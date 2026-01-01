Politsei reageeris aastavahetusel enam kui pooletuhandele väljakutsele

"Politsei jaoks oli aastavahetus töine. Pidime reageerima enam kui pooletuhandele väljakutsele, mida on pühade ajal rohkem kui tavaliselt ja domineerivaks oli alkohol ja vägivald. Vägivalda oli nii pereringis kui ka meelelahutusasutuste ümbruses ja muudes kohtades, kus inimesi pühade ajal palju koos. Ainuke, mida võiks positiivsena välja tuua, oli see, et liikluses ei olnud inimkannatanuid," lausus PPA vastutav Jaak Kiviste ERR-ile.

Aastavahetuse raskeim sündmus toimus Narvas, kus 31. detsembri õhtul kell 21.30 sai häirekeskus teate, et 38-aastane mees lõi oma 68-aastast ema ja 48-aastast õde noaga. Neist esimese vigastused olid sedavõrd rasked, et ta suri sündmuskohal. 48-aastase naise vigastused ei ole eluohtlikud.

"Appi läinud politseiniku ründas ta samamoodi noaga. Politseinik suutis ennast kaitsta ja õnneks tõsisemaid vigastusi ei saanud. Ründaja kinnipidamiseks kasutati elektrišokirelva. Isik on nüüd kinni peetud ja prokuratuur taotleb selle inimese vahistamist," ütles Kiviste.

Lähisuhtevägivallale reageeris politsei 30 korral. Kiviste sõnul tavaliselt sääraseid juhtumeid pühade ajal vähem.

"See on keeruline olukord, kus korda tagada, aga nii kannatanud kui ka teised, kes märkavad, peaksid sellest teada andma, et me saaksime võimalikult kiiresti abi pakkuda ja et neid sündmusi oleks vähem ning need tagajärjed ei oleks nii rasked, kui nad ilma reageerimiseta võiks olla," sõnas PPA vastutav.

Kiviste kinnitas, et enamus konflikte olid seotud alkoholi tarbimisega ning seetõttu suurenes ka vägivaldsus.

"Alkoholikontrolle tehti ka liikluses, kontrolliti üle 600 autojuhi ja seal olid mõned inimesed, kes olid alkoholi tarvitanud, kuid see number jäi kümnekonna piiridesse ja ei olnud väga suur," lausus Kiviste.

Päästjate aastavahetusele andis tooni ilutulestik

Aastavahetus möödus päästjatel tegusalt. 31. detsembri kella 20.00 kuni uue aasta hommikul kella 8.00 said päästjad üle Eesti kokku 89 väljakutset, mida on kolme võrra vähem kui eelmisel aastavahetusel samal perioodil. Traagiliselt lõppenud sündmusi ei olnud.

Aastavahetuse sündmused olid suuresti seotud ilutulestikuga nagu ka eelnevatel aastatel. Päästjad said ühtekokku 46 väljakutset kustutama tulekahjusid väljaspool hooneid. Enamik neist olid seotud põlevate ilutulestiku pakettide kustutamisega. Mitmel korral põlesid ilutulestiku kasutamisest alguse saanud prügikastid, ühe korra suitses auto pagasiruum kustutamata pürotehnikast. Ühele tõsisemale sündmusele reageerisid põhja ja lääne päästjad, kui teate järgi oli süttinud ilutulestiku raketist koolimaja. Õnneks siiski nii ei olnud.

"Päästjatel oli toimekas aastavahetus, kuid õnneks ei saanud keegi tulekahju ega ilutulestiku tõttu viga. Eestisse on lõpuks jõudnud talvised temperatuurid, mistõttu on eriti oluline kontrollida üle oma küttekolded. Miinuskraadid on pannud meie siseveekogud jäätuma, aga jää on veel nõrk. Tuletame meelde, et 31. detsembrist on keelatud siseveekogudele minek. Päästeameti jääkaardil kuvame operatiivselt veekogude jääolusid," sõnas päästeameti vastutav ametnik Meelis Mesi.