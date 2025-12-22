Briti parteide reitingud näitavad tooride möödumist leiboristidest

Farage'i juhitud Reformi toetus on viimase küsitluse järgi 29,5 protsenti. Tooride toetus oli 18,6 protsenti ja leiboristide toetus oli 17,9 protsenti, vahendas The Telegraph.

Leht toob välja, et see on esimene kord pärast 2021. aasta lõppu, kui toorid edestavad reitingutes leiboriste. Boris Johnsoni valitsus oli toona mattunud skandaalidesse ning konservatiivide toetus hakkas rahva seas langema.

Samas pole toorid endiselt suutnud oma kunagist populaarsust taastada ning partei on kaotanud toetust teistele erakondadele. Lisaks Farage'i erakonnale suurendavad ka teised teised parteid oma toetust tooride ja leiboristide arvelt. Roheliste toetus on kerkinud 15,4 protsendini ja Briti Liberaaldemokraatliku Partei toetus on 12,5 protsenti.