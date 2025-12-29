Teisipäeval on oodata tuisku ja rohket lumesadu
Teisipäeval on Eestis oodata lumist ilma koos tuisu ja tugeva tuulega.
Öösel sajab mitmel pool lund ja on tuisku, saartel sajab ka lörtsi. Loode- ja põhjatuul puhub 4 kuni 10, saartel ja rannikul 10 kuni 16, iiliti 25 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul võib olla kuni 1 kraad sooja.
Hommik on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hooti lund. Puhub valdavalt põhjatuul 4 kuni 10, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9 kuni 14, puhanguti 25 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -7 kuni +1 kraad.
Päeval tuiskab ja sajab lund. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul 10 kuni 16, iiliti 25 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 5 kraadi, rannikul sooja kuni 1 kraad.
Aasta viimasel päeval lumesajud jätkuvad. Tuiskab ja tihedamalt sajab just Ida-Eestis. Öösel on külma kuni 9, saartel kuni 1 kraad, päeval 1 kuni 7 kraadi. Ja aastavahetuse öö tuleb krõbe – ilmaprognoos lubab 8 kuni 13 kraadi külma, kohati lausa -17 kraadi, samas rannikul võib olla kohati kuni -3 kraadi.
1. jaanuari päeval on -7 kuni -13, saartel ja läänerannikul -1 kuni -6 kraadi. Öösel ja päeval sajab kohati lund, ning õhtul jõuab saartele lumesadu, mis levib tuisates edasi itta.
Toimetaja: Aleksander Krjukov