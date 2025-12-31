Uus aasta algab lume ja tuisuga

Aastavahetusel sajab kohati vähest lund ja paiguti udutab. Mõõdukas põhjakaare tuul pöördub pärast keskööd saartel kagusse ja tugevneb, mandril puhub nõrk läänekaare tuul. Külma on 11 kuni 17, kohati kuni 22, rannikul 4 kuni 10 kraadi.

1. jaanuari hommikul sajab Lääne- ja Edela-Eestis vähest lund ja saartel on pinnatuisku. Mandril puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja läänerannikul mõõdukas kagu- ja lõunatuul. Külma on kuni 17, ida pool kuni 22, saartel ja läänerannikul kuni 9 kraadi.

Päeval jõuab saartele tihedam lumesadu, mis laieneb mandrile ja jõuab õhtuks Kesk-Eestisse. Ja mitmel pool tuiskab. Kagutuul õhtuks tugevneb, puhudes Lääne-Eesti saartel ja rannikul 12-17, iiliti 25 m/s. Ja külma on 4 kuni 10, saartel 0 kuni -3 kraadi.

Järgneva nelja päeva kraadid püsivad peamiselt miinustes. Saartel ja läänerannikul võib küll vahepeal olla ka kergeid plusskraade. Lumisem ja tuisusem on reede, aga kerget lumesadu on oodata ka nädala lõppu ja uue algusesse.