ERR USA konservatiivide konverentsil: fookuses on Ameerika siseprobleemid

Kuigi maailmameedias keskendutakse sõjalistele konfliktidele ja rahvusvahelistele pingetele, jäävad need teemad paljude ameeriklaste jaoks täna pigem kaugeks.

AmericaFestil ütlevad vabariiklased, et nende suurimad probleemid ei ole mitte sõjad välismaal, vaid olukord kodus. Esikohal on mure majanduse ja immigratsiooni pärast. Tunnistatakse, et majandusolukord on president Donald Trumpi juhtimisel muutunud keerulisemaks, kuid usutakse, et pikemas plaanis olukord stabiliseerub.

"Majandus pitsitab, kuid Trump ütles algusest peale, et enne paranemist läheb olukord hullemaks. Nüüd nähakse juba märke paranemisest. Ta teeb täpselt seda, mida lubas," ütles üritusel osalenud Jim.

"Kuna ta lubas, et juba esimesest päevast hakkavad muutused toimuma, siis uskusid seda paljud. Tegelikkuses polnud see realistlik. Majandus ja Ameerika Ühendriigid olid tema ametisse asumise ajal väga halvas seisus. See võtab aega, kuid olen kindel, et ta saab sellega hakkama," lisas Arleen.

Välispoliitilise ohuna nähakse Hiinat, kelle kasvavat mõjuvõimu peetakse tõsiseks väljakutseks.

"Nad on praegu meie suurim vastane, mitte niivõrd sõjalises või kaitselises mõttes, vaid seetõttu, et majandus on tänapäeval palju olulisem kui veel 30 aastat tagasi," ütles Tony.

"Ma ei arva, et peaksime leppima sellega, kui Hiina kontrollib Ameerika tootmist. See on probleem, sest kui üks riik omab sinu tootmist, tekib küsimus, mis juhtub siis, kui ta selle ühel hetkel katkestab," ütles Dylan.

Sisepoliitiliste probleemide tõttu on välispoliitika jäänud tagaplaanile. Euroopat nähakse küll liitlasena, kuid oodatakse ka suuremat panust.

"Trump on pannud inimesed maksma oma osa, ja ma arvan, et see on oluline. Ma ei arva, et USA peaks olema maailmas vastutajaks, kes toetab ja aitab kõiki. Me ei peaks olema need, kes tasuvad kõik arved," ütles Jim.

Trump has gotten people to pay their fair share. And I think that's important. I don't think the United States should be, you know, the gatekeepers across the world there to support, there to help. But we shouldn't be the ones footing the bill.



"Ma usun, et peame jätkuvalt olema tugevad partnerid Euroopas, Ida-Euroopas ja Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Samas tuleb esmalt hoolitseda enda olukorra eest, sest kui meil siin ei ole hästi, kuidas saame teisi aidata?" küsis Tony.

"Ma ei ütle, et ma ei toeta liitlasi ega abi vajavaid riike, eriti konflikti keskel olevaid, kuid praegu ei ole see Ameerika ülesanne. Meie peamine prioriteet

on lahendada siinne elukalliduse kriis," arvas Dylan.

Vabariiklaste sõnum AmericaFestilt on selge: toetatakse küll liitlassuhteid, kuid ennekõike tuleb lahendada enda majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid.