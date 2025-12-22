X!

USA blokaad Venezuela vastu lükkas Kuuba majanduse käpuli

Välismaa
Elektripuuduses vaevlev Havanna
Elektripuuduses vaevlev Havanna Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Norlys Perez
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kommunistide juhitud Kuuba vaevleb tõsises majanduskriisis ja olukord riigis läheb üha hullemaks, kuna USA blokeeris Venezuelasse suunduvad ja sealt lahkuvad naftatankerid. Nicolás Maduro režiimi naftaraha aitas varem hädas Kuuba majandusel pinnal püsida.

Kuubal on juba rängim majanduskriis pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Hinnad kasvavad hüppeliselt ja puudu on nii toidust, ravimeist, kütusest ja paiguti isegi joogiveest. Inimesed põgenevad riigist, olukord läheb aga üha hullemaks

USA suurendab survet Venezuela naftakaubandusele, hiljuti hõivasid ameeriklased veel ühe Maduro režiimiga seotud naftatankeri. Venezuela naftaekspordi kokkuvarisemine oleks Kuuba jaoks laastav löök. 

"See tooks kaasa Kuuba majanduse kokkuvarisemise, selles pole kahtlustki," ütles Texase Austini ülikoolis tegutsev Jorge Pinon, kes jälgib Kuuba energiasidemeid Venezuelaga. 

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Venezuela on Kuuba majanduse jaoks olnud eluliselt tähtis juba alates 1999. aastast. Maduro eelkäija Hugo Chávez alustas toona tihedat koostööd Havannaga ning hakkas Kuuba kommuniste naftaga varustama. Kuuba saatis aga Venezuelasse arste ja vastuluureagente. Viimaste ülesandeks oli Chávezi poliitiliste vastaste väljajuurimine. Kuuba luureohvitserid jäid edasi Venezuelasse ning abistavad nüüd Maduro režiimi. 

Kuuba režiim ei saa praegu aga USA sõjalise võimsuse vastu otseseid samme astuda ning on võtnud omaks Venezuela retoorika ja süüdistab nüüd Washingtoni piraatluses. 

"Meenutades Drake'i ja Morgani aegu (legendaarsed inglise piraadid – toim), on Donald Trump saatnud oma piraadid Venezuela naftatankeri kallale. Vaenlase reeglid on, et reegleid pole," ütles hiljuti president Miguel Díaz-Canel Kuuba kompartei keskkomiteele. 

Kuuba-teemaliste raamatute autor Ted Hanken ütles, et olukord Kuubal muutub üha meeleheitlikumaks. "Lootus on kadunud ja inimesed tahavad riigist lahkuda," ütles Hanken. 

Rahvastikuteadlase Juan Carlos Albizu-Campose sõnul on alates 2020. aastast saarelt põgenenud üle 2,7 miljoni inimese. 

"See, mida Kuuba läbi elab, on humanitaarkatastroof, mida näeb ainult relvastatud konfliktis olevates riikides," tõdes Juan Carlos Albizu-Campos.  

Hispaanias eksiilis elav 33-aastane kuubalane Luis Robles ütles ajalehele The Wall Street Journal, et tavaliste kuubalaste olukord on väga kehv. 

"Olukord on väga kehv, sest pole toitu, ravimeid, pole ühtegi avalikku institutsiooni, mis toimiks korralikult. See on katastroof," tõdes Robles. 

Washingtoni ülikooli majandusteadlase Ricardo Torres Pérezi sõnul on Kuuba majandus alates 2018. aastast langenud ligi 15 protsendi võrra. Hinnad on järsult tõusnud, must turg õitseb ja rahvas jääb üha vaesemaks. 

"Võib öelda, et olukord on nii hull kui üldse olla saab, aga me teame, et see võib minna veel hullemaks. Kui need Venezuela toornafta tarned järgnevatel kuudel vähenevad, siis olukord pole lihtsalt enam jätkusuutlik," märkis Ricardo Torres Pérez.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:02

Macroni sõnul ehitab Prantsusmaa uue lennukikandja

08:00

Minu elu muutnud raamat | Contra ja "Jänesepoeg, kes luuletas"

08:00

Eesti aasta jalgpalluriks valiti Karl Jakob Hein

07:50

Looduskaitsealadel saavad loomad hästi järgida loomulikku päevaplaani

07:49

Naised tabavad haiglase näoilme kergemini ära kui mehed

07:19

USA blokaad Venezuela vastu lükkas Kuuba majanduse käpuli

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

06:14

USA ja Ukraina: Miami kõnelused olid konstruktiivsed

05:45

Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

04:42

Riigi plaan: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

21.12

Tallinna Ülemiste keskuses toimus plahvatus Uuendatud

21.12

Sõjapäev 1397: Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast Uuendatud

21.12

Putin on valmis Macroniga Ukraina sõja teemal kõnelusi pidama Uuendatud

20.12

Avalikud isikukoodid aitavad kaasa kelmide tegevusele

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

21.12

Eesti ostab vähemalt kuus Lõuna-Koreas toodetud Chunmoo mitmikraketiheitjat Uuendatud

20.12

Pangaliit kaalub pettuste tõkestamiseks ülekannetele "rahunemispausi"

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

21.12

USA relvajõud peatasid Venezuela lähistel järgmise tankeri Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:00

Eesti aasta jalgpalluriks valiti Karl Jakob Hein

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti Uuendatud

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

loe: kultuur

08:00

Minu elu muutnud raamat | Contra ja "Jänesepoeg, kes luuletas"

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

21.12

Karl Martin Sinijärv: hakkasin "OP-i" juhtima ilma varem saateid nägemata

21.12

Arvustus. Parim aeg elamiseks – hukkumisele määratud maailmas

loe: eeter

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

21.12

Valter Soosalu: harpedžimängijate liidu suvepäevad on üksildased

21.12

Vikerraadio pühadekavasse jagub lustakaid reportaaže ja tõsiseid mõtisklusi

21.12

Video: Alev Ström õnnitles Anu Välbat 400. "Hommik Anuga" saate puhul

Raadiouudised

21.12

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

21.12

USA konservatiividele on olulisimad teemad majandus, elukallidus ja immigratsioon.

21.12

Päevakaja (21.12.2025 18:00:00)

20.12

Liiklejate üllatuseks mõõtsid Ida-Virumaal kiirust abipolitseinikud

20.12

Päevakaja (20.12.2025 18:00:00)

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

19.12

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo