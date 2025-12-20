Putini erisaadik sõitis Miamisse Trumpi esindajatega kohtuma

Venemaa presidendi Vladimir Putini erisaadik Kirill Dmitrijev sõidab Miamisse, et kohtuda USA presidendi Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi ja Trumpi väimehe Jared Kushneriga, teatas Reuters oma allikale tuginedes.

Kohtumised toimuvad pärast Witkoffi ja Kushneri sel nädalal Berliinis peetud kõnelusi, kus arutati Ukraina ja Euroopa ametnikega USA toetatud rahuplaani muudatusi.

Enne reisi teatas Dmitrijev sotsiaalmeedias, et on teel Miamisse.

"Samal ajal kui sõjaõhutajad teevad ületunde, et õõnestada USA rahuplaani Ukraina jaoks, meenus mulle see video eelmisest külastusest – valgus tormipilvedest läbi murdmas," kirjutas Dmitrijev.

Kuigi USA meeskond peaks Miamis Ukraina esindajatega eraldi kohtuma, on Reutersi andmetel igasugune otsene kontakt Dmitrijevi ja Ukraina läbirääkijate vahel välistatud.

Vene allikas kinnitas agentuurile, et kolmepoolseid kontakte Ukraina poolega plaanis ei ole.

Witkoff ja Kushner töötavad koos Ukraina ja EL-i läbirääkijatega USA plaani täiendatud versiooni kallal, kuna varasemad kavandid pälvisid Kiievis ja Euroopas kriitikat Venemaa huvide eelistamise pärast.

Trumpi administratsioon on püüdnud sõja lõpetamisele suunatud kõnelusi kiirendada, kuid Ukraina, Venemaa ja Euroopa liidrite seisukohtades püsivad suured erimeelsused – seda nii Ukraina võimaliku NATO liikmesuse, julgeolekugarantiide kui ka Moskva nõutud territoriaalsete järeleandmiste osas.

Zelenski: USA tegi ettepaneku pidada Ukraina-Vene kõnelusi Miamis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et Ameerika Ühendriigid pakkusid Ukraina ja Venemaa vahelisteks rahukõnelusteks välja võimaliku uue formaadi, milles osaleksid nii Ameerika kui tõenäoliselt ka Euroopa saadikud.

Kiiev otsustab formaadi üle siis, kui selgub, kas reedel jätkunud kahepoolsed arutelud USA läbirääkijatega on tulemuslikud, sõnas Zelenski. Ta lisas, et plaanib teemat arutada Ukraina delegatsiooni juhi Rustem Umeroviga.

Kiievis ajakirjanikega vesteldes ei täpsustanud president, millist lahendust Trumpi administratsioon täpsemalt pakkus.

"USA teatas, et neil tuleb eraldi kohtumine Venemaa esindajatega. Minu arusaamise järgi pakkusid nad välja järgmise formaadi: Ukraina, Ameerika, Venemaa ja kuna kohal on Euroopa esindajad, siis tõenäoliselt ka Euroopa," ütles Zelenski.

Ukraina ja Venemaa ei ole alates juulist silmast silma läbirääkimisi pidanud, kuid viimastel nädalatel on hoogustunud USA toetatud diplomaatia eesmärgiga lõpetada ligi neli aastat kestnud sõda.