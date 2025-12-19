Euroopa laen aitaks Ukrainal Venemaale vastu panna paar aastat

Euroopa plaanitav laen võimaldab Ukrainal vastu pidada veel paar aastat. Ukraina sõltub Euroopa ja USA toetusest, kuid Euroopa Liit pole näidanud ei jõudu ega ühtsust Ukraina abistamisel, USA põhitähelepanu aga on suunatud mujale, ütlesid Eesti sõjanduseksperdid.

90 miljardit Euroopa raha moodustab umbes 0,5 protsenti Euroopa Liidu sisemajanduse kogutoodangust. Euroopa käitus nagu kari poisikesi, kes ühe laamendaja ees laiali jooksid, ütles Riho Terras. Kui laen tuleb, peab Ukraina veel kaks aastat vastu.

"Praegu ju olukord on näha, et olukord on raske. Aga kogu riiki on üleval peetud Euroopa toetustega. Kui see 90 miljardit laenu võetakse ja see Ukrainale kindlustatakse, siis on järgmisel ja ülejärgmisel aastal võimalik Ukrainal vastu panna," lausus Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Riho Terras.

Kolonel reservis Hannes Toomsalu ütles, et Ukraina riigieelarve on suure auguga. Euroopa raha täidab seda auku ja relvastust saab selle eest vähem osta.

"Ukraina eelarve kohta on räägitud, et aprillis saab raha otsa. See tõenäoliselt tähendab palkasid ja kõike muud. Kui vaatad kasvõi seda, kuidas eurooplased suudavad relvi toota, siis need lepingud, mis on avalikuks saanud, siis need relvad hakkavad alles kohale jõudma. Teine küsimus on, kas neid on üldse kuskilt osta," rääkis Toomsalu.

USA kaitse-eelarves on 400 miljonit dollarit Ukraina relvastamiseks. Samal ajal on USA suunanud kullipilgu Hiina suunas ja varustab relvadega Taivani.

"Ega me ju ei tea, kuidas Ameerika ja Trump tegelikult mõtleb, ja kui kaua ta on nõus Putini jooksupoiss olema. Tegelikult oleks just ameeriklastest oluline näidata, kes on maailmas peremees. Ja kindlasti seda täna Venemaa ei ole," ütles Terras.

Samas pole ka Venemaa majanduslik seis kiita. Sõjalise eelarve tõstmine hakkab end aina rohkem tunda andma.

"Venemaa eelarve tõuseb, aga analüütikud kirjutavad, et laenude ja sisemiste ümberkorralduste tõttu suudavad nad seda raha eelarvesse panna. Ehk siis maksud ja hinnad tõusevad Venemaal," rääkis Toomsalu.

Kuigi Ukraina on sõjast rohkem kurnatud, ei istuks venelased nii kaua Pokrovski all, kui nende ülekaal oleks otsustav, ütles Toomsalu.