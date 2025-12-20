Trumpi administratsioon alustas Epsteini toimikute avaldamist

Materjalide hulgas on arvukalt fotosid, millel võib Epsteini seltskonnas näha demokraadist ekspresidenti Bill Clintonit ja teisi tuntud tegelasi, sealhulgas Rolling Stonesi solisti Mick Jaggerit ja Michael Jacksonit.

Dokumentide ulatuslik salastamine ja president Donald Trumpi administratsiooni ametnike range kontroll avaldamise üle on tekitanud kahtlusi, kas avalikustamine vaigistab lõpuks vandenõuteooriad kõrgetasemelisest kinnimätsimisest.

Näiteks on ühes dokumendis seitsmel leheküljel loetletud 254 massööri, kuid iga nimi on peidetud paksu musta riba alla koos märkusega "salastatud võimalike ohvrite andmete kaitsmiseks".

Sellegipoolest loodetakse, et toimikud heidavad valgust põlu alla sattunud investori lähedastele suhetele rikaste, kuulsate ja võimsate isikute, sealhulgas Trumpiga.

Samas on New York Timesi teatel Trumpi avaldatud dokumentides mainitud vaid mõned korrad. Tema nimi leidub muu hulgas dokumentide hulgas olnud aadressiraamatus, kuid on ebaselge, kellele see kuulus.

Üks toimikutest sisaldab kümneid tsenseeritud pilte alasti või napis rõivastuses isikutest. On ka fotosid Epsteinist ja tema kaaslastest tulirelvadega, kuid nende näod on varjatud.

Varem avaldamata fotode hulgas on pilt noorema välimusega Clintonist mullivannis, kus osa kujutisest on kaetud suure musta ristkülikuga.

Teisel pildil ujub Clinton koos tumedapäise naisega, kes näib olevat Epsteini kaasosaline Ghislaine Maxwell. Maxwelli on näha ka eraldi pildil koos skandaalse endise prints Andrew'ga, kus ta lamab üle viie inimese jalgade.

Valge Maja haaras Clintoni fotodest kohe kinni.

"Libekeelne Willy! @BillClinton lihtsalt lõõgastub, muretult. Tal polnud aimugi..." postitas kommunikatsioonidirektor Steven Cheung sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Ohhoo!" lisas pressisekretär Karoline Leavitt.

Demokraadid väljendasid aga pettumust, et avalikustatud materjal ei vasta Epsteini toimikute läbipaistvuse seaduse nõuetele. Uus föderaalseadus kohustas valitsust avaldama reedeks kogu toimiku, arvestades vaid õiguslikke piiranguid ja ohvrite privaatsust.

"See hulk tugevalt redigeeritud dokumente, mille justiitsministeerium täna avaldas, on vaid murdosa kogu tõendusmaterjalist," ütles senati vähemuse juht Chuck Schumer.

Ta lisas, et lihtsalt hulga mustaks värvitud lehekülgede avaldamine rikub läbipaistvuse vaimu ja seaduse sätet. Näiteks olid ühe dokumendi kõik 119 lehekülge täielikult mustaks värvitud.

"Me vajame vastuseid, miks," kirjutas Schumer.

Trump, kes oli kunagi Epsteini lähedane sõber, võitles mitu kuud Epsteini uurimisega seotud materjalide avaldamise vastu. Epstein suri 2019. aastal New Yorgi vangikongis, oodates kohut seoses süüdistustega seksiäris.

Vabariiklasest president andis lõpuks kongressi, sealhulgas oma erakonna survele järele ja allkirjastas läinud kuul seaduse, mis kohustab materjalid avaldama.

Asejustiitsminister Todd Blanche ütles Fox Newsile antud intervjuus, et lähinädalatel on kavas avaldada veel materjale. Blanche põhjendas dokumentide avaldamisega viivitamist ohvrite kaitsmisega.

Seaduses on määratletud viis kategooriat, mille alusel võib materjale jätta avaldamata. Nendeks on näiteks ohvritega seotud tuvastatav teave ja laste seksuaalset ärakasutamist kujutavad materjalid. Ka on prokuröridel on õigus aktiivsete uurimistega seotud materjale kinni hoida. Blanche'i sõnul uusi süüdistusi oodata ei ole.

Trump oli kunagi Epsteini lähedane sõber, liikus 1990. aastatel samades Palm Beachi ja New Yorgi seltskondades ning käis temaga aastaid koos pidudel. Trump katkestas Epsteiniga sidemed aastaid enne tema 2019. aasta vahistamist ja teda ei süüdistata selle juhtumiga seoses üheski rikkumises.

Tema parempoolset toetajaskonda on aga pikka aega paelunud Epsteini saaga ja vandenõuteooriad, mille kohaselt juhtis investor seksiärivõrgustikku maailma eliidi jaoks.

Valgesse Majja kandideerides lubas Trump kõik toimikud avaldada. Pärast ametissenaasmist nimetas Trump läbipaistvuse nõuet aga demokraatide pettuseks.

Trumpi juhitud FBI ja justiitsministeerium tekitasid juulis poliitilise skandaali, kui teatasid märgukirjas, et Epsteini uurimisest rohkem tõendeid ei avalikustata.

Memos seisis, et "ei leitud usaldusväärseid tõendeid selle kohta, et Epstein oleks oma tegevuse osana šantažeerinud silmapaistvaid isikuid" või et tal oleks olnud klientide nimekiri. Seejärel pidas Trump lahingut kongressiga, mis soovis materjalid avalikustada, andes järele alles rahulolematute populistide survel.

Epsteini endine tüdruksõber Maxwell on ainus Epsteini juhtumiga seoses süüdi mõistetud isik. See fakt toidab Trumpi toetajaskonna usku kinnimätsimisse.

63-aastane Maxwell kannab 20-aastast vanglakaristust alaealiste tüdrukute värbamise eest Epsteinile, kelle surm vanglas tunnistati enesetapuks.

Avalikkuse ja ohvrite jaoks on toimikute avaldamine seni parim võimalus skandaalile valgust heita.

Äsja avaldatud dokumendid võiksid selgust tuua, kuidas Epstein tegutses, kes teda aitas ning miks prokurörid viivitasid aastaid talle süüdistuse esitamisega.