Sel aastal on enim uusi liikmeid liitunud EKRE ja Isamaaga

Riigikogu erakondade seas on sel aastal on kõige rohkem uusi liikmeid liitunud EKRE ja Isamaaga. Samal ajal on enim kahanenud valitsust juhtiva Reformierakonna liikmete arv.

Äriregistri andmetest selgub ka, et parlamendierakondadest kasvatasid sel aastal enda liikmeskonda vaid opositsioonis olevad EKRE ja Isamaa.

EKRE-ga liitus sel aastal 902 inimest. Teisipäeva seisuga kuulus erakonda 9256 liiget. Kui võrrelda eelmise aasta lõpuga, mil erakonda kuulus 8823 liiget, on liikmete kasv olnud 433 inimest.

Samas on erakonnas ka teistest suurem lahkujate arv – liitumiste ja liikmete koguarvu muutuse põhjal järeldub, et EKRE-st on sel aastal lahkunud või välja arvatud 469 liiget.

Uute liikmete poolest on teisel kohal Isamaa. Sel aastal on erakonnaga liitunud 448 inimest. Kui 2024. aasta 31. detsembri seisuga oli Isamaa liikmete koguarv 7002, siis teisipäevase seisuga oli see 7266 ehk liikmeskond kasvas aasta jooksul 264 võrra. Erakonna nimekirjast kustutati samal ajal 184 liiget.

Teiste parlamendierakondade liikmete arv on sel aastal vähenenud.

Valitsust juhtiva Reformierakonnaga on sel aastal liitunud 65 inimest ning aastaga on erakonna liikmete koguarv vähenenud 459 inimese võrra. Nimekirjast kustutati sel aastal 524 inimest. Kokku kuulub erakonda 9080 liiget.

Valitsusse kuuluva Eesti 200-ga on sel aastal liitunud 20 uut liiget. Kokku kuulub erakonda 648 liiget, aasta jooksul on liikmete koguarv vähenenud 129 inimese võrra.

Opositsioonis oleva Keskerakonnaga liitus sel aastal 196 liiget, kuid erakonna liikmete nimekirjast kustutati 509 liiget ehk aastaga vähenes erakonna liikmete arv 313 võrra. Keskerakond on jätkuvalt Eesti suurim partei – kokku kuulub erakonda 11 814 liiget.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga liitus 2025. aastal 114 uut liiget, kuid nimekirjast kustutati 238 liiget. Kokku on erakonnas 4555 liiget – 2024. aasta lõpus oli erakonnas 4679 liiget ehk aastaga on erakonna liikmeskond vähenenud 124 liikme võrra.

Parlamenti mitte kuuluvate Parempoolsetega liitus sel aastal 180 liiget ja nimekirjast kustutati 51 liiget. Erakonda kuulub 836 liiget, aasta vältel on erakonna liikmete koguarv kasvanud 129 liikme võrra.

Väiksema toetusega erakondade seas on enim liikmeid juurde saanud ERK

2024. aastal EKRE-st sisetülide tõttu välja visatud või lahkunud liikmete loodud erakonnaga Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) liitus sel aastal 112 liiget. Kokku kuulub erakonda 527 liiget.

Erakonnaga KOOS Organisatsioon Osutab Suveräänsusele liitus 32 inimest, kokku kuulub parteisse 749 liiget.

Vabaerakonna liikmeskond kasvas sel aastal seitsme inimese võrra ning erakonnas on kokku 558 liiget. Roheliste ridadesse lisandus neli uut liiget, kokku on erakonnal 725 liiget.

Eestimaa Vasakliidus (endine Eestimaa Ühendatud Vasakpartei) toimusid möödunud suvel mitmed liikmete liikumised, kuid äriregistrist ei selgu täpselt, kui palju uusi liikmeid erakonnaga liitus. Erakonda kuulub 506 liiget.