X!

Pevkur: keelenõude kehtestamine ei mõjuta oluliselt ajateenijate arvu

Eesti
Kaitseminister Hanno Pevkur kohtumas ajateenijatega sööklas.
Kaitseminister Hanno Pevkur kohtumas ajateenijatega sööklas. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Eesti

Keelenõude kehtestamine ajateenistusse võetavatele noortele ei mõjuta oluliselt ajateenijate arvu juba praegu ning selle mõju väheneb tulevikus veelgi, selgub kaitseminister Hanno Pevkuri vastuses riigikogu liikme Lauri Laatsi kirjalikule küsimusele.

"Ajateenistuses osalevate noorte arvu vähenemist ei prognoosita. Eesmärk on tagada igal aastal ligikaudu 4000 kutsealuse asumine ajateenistusse. Lähiaastatel suureneb kutsealuste üldarv ning eesti keele oskuse puudumisest tulenev mõju ajateenistusse kutsumisele on hinnanguliselt marginaalne," vastas Pevkur (Reformierakond) keskerakondlase Laatsi küsimusele selle kohta, kuidas mõjutab kaitseväeteenistuse seaduse muutmisega kehtestatav nõue, et ajateenija oskaks eesti keelt vähemalt tasemel B1, ajateenijate arvu ja sellega Eesti kaitsevõimet.

Pevkur tõi välja ka kaitseressursside ameti (KRA) prognoosi, mille kohaselt ei saaks keelenõude kehtestamisel ajateenistusse kutsuda umbes viit protsenti muudele nõuetele vastavaid kutsealuseid, mis arvuliselt tähendab ligikaudu 200 kutsealust aastas.

"Keskpikas perspektiivis on oodata näitaja vähenemist, kuna haridussüsteemi üleminek eestikeelsele õppele hakkab 2030. aastatel avaldama positiivset mõju. Pikemas vaates prognoosib KRA, et keelenõude alusel ajateenistusse mittekutsutute osakaal stabiliseerub 1,5 protsendi tasemel, seejuures arvestades, et osa noormeestest omandab hariduse erakoolides või välisriikides," selgitas ta.

Kaitseministri kirjas toodud andmete kohaselt võeti 2020. aastal ajateenistusse 3462 noort, kellest täiendavat keeleõpet vajas 235 ajateenijat (6,8 protsenti). Järgmisel aastal olid samad näitajad 3164 ja 189 (ehk keeleõpet vajas 6,0 protsenti), 2022. aastal 3342 ajateenijat ja 266 (8,0 protsenti), 2023. aastal 3635 ajateenijat ja 243 (6,7 protsenti) ning 2024. aastal 3867 ajateenijate ja 392 (10,1 protsenti). Viie aasta keskmisena vajas täiendavat keeleõpet 7,6 protsenti ajateenijatest.

Pevkur välistas sisuliselt mõtte, et kaitsevägi saaks pakkuda piisava keeleoskuseta ajateenijatele keeleõpet selliselt, et keeleoskuse puudumine ei takistaks riigikaitseliste oskuste omandamist.

"Väljaõpe algab ajateenistuse esimesest päevast ning juhul, kui ajateenija keeleoskus ei vasta nõutavale tasemele, ei ole tal võimalik seda omandada piisavas ning ettenähtud mahus. Ajateenistuse käigus pakutav piiratud mahus keeleline baasõpe võimaldab omandada esmase suhtlustaseme, kuid teenistuse lõpuks keele algtaseme saavutamine on väljaõppe seisukohast ebapiisav. Vajalik keeleoskus peab olema olemas teenistuse alguses, mitte selle lõpus. Ebapiisav keeleoskus takistab väljaõppe tõhusat läbiviimist ning mõjutab negatiivselt üksuste lahinguvalmidust ja laiemalt riigi sõjalise kaitse võimet," rõhutas kaitseminister.

Pevkur meenutas, et ajateenistuse eesmärk on tagada väljaõpetatud reservüksuste olemasolu, mida on võimalik kriisiolukorras kiiresti teenistusse kutsuda, kusjuures kaitseväe tehnilise taseme tõus eeldab ka väljaõppesüsteemi järjepidevat ajakohastamist.

"Muutunud julgeolekukeskkonnale kiireks ja tõhusaks reageerimiseks on vajalik kaitseväe väljaõppesüsteemi edasine tõhustamine. Eesti keele oskuse parandamine ajateenijate seas on senini olnud eeskätt väljaõppest tulenev vältimatu vajadus, mitte eraldiseisev eesmärk. Kaitsevägi peab keskenduma oma põhifunktsioonile – sõjaväelise väljaõppe andmisele," tõdes kaitseminister.

President Alar Karis jättis välja kuulutamata riigikogus 19. novembril vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mis sätestas, et ajateenistusse ei võeta neid noori, kelle eesti keele oskus on madalam kui B1-tase. President leidis, et sellega rikutakse võrdse kohtlemise põhimõtet.

Eelmisel nädalal otsustas riigikogu, et muudab valitsuse algatatud ja presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seadust.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:18

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

11:16

Vabatahtlik seltsiline: regulaarne suhtlus aitab eakatel üksildustunnet vähendad

10:49

Delfi: Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko

10:47

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

10:43

Masina intellekti eitamine reedab inimeste hirmu unikaalsuse ees

10:34

Pevkur: keelenõude kehtestamine ei mõjuta oluliselt ajateenijate arvu

10:24

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

10:18

Ulmenthal avaldas debüütlühialbumi "All My Dreams"

10:11

Euroopas kasvab vastuseis EL-i heitmekaubanduse süsteemile

10:10

Piljardi Tallinna lahtiste võit läks Leetu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

21.12

Tallinna Ülemiste keskuses toimus plahvatus Uuendatud

21.12

Sõjapäev 1397: Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast Uuendatud

21.12

Putin on valmis Macroniga Ukraina sõja teemal kõnelusi pidama Uuendatud

21.12

Paet: Euroopa Liit saatis maailmale sõnumi, et on nõrk ja lõhestunud

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

21.12

Eesti ostab vähemalt kuus Lõuna-Koreas toodetud Chunmoo mitmikraketiheitjat Uuendatud

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

20.12

Avalikud isikukoodid aitavad kaasa kelmide tegevusele

ilmateade

loe: sport

11:18

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

10:47

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

10:10

Piljardi Tallinna lahtiste võit läks Leetu

09:43

Schröder röövis Rocketsilt võidu lõpusekundite korviga

loe: kultuur

10:18

Ulmenthal avaldas debüütlühialbumi "All My Dreams"

08:42

Keelesäuts. Tuli lõlletab

08:35

Sinijärve raamatusoovitused: uus ÕS on armastusega kokku keedetud rammuleem

08:00

Minu elu muutnud raamat | Contra ja "Jänesepoeg, kes luuletas"

loe: eeter

11:16

Vabatahtlik seltsiline: regulaarne suhtlus aitab eakatel üksildustunnet vähendad

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

21.12

Valter Soosalu: harpedžimängijate liidu suvepäevad on üksildased

21.12

Vikerraadio pühadekavasse jagub lustakaid reportaaže ja tõsiseid mõtisklusi

Raadiouudised

10:05

Vabariiklased arutavad järgmise USA riigipea üle

09:55

Uuest aastast tõusevad tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad

09:30

Raadiouudised (22.12.2025 09:00:00)

21.12

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

21.12

USA konservatiividele on olulisimad teemad majandus, elukallidus ja immigratsioon

21.12

Päevakaja (21.12.2025 18:00:00)

20.12

Liiklejate üllatuseks mõõtsid Ida-Virumaal kiirust abipolitseinikud

20.12

Päevakaja (20.12.2025 18:00:00)

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo