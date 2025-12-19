X!

Uuring: valijad eelistaks Isamaa ja Keskerakonna valitsust

Eesti
Tallinna linnavolikogu uue koosseisu esimene istung
Tallinna linnavolikogu uue koosseisu esimene istung Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

21 protsenti valijatest eelistaks Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni, kui valimised toimuks praegu ning kohad riigikogus jaguneks kõige viimaste erakondade toetusprotsentide järgi, näitab Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati uuring. Populaarsuselt teine koalitsioonivariant oleks Isamaa, Sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna koalitsioon (14 protsenti).

Värskes küsitluses esitas Ühiskonnauuringute Instituut küsimuse, kus palus valida kõige eelistatum valitsuskoalitsioon, juhul kui valimised toimuks praegu. Kohtade jaotus riigikogus põhines viimaste Norstati ja Ühiskonnauuringute Instituudi erakondade reitingute koondtulemustel. Kohtade jaotus praeguste erakondade reitingute põhjal oleks järgmine: Isamaa 32 kohta, Keskerakond 22 kohta, SDE 15 kohta, EKRE 15 kohta, Reformierakond 11 kohta ning Parempoolsed kuus kohta.

Vastajad said valida ainult selliste koalitsioonivariantide vahel, millel oleks riigikogu enamus ning millel ei ole ühtegi üleliigset liiget. 

Vastajatelt küsiti: "Kui valimised toimuks täna, oleks praeguse erakondade toetuse põhjal kõige tõenäolisemad järgmised valitsuskoalitsioonid. Milline neist oleks Teie eelistatuim valitsuskoalitsioon?"

Vastuste põhjal kujunes välja järgmine koalitsioonide pingerida:

Isamaa + Keskerakond: 21 protsenti

Isamaa + Sotsiaaldemokraadid + Reformierakond: 14 protsenti

Isamaa + Sotsiaaldemokraadid + Parempoolsed: 8,1 protsenti

Isamaa + EKRE + Parempoolsed: 6,1 protsenti

Keskerakond + EKRE + Sotsiaaldemokraadid: 5,7 protsenti

Keskerakond + Sotsiaaldemokraadid + Reformierakond + Parempoolsed: 5,3 protsenti

Isamaa + EKRE + Sotsiaaldemokraadid: 4,1 protsenti

Keskerakond + EKRE + Reformierakond + Parempoolsed: 0,8 protsenti

Isamaa + EKRE + Reformierakond: 0,5 protsenti

Ei oska öelda: 34,3 protsenti

Erakondliku eelistus järgi eelistaks EKRE toetajad kõige enam Isamaa, EKRE ja Parempoolsete koalitsiooni (24 protsenti), Isamaa toetajad Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni (46 protsenti), Keskerakonna toetajad Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni (50 protsenti), Parempoolsete toetajad Isamaa, SDE ja Parempoolsete koalitsiooni (42 protsenti), Reformierakonna toetajad Isamaa, SDE ja Reformierakonna koalitsiooni (58 protsenti) ning SDE toetajad Isamaa, SDE ja Reformierakonna koalitsiooni (37 protsenti). 

"Ei oska öelda" vastanute osakaal on antud küsimuse puhul suur. EKRE toetajatest ei osanud koalitsioonieelistust öelda 26 protsenti, Isamaa toetajatest 16 protsenti, Keskerakonna toetajatest 33 protsenti, Parempoolsete toetajatest 27 protsenti, Reformierakonna toetajatest 24 protsenti ning SDE toetajatest 23 protsenti. 

Norstat viis küsitluse läbi 17.-18.  detsembrini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1012 vastajat.

Samal teemal

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:13

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina sõja rinnetel

06:57

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

06:49

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

06:39

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

06:36

Uuring: valijad eelistaks Isamaa ja Keskerakonna valitsust

05:49

Venemaa mitmes linnas teatati plahvatustest ja elektrikatkestustest

04:33

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

18.12

Suri tuntud Norra jalgpallitreener Age Hareide

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

18.12

Land: riigiga oli kokkulepe sõlmitud ja sealt on 40 miljonit eurot täitmata

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18.12

Valitsus kiitis heaks korrigeeritud liiklusohutusprogrammi Uuendatud

18.12

Piiriesindajate kohtumisel jäid osapooled eriarvamusele

18.12

Riigikontroll: riigieelarvest jäi mullu kasutamata 2,15 miljardit Uuendatud

18.12

Koolid ei ole uue õpilaste väljaarvamise korraga veel harjunud

18.12

Kohus ei rahuldanud Humala kaebust kapo vastu Uuendatud

17.12

Eesti ringlusest ära korjatud ühe- ja kahesendised saadetakse Lätti

18.12

Pankrotistumine ei ole takistanud Regional Jetil edasi tegutseda

ilmateade

loe: sport

18.12

Suri tuntud Norra jalgpallitreener Age Hareide

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

18.12

Eesti karikafinalistid peavad kiirelt kohanema harjumuspäratu saaliga

loe: kultuur

18.12

Ashilevi: videomänge lavastades kannab mind teatrist saadud vundament

18.12

Galerii: skulptor Art Allmägi avas Draakoni galeriis isikunäituse "Sundmõtted"

18.12

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

18.12

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

loe: eeter

18.12

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

18.12

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

18.12

"Jõulutunneli" annetusnumbrid on avatud

18.12

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

Raadiouudised

18.12

Päevakaja (18.12.2025 18:00:00)

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 15:00:00)

18.12

Ilm püsib sompus ja sajune

18.12

Tegevusterapeudid on ilma ligipääsust vajalikele digilahendustele

18.12

Uue õpikohustusega seotud määrused tekitavad koolides segadust

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 12:00:00)

18.12

Ilm on täna peamiselt pilves aga sajuta

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 09:00:00)

18.12

Euroopa ülemkogu otsustab Venemaa külmutatud vara kasutamise

18.12

Ida-Viru rannakalurid muretsevad räime püügikvoodi karmistamise pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo