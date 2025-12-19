Trump peab võimalikuks sõda Venezuelaga

"Ma ei välista seda, ei," ütles Trump telefoniintervjuus telekanalile NBC News.

Intervjuu kohaselt ütles Trump ka, et Venezuela ranniku lähedal võidakse konfiskeerida lisaks seni kinni peetud tankerile veel täiendavalt naftatankereid. USA hõivas eelmisel nädalal Venezuela ranniku lähedal naftatankeri, millele ta oli sanktsioonid kehtestanud.

"Kui nad on piisavalt rumalad, et edasi sõita, sõidavad nad peagi mõnda meie sadamasse," ütles ta NBC Newsile.

Trump andis teisipäeval korralduse blokeerida kõik sanktsioonide alla pandud naftatankerid, mis sisenevad Venezuelasse või lahkuvad sealt. Tegemist on Washingtoni praegu viimase sammuga suurendamaks survet Venezuela presidendi Nicolas Maduro valitsusele, võttes sihikule selle peamise sissetulekuallika, misjärel Venezuela valitsus teatas, et lükkab Trumpi ähvarduse tagasi.

Trumpi survekampaania Madurole on hõlmanud sõjalise kohaloleku suurendamist piirkonnas ja enam kui paarikümmet sõjalist rünnakut laevadele Vaiksel ookeanil ja Kariibi merel Venezuela lähedal, milles on hukkunud vähemalt 90 inimest.

Trump on ka varem öelnud, et peagi algavad USA maismaalöögid sellele Lõuna-Ameerika riigile.

Trump keeldus oma NBC-le antud intervjuus ütlemast, kas Maduro eemaldamine oli tema lõppeesmärk, öeldes NBC Newsile: "Ta teab täpselt, mida ma tahan. Ta teab paremini kui keegi teine."

Maduro on väitnud, et USA tegevuse eesmärk on tema kukutamine ja kontrolli saavutamine riigi naftavarude üle, mis on maailma suurimad toornaftavarud.

Reutersil ei õnnestunud Valgelt Majalt täiendavat kommentaari saada.