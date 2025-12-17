X!

Sõja 1393. päev: Venemaa liugpommirünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest

Välismaa
{{1765943220000 | amCalendar}}
Venemaa ründas liugpommidega Zaporižžja linna
Venemaa ründas liugpommidega Zaporižžja linna Autor/allikas: Zaporižžja oblasti administratsioon/Telegram
Välismaa

Venemaa liugpommirünnakus Ukraina lõunaosas asuvale Zaporižžja oblastile sai viga 26 inimest. Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva droonirünnaku Venemaal Krasnodari krais asuvale naftatöötlustehasele. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 255 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 17. detsembril kell 20.10:

- Putin: Venemaa saavutab kindlasti oma eesmärgid Ukrainas;

- Kuberner: Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest;

- Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftatöötlemistehast;

- Vene kaitseministri väitel on Ukraina katsed Kupjansk vallutada ebaõnnestunud;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 255 lahingut;

- Šmõhal: Ukrainal on uuel aastal kaitsevajadusteks vaja 120 miljardit dollarit;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1730 sõdurit.

Putin: Venemaa saavutab kindlasti oma eesmärgid Ukrainas

Venemaa president Vladimir Putin ütles, et Venemaa kavatseb oma eesmärgid Ukrainas saavutada igal juhul ja kui see ei õnnestu diplomaatiliselt, siis tehakse seda sõjaliselt. Ühtlasi nimetas Putin eurooplasi sigadeks, kes üritasid lõigata kasu Venemaa kokkuvarisemisest.

"Sõjalise erioperatsiooni eesmärgid saavutatakse kindlasti," pajatas Putin kohtumisel kaitseministeeriumi ametnikega, kasutades Kremli terminit pea neli aastat kestnud agressioonisõja kohta.

"Me eelistaksime seda teha ja konflikti algpõhjused kõrvaldada diplomaatia teel," väitis ta, tõotades samas hõivata annekteerituks kuulutatud Ukraina alad sõjaliste vahenditega, kui "vastaspool ja selle välispatroonid keelduvad sisulistest aruteludest".

Samuti süüdistas Putin Euroopa riike kavatsuses Venemaa kokkuvarisemisest kasu lõigata.

"Kõik arvasid, et nad purustavad Venemaa lühikese aja jooksul, rebivad selle laiali," ütles sõnas Venemaa president. "Euroopa sigudikud ühinesid eelmise USA administratsiooni tegevusega, soovides lõigata kasu meie maa kokkuvarisemisest. "

"Nagu kõigile selgeks sai, siis kõik need katsed ja hävituslikud plaanid Venemaa vastu on läbi kukkunud. Täielikult läbi kukkunud," lisas ta.

Kuberner: Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest

Kuberner Ivan Fedorovi teatel sai kolmapäeval Ukraina lõunaosas Zaporižžja oblastis toimunud Venemaa liugpommirünnakutes viga 26 inimest, sealhulgas üks laps.

"Venelased heitsid juhitavaid lennukipomme, purustades elumaju ning kahjustades taristut ja üht õppeasutust," kirjutas Fedorov sotsiaalmeedias.

Fedorov lisas, et kolm tabamust sai oblasti keskus ja selle äärelinnad.

Ukraina päästeteenistuse teatel jätkuvad sündmuskohal rusude koristustööd.

Zaporižžja linna, mille lõunaserv jääb rindejoonest vähem kui 25 kilomeetri kaugusele, on Venemaa alates 2022. aasta sissetungist regulaarselt pommitanud.

Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftatöötlemistehast

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva droonirünnaku Venemaal Krasnodari krais asuvale naftatöötlustehasele. 

Vene kaitseministri väitel on Ukraina katsed Kupjansk vallutada ebaõnnestunud

Venemaa kaitseminister Andrei Beloussov väitis, et Ukraina väed üritavad edutult saavutada kontrolli Kirde-Ukrainas asuva Kupjanski linna üle. Enne sõda elas linnas umbes 26 000 inimest.

Varem samal päeval teatas Ukraina, et kontrollib 90 protsenti linnast. Venemaa teatas novembris, et vallutas linna. Venemaa kaotas varasemalt kontrolli linna üle 2022. aasta septembris toimunud Ukraina vastupealetungi käigus.

Kõrgemate kaitseametnikega peetud ja televisioonis üle kantud nõupidamisel väitis Beloussov lisaks, et Venemaa on 2025. aastal hõivanud Ukrainas kolmandiku võrra rohkem territooriumi kui 2024. aastal.

Reutersil ei ole õnnestunud rindeolukorda puudutavaid teateid sõltumatult kontrollida.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 255 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 255 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Pokrovski suunas peeti 60 lahingut, Lõmani kandis toimus 27 lahingut. Kupjanski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul 24 vaenlase rünnakut. Kostjantõnivka suunas tegi vaenlane 16 rünnakut Ukraina vägede positsioonidele. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda. 

Šmõhal: Ukrainal on uuel aastal kaitsevajadusteks vaja 120 miljardit dollarit

Ukraina vajab 2026. aastal kaitsevajaduste katmiseks 120 miljardit dollarit, ütles teisipäeval kaitseminister Denõss Šmõhal.

"Ukraina saab poole sellest summast katta oma vahenditest. Kuid 60 miljardit peab tulema partneritelt," märkis Šmõhal.

Šmõhali sõnul on lõppev aasta olnud abi mahult rekordiline.

"Kui kõik lubadused täidetakse, õnnestub meil kaasata 45 miljardit dollarit, rohkem kui ühelgi teisel aastal alates täiemahulise sõja algusest," ütles Ukraina kaitseminister.

Šmõhal märkis veel, et teisipäeval peetud niinimetatud Ramsteini formaadi kohtumisel saadi partneritelt olulisi lubadusi Ukraina pikaajaliseks toetamiseks.

Saksamaa toetab 2026. aastal Ukrainat sõjaliselt 11,5 miljardi euro ulatuses, peamiselt õhukaitse, droonide ja suurtükimürskude osas.

Šmõhal märkis, et Berliin on juba tarninud Ukrainale uued Patrioti ja IRIS-T süsteemid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1730 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 192 350 (võrdlus eelmise päevaga +1730);

- tankid 11 427 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 23 758 (+21);

- suurtükisüsteemid 35 205 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1571 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1262 (+1);

- lennukid 432 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 91 386 (+167);

- tiibraketid 4073 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 70 361 (+179);

- eritehnika 4027 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent, Reuters

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:58

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku droonirünnaku

04:45

Keskmise kiiruse mõõtmine on endiselt uues liiklusohutuskavas sees

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

ETV spordisaade, 17. detsember

17.12

Kilk: elu dikteerib, et välisühendustele liialt loota ei saa

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

17.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

17.12

Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone Uuendatud

17.12

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

16.12

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

17.12

Meedia: USA, Euroopa ja Ukraina leppisid kokku julgeolekugarantiides

17.12

Trumpi uus reisikeeld sulgeb USA uksed veel mitmele riigile

17.12

Sõja 1393. päev: Venemaa liugpommirünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest Uuendatud

17.12

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

17.12

EISA sulgeb kolmveerandi oma teenustest ning keskendub arengu rahastamisele

17.12

USA väljendas rahulolematust EL-i reeglitega ja ähvardas Euroopa firmasid

17.12

Turbatootjad: ministeeriumi plaani järgi lakkab sektor peagi olemast

ilmateade

loe: sport

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

17.12

Suurorul oli hea päev, aga Raieste koduklubi alistas Sopoti

17.12

Eesti klubid lõpetavad võrkpalli Balti liigas aasta nelikjuhtimisega

17.12

ETV spordisaade, 17. detsember

loe: kultuur

17.12

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu

17.12

Piret Raud uuest lasteraamatust "Tähtis kuju": see räägib totalitarismist

17.12

Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

17.12

Kirjandusfestival Prima Vista 2026 uurib tehisliku ja päris maailma piire

loe: eeter

17.12

Rahvusvahelised raamatuvargad harjutasid kätt Eestis ja Lätis

17.12

"Pealtnägija": pilastamise ohver otsib vastuseid ja vastutust

17.12

ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

17.12

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

Raadiouudised

17.12

Päevakaja (17.12.2025 18:00:00)

17.12

Pilving: soov riigikaitselisi objekte kiirkorras menetleda kätkeb endas mitmeid ohte

17.12

Raadiouudised (17.12.2025 15:00:00)

17.12

Kohalike jaoks jääb RMK märgalade taastamise mõttekus tihti arusaamatuks

17.12

Raadiouudised (17.12.2025 12:00:00)

17.12

Turbatootjad kardavad konkurentsivõime kadu

17.12

Notarid abieluvara puudutavaid seadusi muutma ei kiirustaks

17.12

Briti valitsus uurib Vene ja Hiina raha mõju riigi sisepoliitikale

17.12

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

17.12

Raadiouudised (17.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo