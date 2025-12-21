Jõulunädala esimesel päeval võib lund sadada

Öösel sajab vihma ja lörtsi, päeva teisel poolel sekka ka lund. Ja teed muutuvad libedaks.

Hommik on pilves selgimistega ning kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub mõõdukas loode- ja põhjatuul, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Pärastlõunal sajab juba mitmel pool nii vihma, lörtsi kui ka lund. Tuul pärastlõunal põhja poolt alates tugevneb puhudes kirdest 5 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur püsib jätkuvalt vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Kirde poolt alates õhusoe aga langeb ja teed muutuvad libedaks.

Ja paistab, et teisipäev tuleb nädala jahedaim. Öine õhutemperatuur võib siis langeda kuni -9 kraadini ja ka päeval jääb õhk miinuskraadidesse - külma on 1 kuni 6 kraadi. Öösel sajab vähest lund, saartel ja rannikul vihma ja lörtsi, ja päeval võib tulla lund just rannikul.

Jõululaupäeval püsib öö veel jahe, külma on kuni 7 kraadi, päeval on -1 kuni + 4 kraadi. Ja kui öösel võib veel kohati lund sadada, siis päev tuleb olulise sajuta. Nagu ka esimene ja teine jõulupüha, mil praeguse prognoosi järgi sadusid oodata pole ning päevane õhusoe tõuseb neljapäeval +5, reedel +6 kraadini.

Nii et läheb pisut jahedamaks, aga nädala teine pool toob sooja taas tagasi.