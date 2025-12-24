X!

Läti valitsus tahab, et raudtee ehitataks Riia lennujaama ja Imanta vahele

Foto: Jenny Va / ERR
Läti valitsuse hinnangul tuleb viivitamatult alustada raudtee ehitust Riia lennujaamast Imantasse, kust edasi viib senine ühendus Riia keskraudteejaama. Valitsus andis loa kasutada selleks 30 miljoni euro ulatuses raha, mida plaaniti kasutada Rail Balticu estakaadide rajamiseks vastupidisel suunal Riia lennujaamast Leedu poole.

Riia lennujaamas on Rail Balticu peatust ja sinna viivaid ühendusi rajades tekkinud absurdne olukord – pikka aega on sambaid ja estakaadi ehitatud edasi Marupe suunas ehk lõuna poole, sest raha selleks on eraldatud, materjalid tellitud ja lepingud sõlmitud.

Samas on kõigile selge, et praegu on see tee eikuhugi, sest Leetu suunduva Rail Balticu põhitrassini rahapuudusel esimese etapis 2030. aastani ei jõuta. Vaja oleks ühendust hoopis teises, Riia keskraudteejaama suunas ja panna selleks rööpad maha Riia lennujaama ja Imanta vahel.

Lätlaste plaan on luua nii veel enne Rail Balticu põhitrassi valmimist praeguse, Vene rööpmelaiusega ühendus Riia lennujaamast keskraudteejaama.

"Mulle näib, et see on meelega nii tehtud. Muudkui ehitatakse, postid kerkivad, raha pole, otsust pole ja juhtimist ka mitte. Ma ei räägi detailidest, kuid ma pole selle olukorraga üldse rahul. Kuidas saab ehitada poste, kui rahasaamises pole selgust? Mulle jääb see arusaamatuks. Loodame, et ministri algatatud järelevalve suudab vastata paljudele keerulistele küsimustele. Et juhtimine pole olnud just kõrgemal tasemel, on selge," lausus Läti peaminister Evika Silina.

Nüüd lubas Läti valitsus kasutada 30 miljonit eurot Marupe suunale mõeldud raha ühenduse loomiseks keskraudteejaamaga. Tehniliselt on töö alustamisega rutt, sest Riia lennujaam sai Euroopa Liidu mobiilse liikuvuse programmist raha 4. perrooni ehituseks ja need ehitusplatsid kattuvad.

Transpordiminister Atis Švinka teatas valitsuse istungil, et sel moel luuakse kindlus ka teiste Rail Balticu rahaeralduste saamiseks Euroopa Liidult.

"Loogika ütleb, et raudtee ehitust Imanta suunas tuleb alustada kohe, et mitte takistada 4. perrooni rajamist, mille jaoks on sõjalise mobiilsuse programmist raha olemas," ütles Švinka.

Lennujaama-raudteejaama ühendus ei tähenda ainult juppi uut raudteed, vaid rekonstrueeritakse ka olemasolev lõik Imanta ja keskraudteejaama vahel ning sealt edasi Ogreni. Kokku maksab projekt 264 miljonit eurot, millest suurem osa peaks laekuma Ühtekuuluvusfondist. Muu hulgas ehitatakse välja ka Salaspilsi jaam, kus lõikuvad Rail Balticu põhitrass ja Läti-sisene rongiliin.

Toimetaja: Marko Tooming

