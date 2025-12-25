Sõja 1401 päev: Bloombergi teatel taotleb Venemaa rahuplaani viimase versiooni muutmist

Venemaa peab USA ja Ukraina uut 20-punktilist rahuplaani lähtepunktiks, nõudes Ukraina sõjaväe suhtes suuremaid piiranguid ja NATO suhtes garantiisid. Ukrainal ja USA-l on erimeelsusi territoriaalsetes küsimustes ja Zaporižžja tuumaelektrijaama osas, kuid läbirääkimised on lõpule jõudmas, vahendas Ukraina uudisteportaal UNN Bloombergi.

Bloomberg: Venemaa vaagib Ukraina-USA rahuplaani

Bloombergi teatel taotleb Venemaa USA rahuplaani uusimasse versiooni Ukraina-vastase sõja lõpetamiseks olulisi muudatusi, sealhulgas Ukraina sõjaväe suhtes suuremaid piiranguid, kirjutas Bloomberg viidates Kremlile lähedasele isikule.

"Moskva peab Ukraina ja USA vahel välja töötatud 20-punktilist plaani edasiste läbirääkimiste lähtepunktiks, arvestades, et sellest puuduvad Venemaale olulised sätted ja see ei vasta paljudele küsimustele," ütles isik.

Kuigi Venemaa peab praegust dokumenti üsna tüüpiliseks Ukraina plaaniks, uurib ta seda külma peaga, lisas Bloombergi allikas.

Venemaa juht Vladimir Putin ei ole veel kommenteerinud uusimaid ettepanekuid mis töötati välja nädalatepikkuste läbirääkimiste käigus, milles osalesid Ameerika, Ukraina ja Venemaa ametnikud.

Kremli saadik Kirill Dmitriev, kes kohtus eelmisel nädalavahetusel Floridas Ameerika meeskonnaga, teavitas Kremli juhti tulemustest ning Moskva jätkab lähitulevikus kontakte Washingtoniga oma seisukoha osas, ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov kolmapäeval.

Ukraina ründas Venemaal nafta- ja gaasitehast ning sadamat

Ukraina kindralstaap teatas neljapäeval, et Ukraina sõjavägi ründas Venemaal Rostovi oblastis asuvat Novošahtinski naftarafineerimistehast Storm Shadow rakettidega. Rünnaku tagajärjel toimus tehases mitu plahvatust.

Kindralstaabi sõnul on Novošahtinski tehas üks suuremaid naftatoodete tarnijaid Lõuna-Venemaal ning varustab ka Vene relvajõude.

Ukraina luureteenistus SBU ründas droonidega Krasnodari krais asuvat Temrjuki sadamat ning Orenburgi oblastis asuvat gaasitöötlustehast, mis on omalaadsete seas üks maailma suurimaid.

Venemaa kaitseministeerium ütles neljapäeval, et viimase ööpäevaga rünnati Venemaad 141 drooniga, seitse neist lasti alla Krasnodari krais.

Temrjuki sadamas puhkes droonirünnaku tagajärjel 2000 ruutmeetril tulekahju. Temrjuki sadam on Venemaa jaoks oluline sadam Aasovi mere ääres, kust toimub muu hulgas nafta eksportimine, samuti asub seal suur LPG-terminal.

Venemaa ründas Hersonit ja Tšernihivit, hukkus vähemalt kaks inimest

Venemaa korraldas esimesel jõulupühal rünnakud Tšernihivi ja Hersoni pihta, milles hukkus vähemalt kaks inimest.

Tšernihivis tabas droon viiekorruselist elumaja, hukkus 80-aastane naine. Kuus inimest sai vigastada, kolm neist on kriitilises seisus, ütlesid kohalikud võimud.

Venemaa ründas ka Hersoni kesklinna, tabades kohalikku turgu ning rünnakus hukkus 47-aastane turutööline.

Zelenski pidas USA esindajatega kõnelusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et tal olid USA presidendi Donald Trumpi esindajate Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga väga head kõnelused, mis keskendusid Vene agressioonisõja lõpetamisele.

"Arutasime käimasoleva töö teatavaid sisulisi üksikasju," kirjutas ta sotsiaalmeediapostituses.

"On häid ideid, mis võivad viia ühise tulemuse ja püsiva rahuni," lisas ta.

Zelenski tänas kahte saadikut nende konstruktiivse lähenemise, intensiivse töö ja heade sõnade eest.

"Töötame tõesti ööpäevaringselt, et tuua lähemale selle jõhkra Venemaa Ukraina-vastase sõja lõpp ning tagada, et kõik dokumendid ja sammud oleksid realistlikud, tõhusad ja usaldusväärsed," lisas ta.

Vestluse käigus lepiti kokku, et Ukraina läbirääkija Rustem Umerov kõneleb kahe saadikuga uuesti neljapäeval.

Zelenski postitus ilmus päev pärast seda, kui ta teatas, et Ukraina on saavutanud mõningaid piiratud järeleandmisi USA juhitud sõja lõpetamise kava viimases versioonis.

Moskva vaatab praegu üle USA ja Ukraina läbirääkijate vahel kokku lepitud 20-punktilist plaani. Kreml ei ole aga varem näidanud üles valmisolekut loobuda oma territoriaalsetest nõudmistest Ukraina vägede täielikuks väljaviimiseks riigi idaosast.

Zelenski tunnistas kolmapäeval, et dokumendis on mõningaid punkte, mis talle ei meeldi.

Kuid tema sõnul on Kiievil õnnestunud eemaldada kohesed nõuded Ukraina lahkumiseks Donetski oblastist või Moskva poolt hõivatud maa tunnistamiseks Venemaa omaks.

Ukraina hävitas kaheksa miljonit dollarit maksva raketisüsteemi

Ukraina armee hävitas kaheksa miljonit dollarit maksva raketisüsteemi Solntsepjok, teatas rahvuskaardi ülem Oleksandr Pivnenko.

Ukrainlased hävitasid süsteemi õhurünnaku käigus.

"Hiljutise operatsiooni käigus põletasid piloodid maha järjekordse TOS-1A Solntsepjoki. Sihtmärk töötas Ukraina kaitsejõudude eesliini positsioonide suunal. Kui vaenlase tehnika tule avas, siis fikseeris selle õhuluure. Pärast relvavendadelt info saamist andsid pommitajate piloodid vaenlase sihtmärgile täpse löögi," rääkis Pivnenko.

Rahvuskaardi ülem märkis, et Solntsepjok on raske raketisüsteem, mis tulistab termobaarilist laskemoona. Selle eesmärk on kergelt soomustatud tehnika ja autotehnika ning samuti hoonete ja rajatiste hävitamine. Võimas lööklaine hävitab hävitusraadiuses peaaegu kõik.

Märkimisväärne on see, et sellise masina hind on umbes kaheksa miljonit dollarit.

Kremli sõnul edenevad rahuläbirääkimised aeglaselt, kuid kindlalt

Venemaa näeb USA-ga peetavates Ukraina rahuläbirääkimistes aeglast, kuid kindlat edasiminekut, ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova neljapäeval.

"Läbirääkimiste protsessis Ukraina konflikti üle, ma pean silmas läbirääkimiste protsessi USA-ga, on aeglane, kuid kindel edasiminek," lausus ta.

Zahharova lisas, et Lääne-Euroopa riigid soovivad seda protsessi segada ning soovitas USA-l sellele vastu seista.

Okupandid avavad Ukraina Mariupoli teatri vene muinasjutu lavastusega

Mariupoli draamateater, mis hävis 2022. aastal Venemaa õhurünnakus, samal ajal kui sajad tsiviilisikud keldris varjusid, avab taas uksed. Vene okupatsioonivõimud nimetavad nullist üles ehitatud teatrimaja uuenemise märgiks, samal ajal kui teatri endised näitlejad nimetasid taasavamist "luudel tantsimiseks", kirjutas The Guardian.

Kreml on teinud Mariupoli ülesehitusest oma võimu visiitkaardi okupeeritud Ukrainas, kuid Moskva järelevalvega kaasnevad kriitikute vahistamised või pagendamine ja vara arestimine, mis on tuhandetelt ukrainlastelt võtnud ära nende korterid.

Mariupoli draamateater peaks kuu lõpuks taasavama uksed vene muinasjutu "Tulipunane lilleke" etendusega. "Teater sünnib koos Mariupoliga uuesti. Vene ja nõukogude klassika on lavale naasnud," teatas teater.

Jevgeni Sosnovski, Mariupolist pärit fotograaf, kes tegi kunagi teatriga palju koostööd, kuid kolis pärast Venemaa võimuletulekut Kiievisse, ütles, et ta ei suuda teatri taasavamise kohta ühtegi teist sõna öelda kui küünilisus.

"Sellel kohal peaks olema mälestusmärk Mariupoli elanike mälestuseks, kes hukkusid linna vallutamise ajal, mitte meelelahutusasutus," sõnas ta.

Mariupoli teatri pommitamine on üks kurikuulsamaid juhtumeid Venemaa sõjas Ukrainas. Hoone oli sihikule võetud hoolimata asjaolust, et selle ees olevale väljakule oli trükitähtedega kirjutatud "lapsed".

Kinnitatud on vähemalt tosina inimese hukkumine, kuid hukkunute tegelik arv on tõenäoliselt palju suurem.

Jõululaupäeval hukkus Ukrainas Venemaa rünnakutes neli inimest

Ukraina kohalike ametnike teatel on läinud ööpäeva jooksul Ukraina vastu suunatud Venemaa rünnakutes hukkunud vähemalt kaks ja vigastada saanud 35 inimest.

Venemaa lasi öö jooksul Ukraina pihta 131 drooni, teatas õhuvägi. Ukraina õhutõrje peatas 106 drooni. Vähemalt 22 drooni lendas läbi, tabades 15 asukohta.

Harkivi oblastis tappis Venemaa rünnak Harkivi piirkondlikule keskusele 51-aastase mehe ja haavas 15 inimest. Eraldi rünnakutes sai vigastada 64-aastane mees Mõtrofanivka külas ja 56-aastane mees Podoly külas, teatas kuberner Oleh Sõniehubov.

Odessa oblastis tappis Venemaa rünnak ühe inimese ja sai vigastada kaks inimest. Vene väed võtsid sihikule ka piirkonna sadama ja tööstustaristu, mis vallandas tulekahju, teatas Ukraina riiklik hädaolukordade teenistus.

Tšernigivi oblastis tabas droonirünnak autot, tappes 63-aastase juhi. Teine droonirünnak samas piirkonnas vigastas 37-aastast naist. Venemaa FPV droon tabas Novhorod-Siverskõi külas autot, tappes 39-aastase mehe, ütles kuberner Vjatšeslav Tšaus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 860 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 201 230 (võrdlus eelmise päevaga +860);

- tankid 11 456 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 23 801 (+5);

- suurtükisüsteemid 35 435 (+59);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1579 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1263 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 94 797 (+600);

- tiibraketid 4107 (+34);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 71 274 (+149);

- eritehnika 4029 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.