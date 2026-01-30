X!

USA justiitsministeerium avaldas uue partii Epsteini dokumente

Välismaa
USA justiitsministeerium avalikustab uue partii Epsteini dokumente
USA justiitsministeerium avalikustab uue partii Epsteini dokumente Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA justiitsministeerium avaldas reedel rohkem kui kolm miljonit lehekülge seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud toimikutest koos fotode ja videotega.

Asejustiitsminister Todd Blanche ütles, et toimikutes puuduvad tõendid selle kohta, et Donald Trumpil oleks olnud Epsteini ohvritega ebasobivaid kontakte. Blanche lisas, et Valge Maja ei ole toimikute redigeerimisega seotud ning selle eesmärk oli kaitsta ohvreid.

"Võin kinnitada, et me järgisime seadust. Me ei kaitsnud president Trumpi. On olemas janu informatsiooni järele, ma ei usu, et nende dokumentide läbivaatamine seda rahuldab," ütles Blanche. 

Blanche'i sõnul muudetakse kõik naisi kujutavad pildid tuvastamatuks, välja arvatud Epsteini kaasosalise Ghislaine Maxwelli fotod.

Varasemad Epsteini uurimistoimikute avalikustamised on heitnud valgust tema sidemetele ärijuhtide, kuulsuste, akadeemikute ja poliitikutega, sealhulgas Trumpi ja endise presidendi Bill Clintoniga. Viimati avaldatud dokumentidest saab näha, et ühel pildil on Bill Gates koos Epsteiniga. Samuti avaldati terve rida pilte, millel on näha Maxwelli.

Reedel avaldatud USA justiitsministeeriumi dokumentide kohaselt saatis Epstein 2009. aastal Peter Mandelsoni abikaasale Reinaldo Avila da Silvale 10 000 naela. Mandelson oli varem Suurbritannia USA suursaadik, ta vallandati eelmise aasta sügisel. Mandelsoni vallandamise põhjuseks oli tema varasem seotus Jeffrey Epsteiniga.

Epstein ise suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.

Ta oli laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Epstein vahendas endale kuuluval saarel toimunud pidudel alaealisi neiusid seksuaalteenuseid pakkuma ja kuritarvitas neid ka ise.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, FT, The Telegraph

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:35

VIDEO | Vaata, mis mahub medalilootuste Kaldvee ja Lille spordikotti

20:15

USA justiitsministeerium avaldas uue partii Epsteini dokumente

20:04

Viipekeelsed uudised

19:59

Malõgina hakkab Birminghamis mängima senise karjääri tähtsaima tiitli nimel

19:33

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:23

Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

19:18

ISW: energiataristu ründamise peatamine on Kremlile äärmiselt kasulik Uuendatud

19:11

Jääolud ja madal veetase häirivad Hiiumaa laevaliiklust Uuendatud

19:08

Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

19:02

USA võimud vahistasid Minnesota protestidega seoses ajakirjanik Don Lemoni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:32

President tunnustab teenetemärgiga 203 inimest

29.01

ERR Brüsselis: paljud liikmesriigid toetasid Eesti ettepanekut Vene sõdurite kohta

29.01

Karis kuulutas välja nii kaitseväeteenistuse kui ka töölepingu seaduse

29.01

Satelliidifoto: Läänemere jääkate on kasvanud 90 000 ruutkilomeetrini

19:18

ISW: energiataristu ründamise peatamine on Kremlile äärmiselt kasulik Uuendatud

15:41

Kuulus ajaloolane: satraabi surm võib seada Putini raskete valikute ette

04:51

Eesti hakkab katsetama USA-vaba riigi-IT toimimist

04:48

Karge talveilm mõjutab nii ühistransporti kui ka tervishoidu

08:33

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

29.01

Sõja 1436. päev: Trumpi väitel lubas Putin teha Ukraina pommitamises nädalase pausi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:35

VIDEO | Vaata, mis mahub medalilootuste Kaldvee ja Lille spordikotti

19:59

Malõgina hakkab Birminghamis mängima senise karjääri tähtsaima tiitli nimel

19:23

Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

18:09

Raskest seisust välja tulnud Glinka pääses Portugalis poolfinaali

loe: kultuur

19:08

Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

18:14

Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna pälvis Tartu Maarja kogudus

18:08

Teenetemärgi pälvinud Joonas Sildre: tahan Tammsaarest koomiksi teha

17:25

Liina Siib: kõige huvitavam on näha, kuidas uued kunstnikud peale kasvavad

loe: eeter

15:46

Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

15:24

Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

15:06

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

14:36

Teenetemärgi pälvinud Kersti Inno: suur ja sügav tänutunne valdab mind

Raadiouudised

19:00

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

19:00

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

18:35

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

15:35

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

15:35

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

12:50

Kaks ministeeriumi ei kooskõlastanud lemmikloomade kiibistamise eelnõu

12:35

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:20

Raadiouudised (30.01.2026 12:00:00)

09:40

Pärnu rannas käib spaa- ja konverentsihotelli ehitus

09:40

Hegseth ilmselt ei osale NATO kaitseministrite järgmisel kohtumisel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo