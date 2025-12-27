X!

Tulevast aastast hakkab kehtima uus praamisõidusoodustus saarte püsielanikele

Eesti
Foto: TS Laevad
Eesti

Uuest aastast saavad suur- ja väikesaarte laevaliiniidel püsielaniku soodustuse vaid need, kelle elukoht asub saarel selle aasta 31. detsembri seisuga. Varasemalt arvestati soodustust sissekirjutuse hetkeseisu arvestades. Muudatus puudutab kõikide Eesti saarte laevaliiklust, kus riik seda korraldab.

Kes sees, see sees, kes väljas see väljas! Selline ütlus sobib täpselt järgmisel aastal nende kohta, kes tahaksid soodushindadega ehk siis püsielaniku soodustusega laevapiletiga Eestis mõne saare vahet reisida. Kui varasemalt said näiteks suvesaarlased suveks oma elukoha Saaremaale registreerida, siis järgmisest aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini loeb see, milline oli sissekirjutus selle aasta 31. detsembril. Aasta jooksul võib seda muuta, aga laevapileti hinda see ei mõjuta.

"Aasta sees tulijad on ka kõik meile väga-väga oodatud, aga kahjuks praamihinda nad sel juhul soodsamalt ei saa, nii et praamipileti hind on mõjutatud just selle otsusega, mis tehakse nüüd," lausus Saaremaa valla abivallavanem Laura Heinsaar.

Statistika kohaselt oli selliseid pendeldajaid aasta jooksul hinnanguliselt paarsada, kes soodsama praamipileti nimel oma elukohta rahvastikuregistris vahetasid.

"Soodustuste saajate nimekirja või saajaid vaadatakse ja muudetakse üks kord aastas. Paarsada inimest vahetas regulaarselt seda elukohta. Riigi jaoks siin rahanduslikku võitu ei ole ehk see ei too lisakulusid ega lisatulusid meie jaoks," sõnas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas.

Kes nüüd mõnele laevaühendusega saarele järgmisel aastal ootamatult või plaanitult ka päriselt elama asub, peab sellega arvestama, et kui sellel aastal oma elukohaks juba saart ei vali, sõidadki kogu järgneva aasta kalli piletiga mandri ja saare vahel. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kinnitusel kehtestati selline kord omavalitsustega kooskõlas just regionaalpoliitilist aspekti arvestades

"Kindlasti see uus määrus on saareliste valdade suhtes positiivses võtmes ehk loodame sellest positiivsest sisserändest ka tulubaasi suurenemist. 2023-2024. aastatel lahkujate hulk ületas saabujate hulka, aga 2025. aasta viimases kvartalis on meil saabujate hulk ületanud lahkujate arvu," ütles Heinsaar.

Varasemalt on peaminister Kristen Michal kinnitanud, et 2026. aastal parvlaevapiletite hinnad ja liinigraafikud suursaarte vahelistel liinidel ei muutu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

PARIMAD SPORDIS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:02

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

22:46

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

22:37

Leht: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused Uuendatud

22:13

Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

21:50

ETV spordisaade, 27. detsember

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:25

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

21:17

Kuusepuude ostmine müügiplatsidelt muutub üha populaarsemaks

21:15

Tulevast aastast hakkab kehtima uus praamisõidusoodustus saarte püsielanikele

21:14

Pühapäeval võib sadada lund

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10:41

Mõttekoda ECFR: Venemaa ei suudaks lähiajal Eestit rünnates edu saavutada

19:11

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

13:39

Šveitsi armee ülem: me ei suuda end täiemahulise rünnaku eest kaitsta

22:37

Leht: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused Uuendatud

23:02

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

26.12

Sõja 1402. päev: Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

08:11

Iisrael tunnustas esimese riigina Somaalimaa iseseisvust

26.12

Nädalavahetusel on oodata tormi

08:42

Tartus kasvab rattavarguste arv

26.12

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

ilmateade

loe: sport

22:46

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

22:13

Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

21:50

ETV spordisaade, 27. detsember

21:25

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

loe: kultuur

19:11

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

15:15

Maarja Vaino: mööduv aasta on ennekõike olnud eesti naiskirjanike aasta

10:53

Dramaturg Paul Piik: nalja ei tohi teha kaitsetute inimeste üle

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

loe: eeter

21:13

"Jõulutunnel" kogus laste harvikhaiguste raviks üle 370 000 euro

14:41

Koit Toome: tänavune aasta tõi mulle üle pikkade aastate uue hingamise

11:11

Raadio- ja telesaated võtavad erisaadetega kokku 2025. aasta

10:53

Dramaturg Paul Piik: nalja ei tohi teha kaitsetute inimeste üle

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (27.12.2025 18:00:00)

18:25

Saarte praamipileti soodustus kehtib püsielanikele 31.detsembri seisuga

18:00

Muuseumid muudavad külastajate vähesuse tõttu lahtiolekuaegu

18:00

Tartu on hädas jalgrattavarastega

26.12

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

26.12

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

26.12

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo