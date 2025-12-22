Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

Raskete kuritegude uurimisega tegelev Venemaa uurimiskomitee teatas, et alustas juurdlust kindralstaabi väljaõppeosakonna ülema kindralleitnant Fanil Sarvarovi mõrva asjus.

Kindral hukkus, kui tema auto alla paigutatud lõhkekeha plahvatas, teatasid Vene uurijad.

Ühe uurimisversioonina kaalutakse võimalust, et rünnak oli seotud Ukraina eriteenistustega, lisati teates.

Alates 2022. aasta veebruarist, mil Moskva oma okupatsiooniväe Ukrainasse saatis, on Kiievit süüdistatud mitmes rünnakus Vene sõjaväeametnike ja Kremli-meelsete isikute vastu nii Venemaal kui ka Venemaa kontrolli all olevatel Ukraina aladel.

Aprillis hukkus Moskva lähedal kärgatanud autopommiplahvatuses kindralstaabi ülema asetäitja kindral Jaroslav Moskalik.

Mullu detsembris hukkus Moskvas Venemaa radioloogilise, keemilise ja bioloogilise kaitseväe ülem Igor Kirillov, kui plahvatas lõhkeainega varustatud elektritõukeratas.

Vene sõjablogija Maksim Fomin hukkus 2023. aasta aprillis Peterburi kohvikus korraldatud plahvatuses ning 2022. aasta augustis hukkus autopommiplahvatuses marurahvuslasest ideoloogi Aleksandr Dugini tütar Darja Dugina.