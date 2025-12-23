X!

Riik tahab tulemusnäitajaga suurendada kõrgharidusega noorte arvu

Eesti
Tudengid loengus. Illustreeriv foto.
Tudengid loengus. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Marju Himma/ERR
Eesti

Haridus- ja teadusministeerium on praegu uuendamas kõrgkoolide tegevustoetuse tulemusnäitajatega seotud määrust. Mitme teise muudatuse juures soovib ministeerium loetellu lisada ka ühe uue tulemusnäitaja, mille abil suurendada noorte arvu, kel oleks vähemalt üks kõrgharidus.

Ministeeriumi kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe ütles, et mida rohkem on kõrgkoolil tulevikus esmakordseid lõpetajaid, seda suurem on ka osakaal tulemusrahastusest.

"Soovime kõrgkoole suunata selle eesmärgi täitmisele, et meil oleks vähem erialase hariduseta inimesi. See tulemusnäitaja toetab haridusvaldkonna arengukava ühte võtmeindikaatoritest, kolmanda taseme haridusega 25-34-aastaste osakaal. 2035. aastaks on seatud siht, et 45 protsenti sellest eagrupist peaksid olema kõrgharidusega," ütles Raudmäe.

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik sõnas, et planeeritav uus tulemusnäitaja võiks küll suurendada kõrgharitud noorte osakaalu, kuid ülikoolid peaksid hakkama vastuvõttudes tegema siis eelistusi.

"Selle näitaja osakaal ei ole väga suur ja väga suur probleem see ei ole, aga kui ülikool asuks seda näitajat ellu viima selle näitaja enda pärast, siis peaks ülikool vastuvõtus tegema vanuselisi eelistusi ehk siis ea järgi diskrimineerima. Ütlema, et sa oled selles vanusegrupis, sa saad sisse esmajärjekorras, sina oled juba järgmises vanusegrupis, me sind ei eelista, sest meie tulemusnäitaja järgi on parem kui me sind ei võta - vot see ei ole hea tulemus sellel tulemusnäitajal," rääkis Viik.

Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu esimees Piret Viirpalu ütles, et kuigi statistika järgi on rakenduskõrgkoolides väga suur hulk just esmaõppijaid, siis seesuguse tulemusnäitaja lisandumine võib takistada ka karjääripöörajate ligipääsu haridusele. "Eriti võib-olla õpetajakoolitusse või tervishoiuõppekavadele rakenduskõrgkoolidesse, see hakkaks nüüd takistama nende ligipääsu kõrgharidusele," lausus Viirpalu.

Raudmäe sõnul kõrghariduse ligipääsetavus ohus pole. "Väga sageli inimene ei vaja teistkordset bakalaureuse või magistrikraadi. Võib-olla on olemas hoopis vastav täienduskoolitus või mikrokraadi õppe võimalus ehk täiskasvanud õppijale on neid õppimisvõimalusi rohkem," ütles Raudmäe.

Raudmäe lisas, et esialgse plaani järgi on uut tulemusnäitajat kavas rakendada 2027. aastast. "Olemegi seda tagasiside läbi vaatamas ning seejärel selgub ka, millise lahendusega me täpselt edasi läheme," sõnas ta.

Nii Viik kui Viirpalu leiavad aga, et kui on soov uut tulemusnäitajat ikkagi kasutusele võtta, tuleks see veel kord läbi mõelda.

"Ei karistaks kõrgkoole, kes avasüli ootavad karjääripöörajaid, sest neid on teatud valdkondadesse, teatud erialadele väga-väga vaja," ütles Viirpalu.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:28

Hiina tollide mõju Eesti piimandusele on kaudne Uuendatud

16:12

Operail katsetab kaubarongidega aheraine vedu Ida-Virumaalt Pärnusse

15:59

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

15:56

Riik tahab tulemusnäitajaga suurendada kõrgharidusega noorte arvu

15:52

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

15:48

Ekspress sai Leedu Lrytas portaali ostult-müügilt 2,3 miljonit kahjumit

15:45

Leedu kohus mõistis metsavenna monumenti rüvetanud kolm tallinlast vangi

15:25

Karis kiitis heaks õpetajate karjäärimudeli ja jäätmete kogumise seaduse

15:20

Raadiouudised (23.12.2025 15:00:00)

15:17

Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.12

Gripi levik on jõudnud Eestis epideemilisele tasemele

22.12

Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

22.12

Sõjapäev 1398: Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

22.12

Uus aasta toob kaasa mitmed aktsiisitõusud

13:03

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast Uuendatud

22.12

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

22.12

Kevadtormile on kutsutud ligi 9000 reservväelast

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

06:41

Trump teatas uuest omanimelisest USA sõjalaevade klassist

22.12

USA määras ametisse eriesindaja Gröönimaal

ilmateade

loe: sport

15:59

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

15:52

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

15:17

Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

15:17

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga Uuendatud

loe: kultuur

11:13

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

10:24

Suri kunstnik Imbi Lind

09:05

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

loe: eeter

14:47

Urmas Viilma: leppimine algab valmisolekust kuulata ja andestada

12:53

ETV2 muusikaõhtud viivad legendidega maailma suurimatele lavadele

12:16

Vahur Kersna: tele on julm, aga samas ka vastupandamatult võluv töökoht

10:15

Rannaväli: sisuloomest poliitikasse liikudes peaks toimuma käiguvahetus

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (23.12.2025 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (23.12.2025 09:00:00)

09:15

Operail katsetab aheraine vedu Ida-Virumaalt Pärnusse

22.12

Päevakaja (22.12.2025 18:00:00)

22.12

Pühadeks Venemaale sõitvad inimesed tekitasid Narvas pika piirijärjekorra

22.12

Ajateenistuse uus keelenõue puudutab 5 protsenti kutsealustest

22.12

Eelnõu tõstaks notariteenuste tasusid keskmiselt 74 protsenti

22.12

Raadiouudised (22.12.2025 15:00:00)

22.12

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

22.12

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo