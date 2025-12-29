Eestlased eelistavad peaministrina Reinsalu, muu rahvus Kõlvartit

Ühiskonnauuringute Instituudi viimase küsitluse põhjal on kõige populaarsemad peaministrikandidaadid võrdselt Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart. Kui Reinsalu on eelistatuim eestlaste seas, siis Kõlvart on kõige populaarsem muust rahvusest vastajate hulgas.

Detsembri peaministriuuring Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut / Norstat Eesti

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et Eesti valijate üldistes peaministrieelistustes ei ole kuu ajaga palju muutunud.

"Kõige eelistatumad peaministrid on jätkuvalt Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart ning seekordses küsitluses on nende üleüldine toetuse tase võrdne (eelmine kord oli Reinsalu mõne protsendipunktiga ees)," selgitas Mölder. "Ka tabeli alumises osas midagi märkimisväärselt muutunud ei ole. Ametis olevat peaministrit Kristen Michalit eelistaks üleüldiselt selles ametis 10 protsenti valijatest ning sellega on ta alles valijaskonna viies eelistus."

Iga erakonna toetajate valdav eelistus peaministriametis nende enda erakonna liider. Ainus suurem erand on jätkuvalt sotsiaaldemokraadid.

"Neil on rohkem selliseid toetajaid, kes ei oska öelda, keda nad sooviksid näha peaministrina, kui selliseid, kes eelistaksid näha peaministrina Lauri Läänemetsa. Nendest sotside toetajatest, kellel on selge eelistus peaministri osas, näevad vaid pooled selles ametis oma enda eelistatud erakonna juhti," ütles Mölder.

Samuti on märkimisväärne see, et umbes pooled noortest (18–24) ei oska öelda, keda nad eelistaksid näha peaministriametis. Nende noorte seas, kellel see eelistus on olemas, on ülekaalukalt kõige populaarsem võimalik peaminister Mihhail Kõlvart.

Igakuise peaministrite küsimuse tulemus kajastab küsitlusperioodi 15.–21. detsembrini ning kokku küsitleti 1001 valimisealist Eesti kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidega on tulemused esitatud ilma "Ei oska öelda" vastanuteta.

Eelistused paaride kaupa

Norstat Eesti palus detsembris läbi viidud küsitluses vastajatel ka öelda, keda nad eelistaksid näha peaministriametis, kui valida oleks ainult kahe kandidaadi vahel.

Kandidaatide paarid koostas Ühiskonnauuringute Instituut novembri lõpus toimunud küsitluse kahe populaarseima kandidaadi ning ametisoleva peaministri põhjal. Vastajatel paluti teha valik järgmiste paaride puhul: Reinsalu vs. Kõlvart, Reinsalu vs. Michal ja Kõlvart vs. Michal. Vastajatelt küsiti: "Kui valida saaks ainult kahe kandidaadi vahel, siis kes nendest oleks Eestile sobivam peaminister?"

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvarti vahel, siis eelistaks 46 protsenti vastajatest Reinsalu ja 31 protsenti Kõlvartit. Eestlastest eelistaks Reinsalu 53 protsenti ja Kõlvartit 23 protsenti, muust rahvusest vastajatest eelistaks Reinsalu 15 protsenti ja Kõlvartit 67 protsenti.

Reinsalu on populaarseim Isamaa (89 protsenti), Parempoolsete (66 protsenti), SDE (54 protsenti), Reformierakonna (50 protsenti) ja EKRE (45 protsenti) toetajate seas ning Kõlvart Keskerakonna (84 protsenti) toetajate seas. Samas EKRE toetajate seas on Reinsalu edu napp, 44 protsenti neist eelistaks peaministrina Kõlvartit.

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 45 protsenti Reinsalu ning 22 protsenti Michalit. Reinsalu on populaarsem Isamaa (88 protsenti), EKRE (69 protsenti), Keskerakonna (47 protsenti) ja Parempoolsete (41 protsenti) toetajate seas. Michal on populaarsem Reformierakonna (83 protsenti) ja SDE (47 protsenti) toetajate seas.

Kui valida saaks Mihhail Kõlvarti ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 41 protsenti Kõlvartit ja 33 protsenti Michalit. Eestlastest eelistaks Kõlvartit 34 protsenti ning Michalit 38 protsenti, muust rahvusest vastajatest eelistaks Kõlvartit 72 protsenti ja Michalit kaheksa protsenti. Kõlvart on populaarsem Keskerakonna (88 protsenti), EKRE (70 protsenti) ja Isamaa (42 protsenti) toetajate seas. Michal on populaarsem Reformierakonna (92 protsenti), SDE (67 protsenti) ja Parempoolsete (61 protsenti) toetajate seas.

Mölder ütles, et realistlike peaministrikandidaatide võrdlemine paarikaupa annab parema arusaama sellest, millises suunas langeb valijaskonna eelistus tegelikus valitsuse moodustamise olukorras: "Arvestatav tõenäosus peaministri positsioon saada on ennekõike kahel suuremal erakonnal ning valimissituatsioonis on just nende juhid tõsiselt võetavad alternatiivid ametis olevale peaministrile."

"Nendest paarikaupa võrdlustest näeme kõige olulisemana seda, et Urmas Reinsalul alternatiivina Michalile on märgatavalt tugevam positsioon kui Kõlvartil," ütles Mölder. "Reinsalu eelistavad Michalile Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Parempoolsete valijad. Kõlvartit eelistavad Michalile Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valijad. Ning nende kahe omavahelises võrdluses eelistaksid Reinsalu Kõlvartile kõikide erakondade toetajad peale Keskerakonna toetajate, kes loomulikult tahaksid selles ametis näha oma enda eelistatud erakonna juhti."

"Ühesõnaga, kui Reformierakond ja Kristen Michal on mängus väljas, siis realistlike peaministrikandidaatide omavahelises võrdluses eelistaks Eesti valijaskond tervikuna ja peaaegu iga erakonna valijad eraldi peaministriametis Urmas Reinsalu," lisas Mölder.