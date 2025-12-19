Uuring: valijad eelistaks Isamaa ja Keskerakonna valitsust

21 protsenti valijatest eelistaks Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni, kui valimised toimuks praegu ning kohad riigikogus jaguneks kõige viimaste erakondade toetusprotsentide järgi, näitab Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati uuring. Populaarsuselt teine koalitsioonivariant oleks Isamaa, Sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna koalitsioon (14 protsenti).

Värskes küsitluses esitas Ühiskonnauuringute Instituut küsimuse, kus palus valida kõige eelistatum valitsuskoalitsioon, juhul kui valimised toimuks praegu. Kohtade jaotus riigikogus põhines viimaste Norstati ja Ühiskonnauuringute Instituudi erakondade reitingute koondtulemustel. Kohtade jaotus praeguste erakondade reitingute põhjal oleks järgmine: Isamaa 32 kohta, Keskerakond 22 kohta, SDE 15 kohta, EKRE 15 kohta, Reformierakond 11 kohta ning Parempoolsed kuus kohta.

Vastajad said valida ainult selliste koalitsioonivariantide vahel, millel oleks riigikogu enamus ning millel ei ole ühtegi üleliigset liiget.

Vastajatelt küsiti: "Kui valimised toimuks täna, oleks praeguse erakondade toetuse põhjal kõige tõenäolisemad järgmised valitsuskoalitsioonid. Milline neist oleks Teie eelistatuim valitsuskoalitsioon?"

Vastuste põhjal kujunes välja järgmine koalitsioonide pingerida:

Isamaa + Keskerakond: 21 protsenti

Isamaa + Sotsiaaldemokraadid + Reformierakond: 14 protsenti

Isamaa + Sotsiaaldemokraadid + Parempoolsed: 8,1 protsenti

Isamaa + EKRE + Parempoolsed: 6,1 protsenti

Keskerakond + EKRE + Sotsiaaldemokraadid: 5,7 protsenti

Keskerakond + Sotsiaaldemokraadid + Reformierakond + Parempoolsed: 5,3 protsenti

Isamaa + EKRE + Sotsiaaldemokraadid: 4,1 protsenti

Keskerakond + EKRE + Reformierakond + Parempoolsed: 0,8 protsenti

Isamaa + EKRE + Reformierakond: 0,5 protsenti

Ei oska öelda: 34,3 protsenti

Erakondliku eelistus järgi eelistaks EKRE toetajad kõige enam Isamaa, EKRE ja Parempoolsete koalitsiooni (24 protsenti), Isamaa toetajad Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni (46 protsenti), Keskerakonna toetajad Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni (50 protsenti), Parempoolsete toetajad Isamaa, SDE ja Parempoolsete koalitsiooni (42 protsenti), Reformierakonna toetajad Isamaa, SDE ja Reformierakonna koalitsiooni (58 protsenti) ning SDE toetajad Isamaa, SDE ja Reformierakonna koalitsiooni (37 protsenti).

"Ei oska öelda" vastanute osakaal on antud küsimuse puhul suur. EKRE toetajatest ei osanud koalitsioonieelistust öelda 26 protsenti, Isamaa toetajatest 16 protsenti, Keskerakonna toetajatest 33 protsenti, Parempoolsete toetajatest 27 protsenti, Reformierakonna toetajatest 24 protsenti ning SDE toetajatest 23 protsenti.

Norstat viis küsitluse läbi 17.-18. detsembrini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1012 vastajat.