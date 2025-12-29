X!

Teisipäeval on oodata tuisku ja rohket lumesadu

ilm
Foto: Siim Lõvi/ERR
ilm

Teisipäeval on Eestis oodata lumist ilma koos tuisu ja tugeva tuulega.

Öösel sajab mitmel pool lund ja on tuisku, saartel sajab ka lörtsi. Loode- ja põhjatuul puhub 4 kuni 10, saartel ja rannikul 10 kuni 16, iiliti 25 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul võib olla kuni 1 kraad sooja.

Hommik on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hooti lund. Puhub valdavalt põhjatuul 4 kuni 10, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9 kuni 14, puhanguti 25 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -7 kuni +1 kraad.

Päeval tuiskab ja sajab lund. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul 10 kuni 16, iiliti 25 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 5 kraadi, rannikul sooja kuni 1 kraad.

Aasta viimasel päeval lumesajud jätkuvad. Tuiskab ja tihedamalt sajab just Ida-Eestis. Öösel on külma kuni 9, saartel kuni 1 kraad, päeval 1 kuni 7 kraadi. Ja aastavahetuse öö tuleb krõbe – ilmaprognoos lubab 8 kuni 13 kraadi külma, kohati lausa -17 kraadi, samas rannikul võib olla kohati kuni -3 kraadi.

1. jaanuari päeval on -7 kuni -13, saartel ja läänerannikul -1 kuni -6 kraadi. Öösel ja päeval sajab kohati lund, ning õhtul jõuab saartele lumesadu, mis levib tuisates edasi itta.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:33

Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26. Uuendatud

22:33

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40. Uuendatud

21:55

Teisipäeval on oodata tuisku ja rohket lumesadu

21:53

ETV spordisaade, 29. detsember

21:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:25

Tallinna linnavalitsus kaalub järgmisel aastal ise jõuluturu korraldamist

21:19

Maailma tippnooleviskaja: isegi mu 13-aastane poeg on saanud tunda netitrollide viha

21:18

Maksu- ja tolliameti hinnangul aeglustab Narvas piiriületust keelatud kaup

19:45

Viipekeelsed uudised

19:43

Lietkabelis kaotas hoolimata Kullamäe 18 punktist

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19:07

Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused Uuendatud

12:44

Florida kõnelused: Trump teatas valmisolekust sõita Ukrainasse Uuendatud

06:40

Kaupo Rosin: Venemaal ei ole hetkel kavatsust rünnata mõnda Balti riiki

28.12

Regionaalhaigla EMO on hädas gripihaigete suure hulgaga

15:13

RIA peab Hiina tootjate droone reaalseks riskiks

28.12

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

09:04

USA keelustas Hiina päritolu uued droonid

06:29

Transpordi Varahaldus ootab valitsuse otsust, kontod raha täis

04:38

Suur galerii: aasta 2025 läbi ERR-i fotograafide kaamerasilma

12:37

Bulgaaria liitub neljapäeval eurotsooniga

ilmateade

loe: sport

22:33

Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26. Uuendatud

22:33

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40. Uuendatud

21:53

ETV spordisaade, 29. detsember

21:19

Maailma tippnooleviskaja: isegi mu 13-aastane poeg on saanud tunda netitrollide viha

loe: kultuur

14:44

Läti Oscari-film ja kodumaine "Vari" jõuavad ETV ekraanile

14:25

Keelenupp. Nakkuslik sõnajärjekord levimas on

13:56

Korea: meil ei ole mitte mingit sundust toota hitti

09:13

Headreadi raamatuaasta blogi: Carl-Johan Vallgreni "Sinu aeg tuleb"

loe: eeter

18:55

Raadio 2 aastahitt 2025 tiitli võitis Säm looga "Kanuu"

17:01

ETV ja ETV2 aastavahetus möödub elamusterohkelt

16:10

Rita Rätsepp: aja- ja müratempo on teinud inimese olemise väga hapraks

14:51

Jaan Künnap: eluohtlik päästjatöö välistas mu jaoks idüllilise pereelu

Raadiouudised

18:35

Tolliamet: piiriületuse kiirendamiseks tuleks keelatud kaupa Venemaale mitte viia

18:35

Päevakaja (29.12.2025 18:00:00)

15:30

Kosovo peaministripartei jäi ainuvõimust ilma

15:25

Riigikogu otsustab kütusereformi saatuse järgmisel aastal

15:20

Raadiouudised (29.12.2025 15:00:00)

12:30

Pärnu uus sild tõstis huvi kinnisvara vastu Räämas

12:30

Keeleamet: kaebused taksojuhtide keeleoskuse kohta on kasvanud

12:20

Raadiouudised (29.12.2025 12:00:00)

09:50

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump kohtusid Floridas

09:50

Valitsus otsustab Transpordi Varahalduse saatuse järgmise aasta alguses

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo