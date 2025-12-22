X!

Briti parteide reitingud näitavad tooride möödumist leiboristidest

Välismaa
Tooride juht Kemi Badenoch
Tooride juht Kemi Badenoch Autor/allikas: SCANPIX/PA/Jordan Pettitt
Välismaa

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et mitme uuringufirma küsitluste kohaselt kerkisid toorid Suurbritannia populaarsuselt teiseks erakonnaks. Toorid läksid esimest korda pärast Boris Johnsoni ametiaega leiboristidest mööda, reitingutabelite liidrina püsib aga Nigel Farage'i juhitud parempopulistlik partei Reform.

Farage'i juhitud Reformi toetus on viimase küsitluse järgi 29,5 protsenti. Tooride toetus oli 18,6 protsenti ja leiboristide toetus oli 17,9 protsenti, vahendas The Telegraph. 

Leht toob välja, et see on esimene kord pärast 2021. aasta lõppu, kui toorid edestavad reitingutes leiboriste. Boris Johnsoni valitsus oli toona mattunud skandaalidesse ning konservatiivide toetus hakkas rahva seas langema.

Samas pole toorid endiselt suutnud oma kunagist populaarsust taastada ning partei on kaotanud toetust teistele erakondadele. Lisaks Farage'i erakonnale suurendavad ka teised teised parteid oma toetust tooride ja leiboristide arvelt. Roheliste toetus on kerkinud 15,4 protsendini ja Briti Liberaaldemokraatliku Partei toetus on 12,5 protsenti. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:44

Delfi: Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

14:41

Guardiola andis oma mängijatele eelhoiatuse

14:31

Aastahiti esikümme on selgunud

14:10

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

13:37

NFL-i ükssarvik jõudis haruldase saavutuseni

13:22

Priit Heinla: odav, puhas ja töökindel elekter vajab riikidevahelist taristut

12:58

ESTDEV-i juhi kohale tuleb konkurss

12:53

Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula Uuendatud

12:53

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

14:44

Delfi: Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

21.12

Paet: Euroopa Liit saatis maailmale sõnumi, et on nõrk ja lõhestunud

10:24

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

21.12

Eesti ostab vähemalt kuus Lõuna-Koreas toodetud Chunmoo mitmikraketiheitjat Uuendatud

21.12

Tallinna Ülemiste keskuses toimus plahvatus Uuendatud

21.12

Sõjapäev 1397: Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:41

Guardiola andis oma mängijatele eelhoiatuse

14:10

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

13:37

NFL-i ükssarvik jõudis haruldase saavutuseni

12:53

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

loe: kultuur

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:43

Pildid: Eesti kunstnikud osalesid rahvusvahelisel käsitrükifestivalil Gruusias

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

12:20

Loe katkendit Hasso Krulli esseest "Igavene taastulek"

loe: eeter

14:31

Aastahiti esikümme on selgunud

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

11:16

Vabatahtlik seltsiline: regulaarne suhtlus aitab eakatel üksildustunnet vähendad

Raadiouudised

12:30

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

12:30

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

12:20

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

10:05

Vabariiklased arutavad järgmise USA riigipea üle

09:55

Uuest aastast tõusevad tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad

09:30

Raadiouudised (22.12.2025 09:00:00)

21.12

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

21.12

USA konservatiividele on olulisimad teemad majandus, elukallidus ja immigratsioon

21.12

Päevakaja (21.12.2025 18:00:00)

20.12

Liiklejate üllatuseks mõõtsid Ida-Virumaal kiirust abipolitseinikud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo