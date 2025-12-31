USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

USA võttis Venezuela ranniku lähistel tegutsevad tankerid jälgimise alla ning jätkab naftatankeri Bella 1 jälitamist. Ühendriikide võimude teatel oli aga aluse küljele maalitud Venemaa lipp, seetõttu on võimalik, et tanker pöördus abi saamiseks Kremli poole.

USA rannavalve on juba mitu nädalat jälitanud sanktsioonide all olevat naftatankerit Bella 1. Ametnike sõnul on nad võimelised tankeri kinni pidama, kui Valge Maja annab selleks rohelise tule.

Võimude teatel on rannavalvel ja USA sõjaväel aluse pardale minekuks ka piisavalt ressursse.

Mereõiguse ekspertide sõnul on USA rannavalvel vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonile õigus minna laeva pardale, kui selle täpne päritolu pole teada või kui on alust kahtlustada, et tanker tegeleb pettusega. Kui USA alustas Bella 1 jälitamist, teatas Valge Maja, et laev on sanktsioonide all ning sõidab nii-öelda valelipu all.

Kui aga laev on nüüd ametlikult registreeritud Venemaal, siis võib see muuta USA rannavalve töö keerulisemaks.

"USA proovib nüüd tõenäoliselt diplomaatiliste kanalite kaudu teha kindlaks, kas see on tegelikult Venemaal registreeritud. Lihtsalt lipu maalimine kere küljele ei anna laevale kohe selle riigi kodakondsust," ütles erus olev USA kontradmiral Fred Kenney ajalehele The Wall Street Journal.

"Kas on võimalik, et Venemaa lubaks selle ilma ülevaatuseta ümber registreerida? Võib-olla venelased loobuvad kõigist formaalsusest, et USA-d pilgata," ütles Yale'i ülikooli õigusteaduskonna teadur Eugene Fidell.

Rahvusvahelise õiguse kohaselt ei tohi laevad reisi ajal oma lippu vahetada, kui pole toimunud omaniku või registreeringu muutust. Bella 1 väidetav omanik, Türgis asuv Louis Marine Shipholding Enterprises, ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.