ERR Brüsselis: sisepõlemismootoritega autode tootmise täielikku keeldu 2035 ei tule

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, et aastast 2035 võiks jätkata vähesel määral sisepõlemismootoriga autode tootmist. See tähendaks seni plaanis olnud keelu tühistamist.

Teisipäeval teatas Euroopa Komisjon, et on võtnud kuulda Euroopa autotööstuse muresid.

"Tänane ettepanek on ambitsiooniks, pragmaatiline aga ka tasakaalukas. Sellega tuleme vastu tööstuse muredele, aga hoiame ka investeeringukindlust elektrisõidukite sektoris ja meie kliimaneutraalsuse eesmärki," lausus Euroopa Komisjoni kliimavolinik Wopke Hoekstra.

Uute sisepõlemismootoriga autode keelu asemel seatakse eesmärgiks uute autode heidet vähendada 100 protsendi asemel 90 protsenti.

"See tähendab paindlikkust tuua turule näiteks pistikhübriide, läbisõidumaa pikendajatega autosid või ka tavalise sisepõlemismootoriga autosid," ütles Euroopa Komisjoni jätkusuutliku transpordi volinik Apostolos Tzitzikostas.

Siiski lubatakse turule sisepõlemismootoriga autosid vähe ning autotootjad peavad muul viisil süsinikuheidet vähendama. Näiteks kasutades keskkonnasäästlikult toodetud terast.

Võitu kuulutasid Saksa juhtivad poliitikud ja Euroopa Rahvapartei, kes on püüdnud keeldu tühistada.

"Täna ütleme loodetavasti viimaks lahti Frans Timmermansi rohelisest keelupoliitikast. Euroopast ei tohi saada tööstuse allakäigu maailmajagu. See peab olema vaba inseneeria ja innovatsiooni maailmajagu. Täna anname selge signaali, Euroopa muudab kurssi. Me keskendume realismile, mitte ideoloogiale," lausus Euroopa Parlamendi liige Jens Gieseke (Euroopa Rahvapartei).

Uue ettepaneku vastased, näiteks sotsiaaldemokraadid, rõhutavad samas, et see on kingitus Hiina autotööstusele ja süvendab vaid muret, et Euroopa ei suuda elektriautode tootmises sammu pidada.

"Euroopa autotootjad müüvad üha vähem. Mitte ainult Euroopas, aga ka globaalselt. Kaks kolmandikku Euroopas toodetud autodest müüakse väljaspool Euroopat. Meie autode konkurentsivõimet nendel turgudel suurendamine, aitaks palju rohkem, kui lõputult meie koduse ambitsiooni peenhäälestamine ja lahjendamine," ütles Euroopa Parlamendi liige Mohammed Chahim (Sotsiaaldemokraadid).