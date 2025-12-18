Trump kaitses oma majanduspoliitikat ja sarjas demokraate

USA president Donald Trump tegi telepöördumise ning kaitses oma majanduspoliitikat. Trump kritiseeris veel oma eelkäijat ja demokraate, samas ei puudutanud ta Venezuelaga seotud pingeid.

Trump kaitses oma tollipoliitikat ja rääkis, et riiki ootab järgmisel aastal ees majandusbuum.

Trump kuulutas veel välja jõulupreemiad sõjaväelastele ning ütles, et kõik sõjaväelased saavad 1776 dollari suuruse preemia, mis makstakse kinni tollidest laekunud tuludest. Preemia summa viitab USA asutamisaastale.

Trump väitis, et tema juhtimisel on USA-s langenud mitmete toidukaupade hinnad, samal ajal kui keskvõimu kulutusi on kärbitud. "11 kuud tagasin pärisin ma segaduse ja ma nüüd lahendan seda," ütles Trump.

Trump lubas veel, et 2026. aastal tulevad suured maksutagastused, mida rahastatakse tollidest ja tema maksuseadustest. Kõne toimus ajal, mil Trumpi reitingud on langenud ning viimased küsitlused näitavad, et umbes 57 protsenti ameeriklastest ei kiida tema majanduspoliitikat heaks.

President süüdistas hinnatõusus demokraate ning ütles, et sulges lõunapiiri ning vähendas kuritegevust ja ebaseaduslikku narkokaubandust.

Trump lubas, et nimetab lähiajal ametisse uue föderaalreservi esimehe, kes toetab leebemat rahapoliitikat. Praeguse föderaalreservi juhi Jerome Powell ametiaeg saab läbi mais, mistõttu juhib ta veel vaid kolme intressimäärade kehtestamise koosolekut.