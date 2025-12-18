Meedia: nädalavahetusel toimuvad Miamis USA ja Venemaa kõnelused

Veebiväljaanne Politico teatas, et Venemaa ja USA esindajad peavad nädalavahetusel Miamis Ukraina sõja teemalisi kõnelusi.

USA poolt juhivad läbirääkimisi presidendi erisaadik Steve Witkoff ja Donald Trumpi väimees Jared Kushner. Moskvat esindab Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini erisaadik Kirill Dmitriev.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et Ukraina pealäbirääkija Rustem Umerov kohtub eeldatavasti enne USA ja Venemaa esindajate kohtumist Ühendriikide delegatsiooniga, vahendas Politico.

Selle nädala alguses kohtusid Witkoff ja Kushner Berliinis Ukraina ja Euroopa ametnikega, et arutada Ukrainale pakutavaid julgeolekutagatisi.

Läbirääkimised toimuvad ajal, mil Trumpi administratsioon avaldab Kiievile üha suuremat survet, et viimane kaaluks territoriaalsete järeleandmiste tegemist. Venemaa nõuab kogu Ukraina kontrolli all oleva Donetski oblasti loovutamist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles 15. detsembril, et Venemaa seisukoht pole muutunud. "Nad tahavad meie Donbassi. Ja meie ei taha oma Donbassi ära anda," ütles Zelenski.