Rail Balticu edasiste plaanide kinnitamine Läti valitsuses on veninud, Air Balticu börsilemineku kõrval otsitakse teisi võimalusi ja haiglavõrk ootab reformi. Läti plaanib uue aasta algusest hakata ministrite tööpanust hindama, lubas peaminister Evika Silina. Parlamendivalimisteni jääb siis vaid üheksa kuud.

Läti koalitsioonipartnerid lubasid pärast riigieelarve vastuvõttu selgusele jõuda, kas valitsus püsib koos või ei. Nüüd näib, et kuigi erimeelsused pole kuhugi kadunud, jätkatakse tööd. Nii võib peagi selguda, et muudatusteks enne järgmise aasta oktoobri algul toimuvaid parlamendivalimisi jääb aega liiga vähe.

"Valitsusel on palju plaane. Loomulikult hindame, kuidas on ministritel edenenud neile seatud eesmärkide täitmine. Uue aasta esimestel kuudel vaatame üle valitsuse tegevuskava ja siis saab ka tööd hinnata," lausus Läti peaminister Evika Silina.

Eestile olulistest teemadest. Air Balticu eesotsas on uus mees – soomlane Erno Hilden, kes alles elab uude rolli sisse. Samas alandas Fitch lennufirma reitingut ja see muudab niigi veninud börsilemineku veel keerulisemaks. Rahandusminister Arvils Ašeradens juba ütles, et kapitali kaasamiseks on ka teisi võimalusi peale IPO.

Rail Balticu põhitrassi ehitamise kiirus sõltub aga sellest, millal saadakse Euroopast raha juurde. Riiast Eesti piirini kulgeva liini ehituseks praegu raha pole, ehkki projekteerimine peaministri sõnul käib. Siin on ka lätlased teinud olulise muudatuse – kui seni tegeles Läti osa projekteerimisega ühine valdusfirma RB Rail, siis nüüd on see Läti-sisese Rail Balticu firma Euroopa Raudteeliinid pädevuses. Nagu Eestis ja Leedus juba ongi.

Kõikjalt otsitakse kokkuhoiuvõimalusi. Üks idee on vähendada müratõkkeid ja anda järele maanteeületuskohtade ohutuses. Kuid midagi pole otsustatud, sest ettepanekute valitsusse jõudmine venib.

"Töö jätkub. Minu jaoks ministrina on kõige tähtsam põhitrassi ehitus. Tahaksime näha edasiminekut. Eelkõige lõunasuunal – Iecavast Leedu poole. Seejärel arendame põhjasuunda. Siis saab ka Eesti üldsus veenduda, et lätlased ehitavad raudteetrassi Riiast põhja poole," ütles Läti transpordiminister Atis Švinka.

Valitsuselt oodatakse haiglavõrgu reformi. Nüüd teatas terviseminister Hosams Abu Meri, et see võetakse vastu ka juhul, kui koalitsiooni üks osapool – Roheliste ja Talurahva Liit – on vastu. Seega võidakse Istanbuli konventsioonist alguse saanud korraga koalitsioonis ja opositsioonis olemise mängu edasi mängida.