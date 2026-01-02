X!

Meedia: Venemaal Samara oblastis toimusid võimsad plahvatused

Ukraina sõjaväelased õppustel Zaporižžja piirkonnas
Ukraina sõjaväelased õppustel Zaporižžja piirkonnas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et ööl vastu reedet toimusid Samara oblastis asuvas Novokuibõševski linnas võimsad plahvatused. Meedias levivad väited, et rünnaku alla võisid sattuda kaks naftatöötlemistehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 2. jaanuaril kell 5.40:

- Venemaal Samara oblastis toimusid võimsad plahvatused;

- Ukraina võttis kasutusele kaks täiendavat Patrioti õhutõrjesüsteemi.

Kohalikud elanikud teatasid, et nad ärkasid umbes kell 1.30 valjude plahvatuste peale, kuulda oli üle kümne võimsa plahvatuse. Inimesed nägid ka eredaid sähvatusi taevas. Sotsiaalmeediakanalites levivad väited, et rünnaku alla võisid jääda Novokuibõševski ja Kuibõševski naftatehased, vahendas Ukrainska Pravda. 

Ukraina võttis kasutusele kaks täiendavat Patrioti õhutõrjesüsteemi

Ukraina kaitseministeerium teatas 1. jaanuaril oma veebilehel, et Ukraina on oma linnade ja kriitilise taristu kaitsmiseks kasutusele võtnud kaks täiendavat õhutõrjesüsteemi Patriot, edastas väljaanne The Kyiv Independent.

Samm järgneb 17. detsembril Saksamaaga allkirjastatud kaitselepingutele väärtusega 1,2 miljardit eurot, mis hõlmab pikaajalist tuge ja varuosi Ukraina Patrioti süsteemidele.

Patriot on üks maailma arenenumaid õhutõrjesüsteeme, mis suudab püüda lennukeid, aga ka tiib-, ballistilisi ja hüperhelikiirusega rakette. Ukraina on korduvalt kutsunud partnereid üles laiendama õhutõrjealast abi, kuna Venemaa jätkab Ukraina linnade, energiarajatiste ja tsiviiltaristu ründamist rakettide ja droonidega.

"Patrioti õhutõrjesüsteemid kaitsevad praegu Ukraina linnu ja kriitilist taristut vähendades vaenlase tiib- ja ballistiliste rakettide rünnakutest energiarajatistele ja tsiviilobjektidele tulenevaid kaotusi," teatas ministeerium.

Ministeeriumi andmetel suudab üks Patrioti patarei tuvastada korraga kuni 100 sihtmärki ja rünnata korraga kuni kaheksat. Ukraina ametnike sõnul on Patrioti süsteemid edukalt alla tulistanud ka Venemaa kõige moodsamaid relvi, mille hulgas hüperhelikiirusega rakette Kinžal ja Tsirkon.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent

