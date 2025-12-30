X!

Sõja 1406. päev: Sõrskõi: Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist

Pokrovski suunal võitlevad Ukraina suurtükiväelased
Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist, seda vaatamata väidetele, et see Ukraina linn on täielikult hõivatud, ütles esmaspäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi. Venemaa ründas Odessat rakettide ja droonidega.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 30. detsembril kell 19.39:

- Sõrskõi: Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist;

- Ukraina ründas okupeeritud Donetski lennuvälja;

- Kiiev: Venemaa droonid tabasid tsiviillaevu;

- Zelenski: Kiiev arutab Trumpiga USA vägede toomist Ukrainasse;

- Zelenski: tippkohtumine liitlastega on 6. jaanuaril Prantsusmaal;

- Ukraina evakueerib Vene rünnakute tõttu tosinkond Tšernihivi piiriküla;

- Venemaa ründas Odessat rakettide ja droonidega.

Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist, seda vaatamata väidetele, et see Ukraina linn on täielikult hõivatud, ütles esmaspäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi intervjuus Kanal 24-le.

"Venelased ei ole oma eesmärki täielikult saavutanud. Nad kontrollivad umbes poolt linnast. Vaenlane ei saa vabalt Pokrovskisse siseneda, kuna kõik ligipääsuteed on meie droonide kontrolli all," ütles Sõrskõi.

Ta lisas, et lisaks märkimisväärsele Ukraina üksuste koondumisele ja varustusele Pokrovski piirkonnas, hoiavad droonibrigaadid ja -rügemendid seal kaitset. See takistab vaenlase takistamatut edasiliikumist.

"On üleskutseid, et "kõik on kaotatud", "peame lahkuma, end päästma", "see on ebamõistlik". Küsimus on selles, kuhu me peaksime taanduma?" ütles Sõrskõi.

"Avatud väljale ja siis edasi taanduma, otsides järgmist linna või asulat, mille vaenlane samuti maatasa teeb?" lisas Sõrskõi.

Sõrskõi märkis veel, et venelased plaanisid 2025. aastal moodustada 14 uut diviisi. Tegelikkuses on neil õnnestunud moodustada vaid seitse diviisi. Ülejäänud seitsme moodustamine on edasi lükatud järgmisesse aastasse.

Ukraina ründas okupeeritud Donetski lennuvälja

Ukraina väed ründasid okupeeritud Donetski oblastis Venemaa drooniladu, teatas Ukraina mehitamata süsteemide vägede juhataja Robert Brovdi.

Venemaa on Donetski lennuväljal loonud baasi, kust lastakse välja Shahedi, Gerani ja Gerbera droonid, ütles Brovdi.

Ukraina löök tabas droonide logistikakeskust, ladusid ja droonide treeningkeskust.

Kiiev: Venemaa droonid tabasid tsiviillaevu

Venemaa ründedroonid tabasid teisipäeval kaht tsiviillaeva, mis olid sisenemas Mustal merel Ukrainale kuuluvasse sadamasse, et peale laadida nisu, teatas Ukraina merevägi.

Laevade nimed olid Emmakeris III ja Captain Karam, lisas merevägi.

Zelenski: Kiiev arutab Trumpiga USA vägede toomist Ukrainasse

Ukraina arutab USA presidendi Donald Trumpiga osana julgeolekugarantiidest USA vägede võimalikku toomist Ukrainasse, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski lisas, et Ukraina on pühendunud läbirääkimistele, kuidas sõda lõpetada ning et ta on valmis kohtuma Venemaa juhi Vladimir Putiniga ükskõik millises formaadis.

Zelenski: tippkohtumine liitlastega on 6. jaanuaril Prantsusmaal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeval, et korraldab järgmisel nädalal Prantsusmaal kohtumise Ukraina liitlasriikide juhtidega.

Tippkohtumisele eelneb liitlasriikide julgeolekunõunike kohtumine, ütles Zelenski.

"Me kavandame seda 3. jaanuariks Ukrainas. Vahetult pärast seda toimuvad arutelud riigijuhtide tasandil. Need kohtumised on vajalikud. Me kavandame seda 6. jaanuariks Prantsusmaal," ütles Zelenski.

Niinimetatud Tahtekoalitsiooni kuulub rohkem kui 30 riiki, praegu pole selge, paljud neist tippkohtumisel osalevad.

Ukraina evakueerib Vene rünnakute tõttu tosinkond Tšernihivi piiriküla

Ukraina andis teisipäeval korralduse evakueerida enam kui tosin asulat põhjapoolses Tšernihivi oblastis, mis piirneb Moskva liitlase Valgevenega ning on olnud Venemaa rünnakute sihtmärgiks.

"Kaitsenõukogus võeti vastu otsus 14 piiriküla kohustuslikuks evakueerimiseks," ütles oblasti juht Vjatšeslav Tšaus. "Piiriala on igapäevase suurtükitule all. Vaatamata reaalsele ohule elab seal endiselt 300 inimest."

Venemaa ründas Odessat rakettide ja droonidega

Odessa võimud teatasid ööl vastu teisipäeva, et Venemaa ründas sadamalinna rakettide ja droonidega. Ukraina õhujõud hoiatasid esmalt raketiohu eest, kuid hiljem selgus, et ka droonid ohustavad nii Odessat kui ka Mõkolajivi, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 206 910 (võrdlus eelmise päevaga +1220);

- tankid 11 477 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 841 (+4);

- suurtükisüsteemid 35 589 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1582 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1264 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 96 932 (+400);

- tiibraketid 4136 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 72 010 (+119);

- eritehnika 4031 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Marko Tooming

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent, Reuters

