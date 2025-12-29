X!

Eestlased eelistavad peaministrina Reinsalu, muu rahvus Kõlvartit

Eesti
Mihhail Kõlvart ja Urmas Reinsalu.
Mihhail Kõlvart ja Urmas Reinsalu.
Eesti

Ühiskonnauuringute Instituudi viimase küsitluse põhjal on kõige populaarsemad peaministrikandidaadid võrdselt Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart. Kui Reinsalu on eelistatuim eestlaste seas, siis Kõlvart on kõige populaarsem muust rahvusest vastajate hulgas.

Detsembri peaministriuuring Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut / Norstat Eesti

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et Eesti valijate üldistes peaministrieelistustes ei ole kuu ajaga palju muutunud.

"Kõige eelistatumad peaministrid on jätkuvalt Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart ning seekordses küsitluses on nende üleüldine toetuse tase võrdne (eelmine kord oli Reinsalu mõne protsendipunktiga ees)," selgitas Mölder. "Ka tabeli alumises osas midagi märkimisväärselt muutunud ei ole. Ametis olevat peaministrit Kristen Michalit eelistaks üleüldiselt selles ametis 10 protsenti valijatest ning sellega on ta alles valijaskonna viies eelistus."  

Iga erakonna toetajate valdav eelistus peaministriametis nende enda erakonna liider. Ainus suurem erand on jätkuvalt sotsiaaldemokraadid.

"Neil on rohkem selliseid toetajaid, kes ei oska öelda, keda nad sooviksid näha peaministrina, kui selliseid, kes eelistaksid näha peaministrina Lauri Läänemetsa. Nendest sotside toetajatest, kellel on selge eelistus peaministri osas, näevad vaid pooled selles ametis oma enda eelistatud erakonna juhti," ütles Mölder.

Samuti on märkimisväärne see, et umbes pooled noortest (18–24) ei oska öelda, keda nad eelistaksid näha peaministriametis. Nende noorte seas, kellel see eelistus on olemas, on ülekaalukalt kõige populaarsem võimalik peaminister Mihhail Kõlvart. 

Igakuise peaministrite küsimuse tulemus kajastab küsitlusperioodi 15.–21. detsembrini ning kokku küsitleti 1001 valimisealist Eesti kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidega on tulemused esitatud ilma "Ei oska öelda" vastanuteta. 

Eelistused paaride kaupa

Norstat Eesti palus detsembris läbi viidud küsitluses vastajatel ka öelda, keda nad eelistaksid näha peaministriametis, kui valida oleks ainult kahe kandidaadi vahel.

Kandidaatide paarid koostas Ühiskonnauuringute Instituut novembri lõpus toimunud küsitluse kahe populaarseima kandidaadi ning ametisoleva peaministri põhjal. Vastajatel paluti teha valik järgmiste paaride puhul: Reinsalu vs. Kõlvart, Reinsalu vs. Michal ja Kõlvart vs. Michal.  Vastajatelt küsiti: "Kui valida saaks ainult kahe kandidaadi vahel, siis kes nendest oleks Eestile sobivam peaminister?" 

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvarti vahel, siis eelistaks 46 protsenti vastajatest Reinsalu ja 31 protsenti Kõlvartit. Eestlastest eelistaks Reinsalu 53 protsenti ja Kõlvartit 23 protsenti, muust rahvusest vastajatest eelistaks Reinsalu 15 protsenti ja Kõlvartit 67 protsenti.

Reinsalu on populaarseim Isamaa (89 protsenti), Parempoolsete (66 protsenti), SDE (54 protsenti), Reformierakonna (50 protsenti) ja EKRE (45 protsenti)  toetajate seas ning Kõlvart Keskerakonna (84 protsenti) toetajate seas. Samas EKRE toetajate seas on Reinsalu edu napp, 44 protsenti neist eelistaks peaministrina Kõlvartit. 

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 45 protsenti Reinsalu ning 22 protsenti Michalit. Reinsalu on populaarsem Isamaa (88 protsenti), EKRE (69 protsenti), Keskerakonna (47 protsenti) ja Parempoolsete (41 protsenti) toetajate seas. Michal on populaarsem Reformierakonna (83 protsenti) ja SDE (47 protsenti) toetajate seas. 

Kui valida saaks Mihhail Kõlvarti ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 41 protsenti Kõlvartit ja 33 protsenti Michalit. Eestlastest eelistaks Kõlvartit 34 protsenti ning Michalit 38 protsenti, muust rahvusest vastajatest eelistaks Kõlvartit 72 protsenti ja Michalit kaheksa protsenti. Kõlvart on populaarsem Keskerakonna (88 protsenti), EKRE (70 protsenti) ja Isamaa (42 protsenti) toetajate seas. Michal on populaarsem Reformierakonna (92 protsenti),  SDE (67 protsenti) ja Parempoolsete (61 protsenti) toetajate seas.

Mölder ütles, et realistlike peaministrikandidaatide võrdlemine paarikaupa annab parema arusaama sellest, millises suunas langeb valijaskonna eelistus tegelikus valitsuse moodustamise olukorras: "Arvestatav tõenäosus peaministri positsioon saada on ennekõike kahel suuremal erakonnal ning valimissituatsioonis on just nende juhid tõsiselt võetavad alternatiivid ametis olevale peaministrile."

"Nendest paarikaupa võrdlustest näeme kõige olulisemana seda, et Urmas Reinsalul alternatiivina Michalile on märgatavalt tugevam positsioon kui Kõlvartil," ütles Mölder. "Reinsalu eelistavad Michalile Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Parempoolsete valijad. Kõlvartit eelistavad Michalile Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valijad. Ning nende kahe omavahelises võrdluses eelistaksid Reinsalu Kõlvartile kõikide erakondade toetajad peale Keskerakonna toetajate, kes loomulikult tahaksid selles ametis näha oma enda eelistatud erakonna juhti." 

"Ühesõnaga, kui Reformierakond ja Kristen Michal on mängus väljas, siis realistlike peaministrikandidaatide omavahelises võrdluses eelistaks Eesti valijaskond tervikuna ja peaaegu iga erakonna valijad eraldi peaministriametis Urmas Reinsalu," lisas Mölder.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:04

USA keelustas Hiina päritolu uued droonid

08:55

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

08:36

Elin Kard: valimistsüklite vahele kadunud loovisikud

08:21

Populaarne kuuldemängusari "Reis loomariigis" alustab uute osadega

08:20

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

08:19

Pateli sõnul uurib FBI somaali kogukonnale omistatud ulatuslikku petuskeemi

08:00

Minu elu muutnud raamat | Pamela Samel ja "Kes armastab, ei hammusta"

07:03

Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused

07:02

Eestlased eelistavad peaministrina Reinsalu, muu rahvus Kõlvartit

06:40

Kaupo Rosin: Venemaal ei ole hetkel kavatsust rünnata mõnda Balti riiki

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

28.12

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

28.12

Regionaalhaigla EMO on hädas gripihaigete suure hulgaga

28.12

Trump ja Zelenski kohtuvad Floridas Uuendatud

28.12

Päästeamet on saanud tormi tõttu 514 väljakutset Uuendatud

28.12

Kaju: USA rolli muutumine maailmapoliitikas toimuks ka mõne teise presidendi ajal

28.12

Laupäevane torm tekitas Soome elektrivõrgule kümne aasta suurima kahju

27.12

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

28.12

Kristiina Alliksaar: kui kultuuri raha juurde ei tule, peaks vähematele rohkem andma

27.12

Mõttekoda ECFR: Venemaa ei suudaks lähiajal Eestit rünnates edu saavutada

ilmateade

loe: sport

08:55

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

08:20

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

00:50

Rahvahääletus: Jefimova võitis mäekõrguse eduga

00:14

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

loe: kultuur

08:36

Elin Kard: valimistsüklite vahele kadunud loovisikud

08:00

Minu elu muutnud raamat | Pamela Samel ja "Kes armastab, ei hammusta"

28.12

Uku Uusberg: ükskõik kui raske on olnud, rõõm teatrikunstist pole murdunud

28.12

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

loe: eeter

08:21

Populaarne kuuldemängusari "Reis loomariigis" alustab uute osadega

28.12

Aasta kodutütar Kristin Kasemets: on hea tunne, et abi on alati käeulatuses

28.12

Annika Laats: teisele pelgupaigaks olemine aitab meil endil kogeda igavikku

28.12

Mari Kalkun: tähtis on hoida juured maas, et ladvad saaksid laiali sirutuda

Raadiouudised

28.12

Maakonnanotarite tasud on ajale jalgu jäänud

28.12

Päevakaja (28.12.2025 18:00:00)

27.12

Päevakaja (27.12.2025 18:00:00)

27.12

Saarte praamipileti soodustus kehtib püsielanikele 31. detsembri seisuga

27.12

Muuseumid muudavad külastajate vähesuse tõttu lahtiolekuaegu

27.12

Tartu on hädas jalgrattavarastega

26.12

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

26.12

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

26.12

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo