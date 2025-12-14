Sõja 1390. päev: Ukraina ründas annekteeritud Krimmis naftahoidlat ja mitmeid Venemaa energiarajatisi

Pühapäeva öösel ründasid Ukraina droonid okupeeritud Krimmis Simferopoli lähedal asuvat naftahoidlat, Venemaal Veliki Novgorodis asuvat keemiatehast ja mitut energiarajatist. Lisaks tabasid droonid Urjupinski lähedal asuvat naftahoidlat Volgogradi oblastis ja Smolenski elektrijaama.

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 14. detsembril kell 19.02:

- Venemaa ründas Sumõ oblastis 25 asulat;

- Venemaa ründas mitut Dnipropetrovski oblasti linnaosa;

- Ukraina ründas annekteeritud Krimmis naftahoidlat ning mitmeid Venemaa energiarajatisi;

- Venemaa jätkas rünnakuid Odessa oblastile;

- Zelenski: lähipäevil on kavas mitmed kohtumised partneritega;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 710 sõdurit;

- Eriväed teatasid rünnakust kütuserongile Krimmis.

Venemaa ründas Sumõ oblastis 25 asulat

Venemaa armee viis Sumõ oblastis läbi üle 70 rünnaku 25 asula vastu, tappes eaka naise.

"Seredyna-Buda kogukonnas hukkus 80-aastane naine suure võimsusega lennukirakettidega (NAR) toimunud tulevahetuse tagajärjel," teatas Sumõ oblasti sõjaväe valitsus.

Enim tulistamist registreeriti Sumõ ja Šostka rajoonis.

Sumõ kogukonnas said kahjustada tsiviilinfrastruktuur, mitteeluruumid, kõrghoone ja sõiduautod. Vorozhba kogukonnas said kahjustada mitteeluruumid. Lisaks said Seredyna-Buda ja Richky kogukondades kahjustada eramud.

Lisaks hävis Bilopillia kogukonnas energeetikatöötajatele kuuluv sõiduk ning Šostka kogukonnas teatati kahjustustest elamupiirkondadele, tsiviilinfrastruktuurile ja mitteeluruumidele.

Venemaa ründas mitut Dnipropetrovski oblasti linnaosa

Laupäeva õhtust alates on Venemaa väed pommitanud mitut Dnipropetrovski oblasti linnaosa, tekitades kahju tsiviilinfrastruktuurile.

Dnipropetrovski oblasti sõjaväe tegevjuht Vladõslav Haivanenko teatas rünnakutest Telegramis, vahendab Ukrinform.

"Pavlohradi rajooni Mežõritšja kogukonnas sai raketirünnaku tagajärjel kahjustada toitlustusettevõte. Nikopoli rajoonis kasutasid Vene väed droone ja pommitasid piirkonda ka suurtükiväega. Rünnaku alla sattus rajooni keskus, samuti Marhanetsi ja Pokrovske kogukonnad," seisis avalduses.

Rünnakute tagajärjel puhkes tulekahju. Tules hävis eramu ja veel kaks said kahjustada. Samuti said kahjustada autod ja tabati elektriliini.

Uuendatud teabe kohaselt said eile õhtul rajooni vastu toimunud rünnakutes kahjustada veel kaks kohalikele elanikele kuuluvat kodu ja kõrvalhoone.

Sõnelnõkove rajooni Slavhorodi ja Bohynivka asulates ründas vaenlane mehitamata õhusõidukitega, süüdates eramaja hoovi.

Venemaa jätkas rünnakuid Odessa oblastile

Venemaa väed jätkasid pühapäeva öösel ja hommikul rünnakuid Odessa oblastile. Sõjavägi teatas, et Venemaa ründas sihtmärke Zatokas ja Tšernomorskojes.

Teadete kohaselt on praeguseks õhuhäire kestnud viis tundi.

Venemaa reedene õhurünnak Odessale kahjustas taristut ning jättis osa linnast ilma elektri ja veeta, teatasid kohalikud võimud.

Laupäeval said linnaelanikud teated elektriettevõtetelt, et elektrivarustus suudetakse taastada alles 16. detsembriks ehk järgmise nädala teisipäevaks.

Ukraina päästeteenistus teatas, et Odessa oblastisse toimetatakse vett neile elanikele, kelle veevarustus rünnakute tagajärjel katkes.

Ukraina ründas Krimmis naftahoidlat ja mitmeid Venemaa energiarajatisi

Laupäeva hilisõhtul kohtus plahvatusi okupeeritud Krimmis, Simferopoli lähedal asuvas naftahoidlas, Venemaal Veliki Novgorodis asuvas keemiatehases ja mitmetes energiarajatistes, vahendas pühapäeval Kyiv Independent.

Meedia teatel tabasid droonid väidetavalt naftahoidlat Urjupinski lähedal Volgogradi oblastis ja elektrijaama Smolenskis.

Venemaa võimud teatasid seoses Simferopoli plahvatustega 41 droonist okupeeritud Krimmis, teatas Ukraina-meelne Telegrami kanal Crimean Wind.

Telegrami kanali Exilenova+ teatas droonirünnakust Akroni keemiatehasele Veliki Novgorodis ning sündmuskohalt võis näha suitsu tõusmas.

Meanwhile in occupied Crimea ❗

Crimea is under attack by drones and missiles. Explosions are heard throughout the peninsula tonight. Reportly, an oil depot in Feodosia was likely hit, and in Simferopol, something is burning fiercely in the area of the power station. pic.twitter.com/Q9W1ddEv7e — LX (@LXSummer1) December 13, 2025

Eriväed teatasid rünnakust kütuserongile Krimmis

Ukraina eriväed teatasid, et nende droonid tabasid muude Krimmi sihtmärkide kõrval ka kütuseringi.

"Okupeeritud Krimmis Jantarnoje küla lähedal ründasid erioperatsioonide vägede droonid okupatsioonivägedele kütust ja määrdeaineid vedavat rongi, ning võtsid sihikule ka naftahoidla Bitumnoje külas," teatasid erioperatsioonide väed sotsiaalmeedia postituses.

Sõnumile on lisatud öösel tehtud droonivideo, mis väidetavalt näitab rongi rünnaku hetke ja seejärel põlevat rongi.

Erioperatsioonide väed (SOF) teatasid, et kütuserongi rünnaku viisid läbi FP-2 droonid. Ukraina arendajad avalikustasid selle aasta septembris selle keskmise ulatusega drooni. Selle väidetav ulatus on 200 kilomeetrit ja lõhkepea kaalub 105 kilo.

Zelenski: lähipäevil on kavas mitmed kohtumised partneritega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma laupäevaõhtuses pöördumises, et lähipäevil on kavas mitmeid kohtumisi USA ja Euroopa partneritega, et arutada rahu vundamenti – poliitilist kokkulepet, mille eesmärk on sõja lõpetamine, vahendas Ukrinform.

"Valmistume praegu kohtumisteks USA poolega ja meie Euroopa sõpradega. Berliinis toimub palju üritusi," ütles president.

Zelenski märkis, et Rustem Umerov ja Ukraina läbirääkimismeeskond annavad ülevaate juba toimunud kontaktidest. Presidendi sõnul töötavad relvajõudude peastaabi ülem kindralleitnant Andrii Hnatov koos Ukraina kaitse- ja julgeolekusektori esindajatega välja Ukraina ja tema kodanike julgeolekugarantiide üksikasju.

Samal ajal peavad Ukraina valitsusametnikud kõnelusi Ühendriikide ja Euroopaga Ukraina reaalse sõjajärgse taastamise ja arengu osas.

Kõige olulisem punkt, rõhutas Zelenski, on see, et ta kohtub USA presidendi Donald Trumpi saadikutega ning peab Euroopa partnerite ja paljude juhtidega arutelusid sõja lõpetamise poliitilise kokkuleppe üle.

"Võimalus on praegu märkimisväärne ja see on oluline iga meie linna, iga meie Ukraina kogukonna jaoks. Töötame selle nimel, et Ukraina rahu oleks väärikas ja et tagada garantii – ennekõike garantii, et Venemaa ei naase Ukrainasse kolmandaks sissetungiks," rõhutas riigipea.

Zelenski kõnelused USA meeskonnaga Berliinis jätkuvad esmaspäeval

Ukraina president Volodõmõr Zelenski jätkab esmaspäeval Berliinis kõnelusi USA delegatsiooniga, kuhu kuuluvad Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja USA presidendi väimees Jared Kushner, teatasid võimuesindajad.

"Osapooled lõpetasid pühapäeval viis tundi kestnud läbirääkimised, kuid leppisid kokku, et jätkavad homme," kinnitas Zelenski nõunik Dmytro Lõtvõn.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 710 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 188 490 (võrdlus eelmise päevaga +710);

- tankid 11 410 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 721 (+7);

- suurtükisüsteemid 35 041 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1567 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1259 (+1);

- lennukid 432 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 90 124 (+440);

- tiibraketid 4073 (+13);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 69 798 (+81);

- eritehnika 4026 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.