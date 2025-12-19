X!

Müller: alusleping ei luba Euroopa Keskpangal Ukraina laenu garanteerida

Majandus
Euroopa Keskpanga hoone Frankfurdis.
Euroopa Keskpanga hoone Frankfurdis. Autor/allikas: Euroopa Keskpank
Majandus

Euroopa Keskpank ei saa Ukrainale antavat 90 miljardi euro suurust laenu garanteerida, sest seda ei luba Euroopa Liidu aluslepingud ja põhikiri, ütles Eesti Panga president Madis Müller.

Euroopa Liidu juhid leppisid küll kokku Ukrainale järgmise kahe aasta jooksul 90 miljardi euro suuruse laenu andmises, kuid Euroopa Keskpank ei saa ise seda laenu garanteerida.

Madis Müller, kes kuulub ka Euroopa Keskpanga nõukokku, pidas kahetsusväärseks, et riigijuhid ei saavutanud esialgu loodetud kokkulepet Venemaa külmutatud varade kasutamise osas, kuid Ukrainale antav 90 miljonit eurot on tema hinnangul siiski päris arvestatav summa.

Mülleri sõnul on Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde Ukraina suhtes igati toetav, kuid Euroopa Liidu aluslepingud ja põhikiri ei luba keskpangal olemuslikult valitsuse kulutusi, mis on valitsuste ülesanne kanda, endale võtta.

"Ja kuna eelarvetoetuse pakkumine või laenu garanteerimine selgelt ei ole aluslepingute, Euroopa Keskpanga põhikirja kohaselt keskpanga ülesanne, pigem on lausa selge keeld, et me ei tohi selliseid asju teha, siis seda on pidanud ka Euroopa Keskpank viitama," tõdes Eesti keskpanga juht.

Ta lisas, et keskpankurid loodavad mõistagi, et Ukrainale hädavajaliku toetuse pakkumiseks vajalikud lahendused leitakse.

Seda, kas pigem peetakse mõistlikuks võtta kõigi liikmesriikide ühislaen või võtab iga riik eraldi laenu, ei osanud Müller öelda, märkides, et ei ole neile aruteludele nii lähedal olnud ega tea, millised võimalused on riigijuhtide kohtumistel arutlusel olnud.

"Selge on see, et kui me [tahame] kiiresti tuge pakkuda Ukrainale, suhteliselt kiiresti see finantseering kokku saada ja laenud korraldada, siis teha seda keskselt ja kõigi nimel, ma arvan, on operatiivsem ja tõenäoliselt kokkuvõttes ka soodsam," rääkis Müller.

Küsimus on tema sõnul ka õiguslikus pooles, kuid keskpanga juhi hinnangul võib olla isegi lihtsam laen ühiselt võtta kui loota, et kõik riigid seda õigeaegselt ise suudavad teha.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:39

Müller: valitsus peab eelarveaugu lappimiseks leidma kärpe- ja maksutõusukohti Uuendatud

12:36

Kristjan Ilves hoiab suusasõidu järel 18. kohta

12:32

Washington kärbib USA firmade investeeringuid Hiina tehnoloogiasektorisse

12:31

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

12:30

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

12:30

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

12:16

Eesti Raudtee uueks juhiks saab Merle Kurvits

12:14

Madis Müller: euroala intressimäärad püsivad majanduse jaoks sobival tasemel

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18.12

Piiriesindajate kohtumisel jäid osapooled eriarvamusele

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone

18.12

Valitsus kiitis heaks korrigeeritud liiklusohutusprogrammi Uuendatud

05:49

Venemaa mitmes linnas teatati plahvatustest ja elektrikatkestustest

06:39

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

18.12

Kohus ei rahuldanud Humala kaebust kapo vastu Uuendatud

07:35

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

04:33

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

ilmateade

loe: sport

12:36

Kristjan Ilves hoiab suusasõidu järel 18. kohta

12:10

NASCAR-i piloot hukkus koos perega lennuõnnetuses

11:50

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

11:17

Soome klubi pääses Konverentsiliigas sõelmängudele

loe: kultuur

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

10:57

Tallinna teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskus Meediatorn

09:25

Sõprus ja Elektriteater tähistavad kinokunsti sünnipäeva esimese naisrežissööri lühifilmidega

08:38

Pildid: soome skulptorid avasid Hobusepea galeriis näituse "Amuse"

loe: eeter

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

11:28

Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

10:11

Mitmekesine linnarohelus treenib immuunsüsteemi

08:58

Päkapikuks hakanud Annabel: mul olid vajalikud eeldused olemas

Raadiouudised

09:50

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

09:45

Euroopa Liit annab Ukrainale 90 miljardi eurose ühislaenu

09:35

Kohati sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (19.12.2025 09:00:00)

18.12

Päevakaja (18.12.2025 18:00:00)

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 15:00:00)

18.12

Ilm püsib sompus ja sajune

18.12

Tegevusterapeudid on ilma ligipääsust vajalikele digilahendustele

18.12

Uue õpikohustusega seotud määrused tekitavad koolides segadust

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo