väitnud, et tööd toimuvad tema maa peal, mida tegelikult ei ole," ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk.

Saarde vald pöördus aga õiguskantsleri poole, sest on kogu aeg leidnud, et soostamistööde mõju Saarde elanikele ja piirkonna üleujutusohule pole piisavalt hinnatud.

Õiguskantsleri hinnangul puudub praegu nii soostamise mõjusid tervikuna hindav dokument kui ka vastutaja, kui peaks tekkima kahju.

"Kui tavaliselt keskkonda oluliselt muutvate otsuste tegemiseks on ette nähtud kindel kord, kus on kirjas, mis on lubatud, mis on keelatud ehk näiteks kui kardetakse üleujutusohtu, et siis mida ja kes peab tegema, kui üleujutusoht ikkagi tekibki. Praegu selgus, et koosluse taastamise juures huvitaval kombel sellist terviklikku haldusakti üldse ei olegi. See oli meile ka üllatus. Seetõttu pöörduski õiguskantsler ministrite poole, et ühelt poolt neile teada anda sellest olukorrast ja teiselt poolt, et mis see lahendus on," lausus õiguskantsleri ettevõtluskeskkonna juht Evelin Lopman.

"Me väga tunnustame seda, et õiguskantsler on jäänud suures plaanis samale seisukohale, millele vallavolikogu omal ajal viitas, et kogu piirkonna mõju ei ole piisavalt uuritud ja Kikepera taassoostamine võib kardinaalselt muuta selle piirkonna elanike elukvaliteeti, muuta keskkonda ja üldse tuua kaasa ettearvamatuid tagajärgi," ütles Saarde vallavolikogu liige Kadri-Aija Viik.

"See, mis puudutab õiguskantsleri kirja, see jõudis vist täna, mina ei ole jõudnud sellega isegi veel tutvuda mitte, aga kindlasti vaatame selle läbi. kogu projekti juures on lähtutud sellest eeldusest, et selle projekti alusel tehtavate tööde mõju ei oleks negatiivne. Ja sellest lähtuvalt on ka töödega alustatud ja nüüd on need tööd peatatud. Ootame ära, mis kohus ütleb, mis edasi saab ja siis saab juba tegutseda või ei saa tegutseda. Me saame selguse, millistel tingimustel ja kuidas on võimalik Eestis taastamistöid teha," lausus keskkonnaminister Andres Sutt.

"Suurema vaidluse osas tahame ka keskkonnaametina saada rohkem selgust, milliseid töid me võime kaitsealal planeerida, sest antud juhul tööd on planeeritud ainult kaitsealal," märkis  Kukk.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:12

Terviseamet: leetrite vastu vaktsineerituse tase Eestis pole piisav

07:05

Riik ja amet tahavad Tallinnas Balti jaama busside seisuplatsi säilitada

06:58

Stubb: me kõik otsime Ukraina sõjas lõppmängu

05:54

Trump andis märku valmisolekust toetada Ukraina julgeolekugarantiisid

04:46

Kantar Emor: Keskerakonna toetus on hakanud eestlaste seas kasvama

04:44

Parlamendierakondade hinnangul riigikogus presidenti ära valida ei õnnestu

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Asi: ma pole kindlasti nõus väitega, et prokuratuur tuleks laiali saata

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.12

Ukraina ründas esmakordselt Vene naftapuurtorni Kaspia merel Uuendatud

11.12

Eesti saab uue väikesaare

11.12

Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmises süüdi Uuendatud

11.12

Jaapan ja USA vastasid Hiina-Vene ühisele õhupatrullile oma jõudemonstratsioniga

11.12

WSJ: Trumpi rahuplaan näeb ette laialdast koostöö taastamist Venemaaga

10.12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

11.12

Eesti telekomifirmad valmistuvad tuleval aastal hindu tõstma

11.12

Tartu Annelinna kerkib uus ärilinnak

11.12

Tsihhanovskaja viib Leedu tegevuse tõttu oma büroo Vilniusest Varssavisse

10.12

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile

ilmateade

loe: sport

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

11.12

ETV spordisaade, 11. detsember

loe: kultuur

11.12

Galerii: Peeter Laurits avas näituse "Triksterid taasmetsastavad Eedenit"

11.12

Marko Mäetamm: kunstnikul on alati ruumipuudus

11.12

Vilen Künnapu esitleb ARS-i projektiruumis uusi suuremõõtmelisi maale

11.12

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat" Uuendatud

loe: eeter

11.12

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

11.12

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

11.12

Zooloog: angerja söömine käib tänapäeval selle kala väljasuremise hinnaga

11.12

Sisulooja: sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud

Raadiouudised

11.12

Tööd alustas tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus

11.12

Kikepera looduskaitselal toimuvad metsa-ala soostamise tööd peatati

11.12

Hotellid ja restoranid loodavad tulusat detsembrit

11.12

Päevakaja (11.12.2025 18:00:00)

11.12

Venemaa on viimase aasta jooksul tugevdanud Soome-vastast kampaaniat

11.12

Psühhiaater Nõo surmasõitjast: politsei lükkab liialt vastutust tervishoiule

11.12

Raadiouudised (11.12.2025 15:00:00)

11.12

Tartu Annelinna planeeritakse uut ärilinnakut

11.12

Tallinna uus linnavalitsus jätab paika mitmed eelmise linnavalitsuse algatused

11.12

Raadiouudised (11.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo