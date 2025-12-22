X!

Zelenski sõnul on rahuplaani dokumentide põhikomplekt valmis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY DOLZHENKO
President Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et Ukraina rahuplaani raamistikku kuuluvate dokumentide projektide põhikomplekt on valmis.

Riigipea tegi avalduse diplomaatilise teenistuse töötajate päeva tähistamise pidulikul üritusel ajakirjanike küsimustele vastates, teatas uudistekanali Ukrinformi ajakirjanik.

"Minu hinnangul on kõik, mida meil esialgsete projektide jaoks vaja oli, juba olemas. Plaanis on 20 punkti. Võib-olla pole kõik täiuslik, aga plaan on olemas. Meie, Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahel on julgeolekugarantiid – raamdokument. Samuti on olemas eraldi dokument meie ja USA vahel – kahepoolsed julgeolekutagatised. Neid hakkab läbi vaatama USA kongress koos üksikasjade ja salastatud lisadega," rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

President märkis, et on tutvunud salastatud lisade projektidega ja tõdes, et kõik näeb praegu üsna tõsiseltvõetav välja.

Riigipea sõnul ei ole julgeolekugarantiide dokumendiprojektid mitte ainult Ukraina sõjaliste ekspertide, vaid ka Ameerika spetsialistide töö tulemus.

"See näitab, et oleme reaalsele tulemusele väga lähedal," sõnas president.

Zelenski sõnul on samuti valminud Ukraina taastamise lepingu esimene projekt.

"Põhimõtteliselt on kõigi dokumentide põhikomplekt minu arvates valmis," ütles Zelenski.

Ukrinformi andmetel ütles Zelenski varem, et rahuplaan ei ole mõeldud kõigi rahuldamiseks ja hõlmab paratamatult kompromisse.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

