Elron alustab Tartu–Riia liinireise 12. jaanuarist

Tartu ja Riia vahelisi reise hakkavad tegema kolm Elroni kahevagunilist Stadler Flirt diiselrongikoosseisu.

"Vähemalt kolm rongikoosseisu on vajalikud liini käivitamisel, et tagada rongidele ka korralised hooldused," ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

Regulaarreise Tallinna–Tartu–Valga–Riia liinil alustab Elron 12. jaanuarist ja väljumisi on esialgu päevas ainult üks. Teine otseväljumine lisandub pärast seda, kui Eesti Raudtee saab taristutöödega ühele poole ning Tallinna–Tartu liinil hakkavad sõitma uued Škoda rongid.

Ehrenpreis märkis, et mõnevõrra raskendas liini avamist 27. novembril Saku vallas toimunud liiklusõnnetus, mis viis ühe diiselrongi vähemalt aastaks rongiringlusest välja.

Tallinna–Tartu–Riia liin käivitatakse koostöös Läti reisirongioperaatori Pasažieru Vilciensiga (Vivi), kelle vedurijuhid juhivad Elroni rongi Valga–Riia raudteetrassil.

Esialgse sõiduplaani järgi väljub rong Tallinnast kell 14.50, Tartust kell 17.05 ja jõuab Riiga kell 20.52. Riiast väljub rong kell 7.40, jõuab Tartusse kell 11.25 ja Tallinna kell 14.11. Pilet Tartust Riiga hakkab maksma 19–22 eurot.

Elroni rahvusvahelise ärisuuna juhi Kristo Mäe sõnul võib sõiduplaan aasta alguses mõnevõrra muutuda, kuna Lätis toimuvad Valga–Riia vahel taristutööd.

Samuti jäävad käiku Tallinna–Tartu–Riia–Vilniuse ühendus ning reedest pühapäevani täiendav ümberistumisega ühendus liinil Tallinn–Tartu–Riia.