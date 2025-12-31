X!

Töötute arv kahanes, kuid töötute noorte ja naiste osakaal kasvas

Majandus
Koondamine.
Koondamine. Autor/allikas: ERR
Majandus

Tänavu oli registreeritud töötuid vähem kui kahel eelnenud aastal ning kahanes eesti keelt mitteoskavate ja pikaajaliste töötute osakaal, samas kui noorte ning naiste osakaal töötute hulgas kasvas, näitavad töötukassa andmed.

Selle aasta alguses oli töötukassas töötuna arvel 49 100 inimest ja detsembri viimastel päevadel 44 700 inimest. Madalaim oli töötute arv novembri alguses, kui neid oli ainult 42 133.

Suuremaid töötuse kasvu laineid tänavu ei tekkinud ning töötute arv ulatus üle 50 000 ainult jaanuari lõpust märtsi keskpaigani. Aasta kõrgeim töötuse arv oli veebruari viimasel päeval, mil töötuks oli registreerunud 51 003 inimest.

Kokkuvõttes vähenes registreeritud töötute arv aastaga 8,4 protsendi võrra. Töötus vähenes kõigis maakondades, enim aga Harjumaal, Pärnumaal, Tartumaal ja Ida-Virumaal.

Vähenes ka eesti keelt mitteoskavate ja pikaajaliste töötute osakaal, samas kui noorte ja naiste osakaal töötute seas suurenes.

Tänavune keskmine registreeritud töötuse määr oli 6,5 protsenti, mullu aga 7,1 protsenti ja 2023. aastal 7,4 protsenti.

Koondamise järel töötuna arvele võetuid on tänavu veidi vähem kui eelmisel aastal. Jaanuarist kuni novembri lõpuni oli uutest töötutest 14 protsenti selliseid, keda oli viimaselt töökohalt koondatud. Kõige rohkem võttis end sellel põhjusel arvele töötlevas tööstuses ning hulgi- ja jaekaubandusest koondatud inimesi.

Võrreldes eelmise aastaga vähenes ka kollektiivsete koondamisteadete hulk. Neid on jaanuarist kuni novembri lõpuni esitanud 92 tööandjat ja kollektiivne koondamine on puudutanud umbes 2200 töötajat. Eelmisel aastal oli selliseid töötajaid 3100 ja ettevõtteid, kes kollektiivse koondamisteate tegid, 131.

Tööpakkumisi oli sellel aastal rohkem kui mullu, kuid nende kasv oli väike. Vabade töökohtade arv kasvas ehituse ja töötleva tööstuse valdkonnas. Siiski on vabu töökohti vähem kui koroonaeelsel ajal ehk aastatel 2018–2019.

Aeg, mille jooksul töötud tagasi tööle jõuavad, on võrreldes 2024. aastaga veidi lühenenud. Pooled neist, kes tänavu tööle läksid, olid töötuna arvel alla 122 päeva.

Järgmiseks aastaks näitavad prognoosid majanduskasvu kiirenemist ning ka töötus peaks veidi vähenema. Töötukassa prognoosi kohaselt peaks see langema keskmiselt 45 600 töötuni.

Toimetaja: Karin Koppel





