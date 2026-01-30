USA justiitsministeerium avaldas uue partii Epsteini dokumente

USA justiitsministeerium avaldas reedel rohkem kui kolm miljonit lehekülge seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud toimikutest koos fotode ja videotega.

Asejustiitsminister Todd Blanche ütles, et toimikutes puuduvad tõendid selle kohta, et Donald Trumpil oleks olnud Epsteini ohvritega ebasobivaid kontakte. Blanche lisas, et Valge Maja ei ole toimikute redigeerimisega seotud ning selle eesmärk oli kaitsta ohvreid.

"Võin kinnitada, et me järgisime seadust. Me ei kaitsnud president Trumpi. On olemas janu informatsiooni järele, ma ei usu, et nende dokumentide läbivaatamine seda rahuldab," ütles Blanche.

Blanche'i sõnul muudetakse kõik naisi kujutavad pildid tuvastamatuks, välja arvatud Epsteini kaasosalise Ghislaine Maxwelli fotod.

Varasemad Epsteini uurimistoimikute avalikustamised on heitnud valgust tema sidemetele ärijuhtide, kuulsuste, akadeemikute ja poliitikutega, sealhulgas Trumpi ja endise presidendi Bill Clintoniga. Viimati avaldatud dokumentidest saab näha, et ühel pildil on Bill Gates koos Epsteiniga. Samuti avaldati terve rida pilte, millel on näha Maxwelli.

Reedel avaldatud USA justiitsministeeriumi dokumentide kohaselt saatis Epstein 2009. aastal Peter Mandelsoni abikaasale Reinaldo Avila da Silvale 10 000 naela. Mandelson oli varem Suurbritannia USA suursaadik, ta vallandati eelmise aasta sügisel. Mandelsoni vallandamise põhjuseks oli tema varasem seotus Jeffrey Epsteiniga.

Epstein ise suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.

Ta oli laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Epstein vahendas endale kuuluval saarel toimunud pidudel alaealisi neiusid seksuaalteenuseid pakkuma ja kuritarvitas neid ka ise.