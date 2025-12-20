Venemaa rünnakus Odessa oblastile hukkus seitse inimest

Venemaa ballistilise raketi rünnakus Ukraina Musta mere äärsele Odessa oblastile sai reedel surma seitse ja haavata 15 inimest, teatas kohalik kuberner. Ta lisas, et rünnaku sihtmärgiks oli sadamataristu.

Moskva on hoogustanud rünnakuid olulise rannikupiirkonna vastu pärast seda, kui režiimi juht Vladimir Putin ähvardas, et maksab kätte Ukraina arvukate löökide eest Vene naftat vedavate tankerite pihta.

"Vaenlane ründas Odessa oblasti sadamataristut, seitse hukkunut, viisteist haavatut," teatas Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper sotsiaalmeedias.

Kiperi sõnul süttis rünnaku tagajärjel põlema veoautode parkla.

Viimastel nädalatel on Venemaa rünnanud Odessa logistika- ja energiataristut, andes löögi Moldova piiril asuvale sillale ning jättes sajad tuhanded inimesed külma ilmaga elektri ja kütteta. Rünnakutes on saanud lahjustada ka piirkonna sadamates seisnud välisriikide lipu all sõitvad tsiviillaevad.

Reedel tabas Ukraina Vahemere neutraalvetes järjekordset Moskva sanktsioonidest möödahiilivat varilaevastiku tankerit. Tegemist on esimese rünnakuga sellel merel pea neli aastat kestnud sõja jooksul.

Kuu algul ründas Kiiev sarnaseid laevu ka Mustal merel.

Reedene rünnak leidis aset ajal, mil sõja lõpetamiseks käib vilgas diplomaatiline tegevus ning USA, Ukraina ja Euroopa ametiisikud on kogunenud Miamisse järjekordsele kõnelustevoorule.

Putin teatas detsembri alguses, et Venemaa laiendab rünnakuid Ukraina sadamatele ning ähvardas riigi täielikult merest ära lõigata, kui Ukraina jätkab tankerite ründamist.