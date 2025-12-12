Laupäeval on ilm pilvine ja võib sadada lund

Laupäeval on oodata lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni -4, saartel 0 kuni +2 kraadi.

Laupäeval liigub Skandinaavias tugevnev kõrgrõhuala üle Baltimaade kagusse. Kui öö hakul on taevas selge, siis pärast keskööd, Skandinaaviasse laieneva madalrõhkkonna mõjul, tiheneb pilvisus ka Eestis. Päeval laieneb madalrõhulohk Skandinaaviast üle Läänemere. Taevas on pilves ning õhtupoolikul jõuab saartele sadu, mis edasi mandri lääneossa laieneb.

Öö hakul on taevas selge, pärast keskööd pilvisus küll tiheneb, kuid ilm püsib sajuta. Tuul puhub esialgu põhjakaarest kiirusega 2 kuni 8, Virumaa rannikul iiliti 13 meetrit sekundis, pärast keskööd aga nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Külma on 1 kuni 7, saarte rannikul on sooja kuni 1 kraad.

Laupäeva hommik tuleb pilvine, idapiiril selgimistega ning sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on -1 kuni -7, saartel kuni +2 kraadi.

Ka päev tuleb pilvine, ida pool selgimistega. Õhtupoolikul jõuab saartele sadu ja laieneb mandri lääneossa. Oodata on enamasti lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Tuul puhub kagust 2 kuni 8, pärastlõunal saartel ja läänerannikul 6 kuni 12, iiliti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni -4, saartel 0 kuni +2 kraadi.

Võrdlemisi külm tuleb ka pühapäev. Öösel on miinuskraade keskmiselt 2, päeval 1 kraad. Lääne-Eestis sajab lörtsi, vihma ja jäävihma, ida pool lörtsi ja lund. Seega on jäiteoht.

Esmaspäevast tõuseb õhutemperatuur taas plusspoolele. Taevas püsib nädala esimeses pooles pilves, kuid esineb ka selgimisi ning kohati sajab vihma.