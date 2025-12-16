USA peatas tehnoloogiatehingu kõnelused Suurbritanniaga

USA president Donald Trump külastas septembris Suurbritanniat ja kuulutas seal välja ulatusliku lepingu, mille eesmärk on edendada riikidevahelist koostööd sellistes valdkondades nagu tehisintellekt ja tuumaenergia.

Trump ütles toona, et leping tagab, et USA ja Suurbritannia juhivad koos järgmist suurt tehnoloogilist revolutsiooni. Ka Briti peaminister Keir Starmer kiitis toona lepingut.

Ajalehe Financial Times allikate teatel peatas aga USA eelmisel nädalal kõnelused. Briti ametnikud kinnitasid teisipäeval, et USA peatas kõnelused. Ajaleht The New York Times teatas, et USA ametnikud on Suurbritannia küberturvalisuse eeskirjade ja digiteenuste maksu pärast pettunud.

Valge Maja pole lepingu peatamist veel kommenteerinud. USA on samas Suurbritannia suurim kaubanduspartner ning Ameerika tehnoloogiahiiglased on juba investeerinud Ühendkuningriiki miljardeid dollareid.