Uisutreener jagas tasuta õpetust Tartu Raekoja uisuplatsil

Tartu Raekoja platsi uisuväljakul oli pühapäeval lisaks harrastajatele jääl ringi liuglemas ka treener, kes jagas soovijatele uisutamise salanippe. Treeneri poole pöörduti mitmete soovidega, sealhulgas eesmärgiga selgeks saada üks korralik piruett.

Oranžis vestis uisutreener liugleb Tartu Raekoja platsi uisujääl juba mitmendat korda. Uisutunni eesmärgiks on abistada teadmiste ja oskustega eelkõige neid, kes abi soovivad.

"Ma arvan, et piruetid ja pidurdada on vaja kõigil, aga piruetid on selline esimene asi, millega sa saad sellise tunde, et sa päriselt oskad uisutada. Kindlasti on neid harjutusi veel, aga seda väga paljud tahavad küll," lausus iluuisutamise treener Merily Keskküla.

Enim pöördusid treeneri poole just lapsed.

"Ma õppisin ühe jala peal uisutama ja natuke pöördeid tegema. Alguses kogu aeg kukkusin, aga nüüd on natuke lihtsam juba," ütles uisutaja Elizabeth.

"Ma õppisin paremini pidurdama ja natuke pöörama. Vanasti ma kogu aeg rammisin vastu seina, et pidurdada," sõnas uisutaja Hugo.



"Mulle meeldib see, et inimesed tulevad siia ja võib-olla nad algul kardavad, aga kui nad lahkuvad hea tundega, et nad midagigi õppisid, siis see paneb mul silmad särama," lausus Keskküla.

Uisutrenn kujunes väga populaarseks ja pealtvaatajaid, kes löögile ei pääsenud, oli palju.