Kinnisvaraeksperdid ennustavad järelturu varade hinnakasvu

Eksperdid erinevatest kinnisvarabüroodest, Coop Pangast ja Kinnisvara24-st prognoosivad järgmiseks aastaks kinnisvara hindade kasvu. Eeldatavalt tõuseb eelkõige järelturu varade hind.

Uusarenduste tehingud moodustavad praegu koguturust tavapärasest väiksema osa. Korterite järelturg jätkab tõenäoliselt sama jõulise tempoga kui lõppeval aastal, mistõttu tõuseb järgmisel aastal just järelturu varade hind, ütles Uus Maa analüüsijuht Sten Renar Subatšus, kes ootab, et järelturu hinnad tõusevad uusarendustele lähemale.

Kogu korteriturule ennustab ta järgmiseks aastaks 5-10-protsendist hinnatõusu.