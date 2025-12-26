X!

ERR Brüsselis: EL-i uued energeetikaplaanid tekitavad liidus segadust

Välismaa
Foto: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Euroopa Liit püüab lahendada kalli elektri muret ehitades uusi riikidevahelisi ühendusi. Liikmesriikide jaoks, kus on elekter odavam kui naaberriikides, on oma odava elektri müümine aga pingeline teema. Lisaks pole selge, kes ühenduste eest maksab.

Enne pühi esitas Euroopa Komisjon oma uut elektrivõrkude arendamise plaani. Komisjon rõhutab, et ühenduste puudumine toob praegu palju raiskamist. Näiteks maksab Saksa maksumaksja peale, et Taani tuulikud tuulisel päeval seisaks, sest elektrivõrgud ei tule toime nende toodanguga.

"See on elekter, mille eest on makstud. Sellele on makstud toetust. Sellele on veel makstud peale lisaks, et see elektrisüsteemi ei jõuaks. Saksamaa, et mainida vaid üht riiki, kaotab miljardeid niimoodi iga aasta," lausus Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Dan Jorgensen.

Sajandi keskpaigaks võiks säästa Euroopa Liidus kokku üle 500 miljardi euro, kui parema kordineerimisega selliseid olukordi vältida, hindab komisjon.

"Me pakume, et Euroopa Komisjon arendab meie elektrivõrkude jaoks keskse plaani, hinnates, mida meil on vaja, kus meil seda vaja on ja millal meil seda vaja on," ütles Jorgensen.

Kui kalli elektri muret ja ühenduste vajadust tunnistavad pea kõik, siis mõte, et elektritaristu planeerimisel rohkem sõnaõigust anda Brüsselile on mitmetele liikmesriikidele vastukarva.

"Ma pean ütlema, et mind hämmastab veidi see, mida pakutakse, sest paljus on see sama, mis on Euroopa toonud olukorda, kus meie energiajulgeolek ja energiasüsteem ei ole enam meie konkurentsivõime tugevus," sõnas Rootsi energiaminister Ebba Busch.

Vaidlusi põhjustab ka ikka küsimus, kes kõigi nende ühenduste eest maksab.

"Me ei toeta viisi, kuidas leida lahendus, et võtta Rootsi maksumaksja raha, Rootsi majapidamiste raha, et sellega ehitada elektrivõrke kuskil teises riigis," ütles Busch.

Eesti energeetika- ja keskkonnaministri Andres Suti hinnangul on Euroopa elektriturgu mõistlik vaadata ühtsena, kuid see tekitab ka Eestile küsimusi kesksest planeerimisest.

"Igal juhul peab see üldine huvi võtma arvesse ka kohalikke ja regionaalseid vajadusi. See ei saa tulla ainult ülevalt alla," lausus Sutt.

Uusi ühendusi on vaja, et elektrihinda alla tuua, rõhutas Sutt, kuid see ei saa tuua hinna lõputut langust.

"Me ei saa ka eeldada seda, et elektrihind igavesti langeb ja praktiliselt midagi ei maksa, sest sel juhul ei ole mitte ühtegi investorit, kes on valmis uude tootmisvõimsusesse investeerima," sõnas Sutt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:57

Zelenski kohtub pühapäeval Floridas Trumpiga Uuendatud

21:38

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:21

Jõuluvanad külastasid Tallinna loomaaeda

21:09

ERR Brüsselis: EL-i uued energeetikaplaanid tekitavad liidus segadust

21:09

Nädalavahetusel on oodata tormi

21:05

Tüür: kuna Trump Venemaad survestada ei suuda, siis survestab ta Ukrainat

20:52

Michal pidas telefonivestluse Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga

19:15

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

18:40

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18:40

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

08:56

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

25.12

Sõja 1401. päev: Bloombergi teatel taotleb Venemaa rahuplaani viimase versiooni muutmist Uuendatud

25.12

Suri Mart Niklus

06:27

Trump: USA korraldas Nigeerias Islamiriigi vastu võimsad rünnakud

08:47

Geeniteadlane: teaduslünk juhatab naised suunamudijate rüppe

10:37

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

25.12

Nädalavahetusel jõuavad Eestisse tormituuled

06:11

Kultuuriministeerium tellib 275 000 euro eest lõimumiskampaania

11:27

Uusküla: madal sündimus toob kaasa hulga majanduslikke probleeme

ilmateade

loe: sport

18:10

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

17:33

Operatsioonilaual käinud Neymar loodab MM-iks vormi saada

17:01

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

16:29

Lehis ja Novosjolov võidutsesid teist aastat järjest jõuluturniiril

loe: kultuur

18:38

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

17:16

Keelesäuts. Valgeid jõule

15:10

Headreadi raamatuaasta blogi: Riste Sofie Kääri "Aps!"

13:53

Frederik Küüts: Sadu edu on küllaltki uskumatu

loe: eeter

17:46

Grete Griffin: raske on peres ainsana lastele eesti keelt õpetada

15:46

Pildid: heategevussaade "Jõulutunnel" on kogunud üle 300 000 euro Uuendatud

13:53

Frederik Küüts: Sadu edu on küllaltki uskumatu

12:39

Video: "Jõulutunnelis" kõlas Jaagup Tuisu lugu "Kui vaid"

Raadiouudised

18:30

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

18:30

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

17:50

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

25.12

Tartu Ülikooli teaduskool 60

25.12

Päevakaja (25.12.2025 18:00:00)

25.12

Ilm on muutlik ja tuuline

24.12

Päevakaja (24.12.2025 18:00:00)

24.12

Eesti perede jaoks on kuuse tuppa toomine oluline osa jõuludest

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo