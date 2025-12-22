USA blokaad Venezuela vastu lükkas Kuuba majanduse käpuli

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kommunistide juhitud Kuuba vaevleb tõsises majanduskriisis ja olukord riigis läheb üha hullemaks, kuna USA blokeeris Venezuelasse suunduvad ja sealt lahkuvad naftatankerid. Nicolás Maduro režiimi naftaraha aitas varem hädas Kuuba majandusel pinnal püsida.

Kuubal on juba rängim majanduskriis pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Hinnad kasvavad hüppeliselt ja puudu on nii toidust, ravimeist, kütusest ja paiguti isegi joogiveest. Inimesed põgenevad riigist, olukord läheb aga üha hullemaks

USA suurendab survet Venezuela naftakaubandusele, hiljuti hõivasid ameeriklased veel ühe Maduro režiimiga seotud naftatankeri. Venezuela naftaekspordi kokkuvarisemine oleks Kuuba jaoks laastav löök.

"See tooks kaasa Kuuba majanduse kokkuvarisemise, selles pole kahtlustki," ütles Texase Austini ülikoolis tegutsev Jorge Pinon, kes jälgib Kuuba energiasidemeid Venezuelaga.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Venezuela on Kuuba majanduse jaoks olnud eluliselt tähtis juba alates 1999. aastast. Maduro eelkäija Hugo Chávez alustas toona tihedat koostööd Havannaga ning hakkas Kuuba kommuniste naftaga varustama. Kuuba saatis aga Venezuelasse arste ja vastuluureagente. Viimaste ülesandeks oli Chávezi poliitiliste vastaste väljajuurimine. Kuuba luureohvitserid jäid edasi Venezuelasse ning abistavad nüüd Maduro režiimi.

Kuuba režiim ei saa praegu aga USA sõjalise võimsuse vastu otseseid samme astuda ning on võtnud omaks Venezuela retoorika ja süüdistab nüüd Washingtoni piraatluses.

"Meenutades Drake'i ja Morgani aegu (legendaarsed inglise piraadid – toim), on Donald Trump saatnud oma piraadid Venezuela naftatankeri kallale. Vaenlase reeglid on, et reegleid pole," ütles hiljuti president Miguel Díaz-Canel Kuuba kompartei keskkomiteele.

Kuuba-teemaliste raamatute autor Ted Hanken ütles, et olukord Kuubal muutub üha meeleheitlikumaks. "Lootus on kadunud ja inimesed tahavad riigist lahkuda," ütles Hanken.

Rahvastikuteadlase Juan Carlos Albizu-Campose sõnul on alates 2020. aastast saarelt põgenenud üle 2,7 miljoni inimese.

"See, mida Kuuba läbi elab, on humanitaarkatastroof, mida näeb ainult relvastatud konfliktis olevates riikides," tõdes Juan Carlos Albizu-Campos.

Hispaanias eksiilis elav 33-aastane kuubalane Luis Robles ütles ajalehele The Wall Street Journal, et tavaliste kuubalaste olukord on väga kehv.

"Olukord on väga kehv, sest pole toitu, ravimeid, pole ühtegi avalikku institutsiooni, mis toimiks korralikult. See on katastroof," tõdes Robles.

Washingtoni ülikooli majandusteadlase Ricardo Torres Pérezi sõnul on Kuuba majandus alates 2018. aastast langenud ligi 15 protsendi võrra. Hinnad on järsult tõusnud, must turg õitseb ja rahvas jääb üha vaesemaks.

"Võib öelda, et olukord on nii hull kui üldse olla saab, aga me teame, et see võib minna veel hullemaks. Kui need Venezuela toornafta tarned järgnevatel kuudel vähenevad, siis olukord pole lihtsalt enam jätkusuutlik," märkis Ricardo Torres Pérez.