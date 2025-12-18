Leedu president: rahvusringhäälingu juhtkond peaks tagasi astuma

Leedu president Gitanas Nausėda ütles neljapäeval, et kuna pinged rahvusringhäälingut (LRT) reguleeriva seaduse muudatuste üle üha kasvavad, peaksid nii ringhäälingu nõukogu kui ka juhatus tagasi astuma.

Euroopa Ülemkogu kohtumisel Brüsselis viibiv Nausėda sõnas, et LRT juhtkonna täielik väljavahetamine aitaks pingeid leevendada.

"Kui konflikt on läinud nii kaugele, et tagasiteed alguspunkti enam pole, peaks LRT nõukogu täies koosseisus tagasi astuma, samuti juhatus – peadirektor ja tema asetäitja," ütles Nausėda. "Seejärel moodustaksime vastutavate asutuste kaudu uue LRT nõukogu, kuulutaksime välja uue konkursi ning selles saaksid osaleda kõik Leedu kodanikud."

Nausėda sõnul ägenes vaidlus pärast seda, kui LRT nõukogu hakkas aktiivselt täitma oma seadusjärgset järelevalve-, kontrolli- ja strateegilise planeerimise rolli.

"Kuni LRT nõukogu oli vaid juhatuse käepikendus, konflikte ei esinenud," nentis ta. "Aga kui hakati täitma funktsiooni, mis on tavapärane igas äri- või poliitilises organisatsioonis – et nõukogu teostab juhtkonna üle järelevalvet ja kontrolli –, hakkasid tekkima konfliktid."

Ligikaudu kaks kolmandikku LRT töötajatest allkirjastasid nõukogule esitatud kirja, milles avaldatakse nõukogu tööle umbusaldust ning nõutakse nii nõukogu kui ka juhatuse tagasiastumist.

Nausėda nimetas sellist käiku "väga mõistetavaks sammuks", mis võiks pingeid leevendada ja muuta edasise seadusandliku tegevuse tarbetuks.

Samuti suhtub president kriitiliselt opositsiooni katsetesse seaduse vastuvõtmisega venitada, esitades absurdseid muudatusettepanekuid – näiteks idee kaasata LRT juhi vallandamisse kass. Ta nimetas seda hübriidrünnakuks Leedu vastu.

"Ausalt öeldes polegi enam vaja Leetu õhupalle saata – leedulased korraldavad ise enda vastu hübriidrünnakut," ütles Nausėda. "Ja see ei tule meile kasuks."

Ta lisas, et seadusandlik protsess on muutunud kaootiliseks, millel võivad olla tõsised tagajärjed.

"Meie paat geopoliitilises ookeanis on piisavalt väike, et me ei saa endale lubada selle kõigutamist," nentis Nausėda.

Nausėda sõnul ei mõista ta, miks tuleb muudatused kiirustades ja erakorralistel istungitel vastu võtta. Ta märkis, et õigusliku hinnangu andmiseks on moodustatud komisjon, mille tulemused oleks võinud ära oodata.

"Oleme jõudnud punkti, kus alguspunkti naasmine on üsna keeruline," sõnas ta. "Kuid ma soovin, et seda protsessi juhitaks. Jätkem emotsioonid kõrvale – sellist sisemist vastasseisu on Leedul täna kõige vähem vaja."

President plaanib esmaspäeval arutada küsimust kõigi parlamendifraktsioonide juhtide ja seimi esimehega, et leida kriisile lahendus.

Parlament asub neljapäeval otsustama võimuparteide esitatud muudatusettepanekute üle, mis lihtsustaksid LRT peadirektori vallandamise korda. Ettepanekud on pälvinud ajakirjanike, kodanikuühiskonna rühmituste ja valitsusväliste organisatsioonide kriitika ning vallandanud avalikke proteste.

EBU soovitab LRT seaduse muutmisega mitte kiirustada

Euroopa ringhäälingute liit EBU kutsus Leedu seadusandjaid üles mitte kiirustama muudatustega, mis lihtsustaksid rahvusringhäälingu (LRT) juhi vallandamist, hoiatades, et need võivad kahjustada meediavabadust ja minna vastuollu Euroopa Liidu õigusega.

EBU peadirektor Noel Curran ütles kolmapäeval, et organisatsioon on oma murekohtadest teavitanud Euroopa Komisjoni ja kutsunud poliitikuid üles seadusemuudatust peatama.

"Tavaliselt võetakse rahvusringhäälingut puudutavad seadused vastu rahulikus tempos ja avaliku arutelu käigus," ütles Curran LRT televisioonile. "Soovitan lugupidavalt kõigil osapooltel aeg maha võtta, laiemalt konsulteerida ja asjad läbi mõelda, selle asemel et astuda samme, mis võivad oluliselt mõjutada arusaama sõnavabadusest Leedus."

Kavandatavad muudatused lubaksid LRT peadirektori vallandada salajasel hääletusel, kui selle poolt on ringhäälingunõukogu 12 liikmest seitse, tuues põhjuseks majandusaasta aruande kinnitamata jätmise või kohustuste mittenõuetekohase täitmise.

Kehtiva seaduse järgi saab peadirektori ametist vabastada vaid vähemalt kaheksa nõukoguliikme avaliku hääletusega ja ainult avaliku huvi kaalutlustel.

Currani sõnul on muudatused EBU hinnangul Leedu avalik-õigusliku ringhäälingu jaoks samm tagasi.

"Oleme Euroopa Komisjonile otse rõhutanud, et need muudatused rikuvad meediavabaduse määrust, ja palunud neil olukorda tähelepanelikult jälgida," ütles ta, lisades, et EL-i õiguse eesmärk on tagada avalik-õigusliku meedia juhtide sõltumatus, läbipaistvus ning selged ametisse nimetamise ja vabastamise protseduurid.

Parlament kiitis kolmapäeval teisel lugemisel heaks LRT seaduse muudatused, mille kohaselt nimetatakse peadirektor avaliku konkursi teel ametisse viieks aastaks ja nõukogu saab ta vabastada salajasel hääletusel. Üks opositsiooni protestina esitatud säte näeb ette, et umbusaldust saab avaldada vaid juhul, kui parlamendiliikme Agnė Širinskienė kass Nuodėgulis samuti umbusaldust avaldab.

Opositsiooni väitel on selliste absurdsete ettepanekute eesmärk takistada muudatuste kiiret vastuvõtmist.

Eraldi on erakonna Nemunase Koidik liikme ja parlamendi auditikomitee esimehe Artūras Skardžiuse juhitud saadikud koostanud lisamuudatused, mis laiendaksid oluliselt LRT nõukogu volitusi. Ettepanekud annaksid nõukogule õiguse kinnitada ringhäälingu toimetus-, privaatsus- ja jätkusuutlikkuspoliitikat, aastaaruandeid, aastaplaane, organisatsiooni struktuuri, saadete tootmisteenuste hangete tingimusi ning saadete konkursside tulemusi.

Currani sõnul on ka need sätted murettekitavad.

"Näeme seadusesse kirjutatud toimetuslikku kontrolli, mis tekitab tõsist muret, sest see võib vähendada avalik-õigusliku ringhäälingu toimetuslikku sõltumatust," märkis ta.

Kavandatavate muudatuste vastased meeleavaldused toimusid Leedu parlamendi ees juba teist päeva järjest, tuues kohale tuhandeid inimesi. Neljapäevaks on kavandatud lisaaktsioone.

Enamik LRT töötajaid ja osa meediakogukonnast leiavad, et kiirkorras ja ilma laiapõhjalise aruteluta tehtavad muudatused ohustavad avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatust ja meediavabadust.

EBU esindab avalik-õiguslikke ringhäälinguid üle Euroopa. LRT peadirektor Monika Garbačiauskaitė-Budrienė on liidu juhatuse liige.