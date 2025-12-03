Ligi: väikeriigid nagu Eesti vajavad miinimummaksule erandeid

Kavandatav miinimummaks peaks olema väikeriikidele nagu Eesti vabatahtlik või tuleks see üldse tühistada, sest see lisab kõvasti halduskoormust, kuid vähe maksutulu, teatas rahandusminister Jürgen Ligi Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile.

Miinimummaksu eesmärk on kehtestada suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele vähemalt 15-protsendiline tulumaksumäär, et võidelda maksude vältimisega. Euroopa Liidu liikmesriigid on kohustatud seda maksu rakendama, kuid Ligi teatas von der Leyenile, et maksu rakendamine peaks olema paindlikum.

Ta tõi välja, et selle aasta seisuga on 55 riiki miinimummaksu rakendanud, kuid kõigil teistel peale EL-i riikide on võimalik maksu osas ise otsuseid teha.

"Üksnes Euroopa Liit on miinimummaksu rakendamise direktiiviga liikmesriikidele kohustuslikuks teinud, võttes liikmesriikidelt vabaduse muutuvatele oludele paindlikult reageerida," teatas Ligi.

See seab Ligi sõnul EL-i ettevõtjad võrreldes ülejäänud maailma ettevõtjatega halvemasse olukorda, sest toob kaasa keerukad maksureeglid ja suure halduskoormuse.

Ka tõi rahandusminister välja, et Eestis on väga vähe rahvusvaheliste kontsernide emaettevõtteid, mistõttu oleks maksu rakendamise kulud suured, kuid mõju marginaalne ning ühtlasi on tegu väga kalli solidaarsusprojektiga ajal, mil Eesti vajab ressursse teistele prioriteetidele nagu kaitsekulud.

Seega tuleks Ligi sõnul kaaluda kolme varianti: direktiiv peatada, tühistada või teha väikeriikidele, kelle territooriumil tegutseb vähe suurkorporatsioonide emaettevõtteid, püsiv erand.

Rahandusministeeriumi kinnitusel on Eesti valmis panustama lahenduste leidmisse, mis tagaksid tasakaalu EL-i liikmesriikide konkurentsivõime, maksutulu ja halduskoormuse vahel.